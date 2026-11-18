Trụ sở Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ đã được bàn giao làm Trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Việt Trì. (Ảnh: NGỌC LONG).

Theo thống kê, tính đến ngày 31/10, toàn tỉnh có 1.384 cơ sở nhà, đất dôi dư đang được theo dõi, xử lý. Trong đó, 1.239 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của địa phương dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; 145 cơ sở thuộc các cơ quan Trung ương đã có quyết định thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành xử lý triệt để khoảng 55,5% tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư. Các phương án xử lý được triển khai theo hướng ưu tiên điều chuyển làm trụ sở làm việc, chuyển đổi công năng phục vụ các lĩnh vực y tế, giáo dục, công trình công cộng; hoặc giao Trung tâm Phát triển quỹ đất và chính quyền cấp xã quản lý, khai thác theo quy hoạch.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Một số cơ sở chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý về nhà, đất; cơ chế xử lý còn những điểm chưa thống nhất. Đáng chú ý, nguồn cung tài sản dôi dư lớn trong khi nhu cầu sử dụng thực tế giảm, nhất là tại những địa bàn ít lợi thế thương mại.

Vẫn còn nhiều trụ sở nhà, đất khu vực Vĩnh Phúc, Hòa Bình bị bỏ hoang gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước. (Ảnh: CTV).

Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng của các đơn vị thường xuyên thay đổi, khiến phương án sắp xếp phải điều chỉnh nhiều lần, kéo dài thời gian thẩm định, phê duyệt.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Văn Quang, xử lý tài sản công dôi dư là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, phức tạp, đòi hỏi sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành. Việc triển khai phải bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, phát huy hiệu quả sử dụng tài sản công, kiên quyết phòng, chống thất thoát, lãng phí.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ tài sản dôi dư còn lại, phân định rõ từng nhóm tài sản, cấp quản lý và thực trạng sử dụng, tạo thuận lợi cho công tác theo dõi, quản lý. Trên cơ sở đó, khẩn trương xây dựng phương án xử lý cụ thể đối với từng cơ sở, xác định rõ các bước thực hiện, thời gian hoàn thành, trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị và đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội.

Đối với những khu vực có nhiều trụ sở liền kề, cần nghiên cứu phương án quy hoạch tổng thể, phù hợp định hướng phát triển không gian và mỹ quan đô thị, tránh chia nhỏ, phân tán tài sản làm ảnh hưởng cảnh quan chung.

Những trụ sở chưa có nhu cầu sử dụng cấp thiết cần ưu tiên xem xét chuyển đổi công năng thành công trình công cộng, nhà văn hóa, thiết chế thể thao, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân