Hội đồng xét xử tiến hành hỏi một số cư dân trong dự án CT6 Kiến Hưng về nguyện vọng của họ, khi TP Hà Nội vừa có kế hoạch triển khai Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn.

Tại phiên tòa, một số cư dân mua nhà tại dự án CT6 Kiến Hưng cho biết, khi mua nhà, người dân được bộ phận bán hàng quảng cáo dự án có đầy đủ căn cứ pháp lý. Người mua cũng không được tiếp cận hồ sơ pháp lý của dự án nên không biết công trình có vi phạm hay không.

Nhiều người dân mua phải căn hộ rơi vào diện phải di dời bày tỏ mong muốn được tiếp tục sinh sống tại nơi ở hiện nay. Nếu không thì đề nghị được bố trí nơi ở mới với điều kiện tốt hơn.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: LAM HOÀNG

Sáng cùng ngày, khai tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh Thản đề xuất 2 phương án khắc phục hậu quả cho người mua nhà. Thứ nhất, đối với những người dân có nhu cầu chuyển sang khu đô thị Thanh Hà, doanh nghiệp sẽ bố trí nhà để chuyển đổi. Thứ hai, đối với những khách hàng không có nhu cầu chuyển đổi và muốn nhận lại tiền, doanh nghiệp sẽ hoàn trả tiền.

Tại tòa, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các cư dân đặt vấn đề, tại khu đô thị Thanh Hà hiện có cả nhà ở xã hội và nhà ở thương mại. Nếu cư dân lựa chọn nhận nhà thay thế thì sẽ được bố trí loại căn hộ nào?

Trả lời, đại diện Sở Xây dựng TP Hà Nội cho biết, việc lựa chọn căn hộ do người dân và chủ đầu tư thỏa thuận. UBND TP Hà Nội sẽ giám sát trên tinh thần bảo đảm tối đa quyền lợi của người dân.

Tuy nhiên, một số cư dân phản ánh, khu đô thị Thanh Hà đang được triển khai nhưng hạ tầng chưa đồng bộ. Đại diện Sở Xây dựng cho biết, chính quyền đang đẩy nhanh việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để chủ đầu tư sớm triển khai đồng bộ các khu vực. Ngoài ra, qua rà soát từ khoản tài chính hơn 530 tỷ đồng ông Lê Thanh Thản đã nộp cho cơ quan thi hành án, cho thấy, doanh nghiệp khả năng khắc phục hậu quả, đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Thanh Thản đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng sai phạm nghiêm trọng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với dự án CT6 Kiến Hưng. Kết quả điều tra xác định, bị cáo Lê Thanh Thản đã bán 519 căn hộ cho 519 khách hàng. Do vi phạm, 519 căn hộ không được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Bị cáo Lê Thanh Thản bị xác định thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng từ 519 khách hàng.