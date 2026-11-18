Cổng chào Khu du lịch Núi Cấm. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Theo đó, việc tổ chức lại được thực hiện trên cơ sở kết thúc hoạt động của Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm, đồng thời sáp nhập các phòng chuyên môn trực thuộc đơn vị này vào Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam. Đơn vị mới này là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định.

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp quản lý cả hai khu du lịch trọng điểm là Khu du lịch quốc gia Núi Sam và Khu du lịch Núi Cấm; thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực văn hóa, du lịch tại các địa bàn này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 16/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam phối hợp các sở, ngành liên quan khẩn trương tiếp nhận nhiệm vụ để bảo đảm hoạt động diễn ra liên tục, thông suốt, hiệu quả, đồng thời hoàn thiện phương án quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và tài chính theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, Thanh tra tỉnh An Giang đã ban hành Kết luận thanh tra toàn diện đối với Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam và đơn vị trực thuộc là Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm giai đoạn 2024-2025

Bên cạnh những mặt đạt được trong công tác quản lý và thu phí tham quan, kết luận chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót nghiêm trọng. Về tổ chức cán bộ và điều hành, nội bộ hai đơn vị còn mất đoàn kết, phát sinh nhiều đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

Đáng chú ý, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam đã thụ lý đơn tố cáo không đúng thẩm quyền, lập vị trí việc làm chưa phù hợp. Tại Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm, đơn vị chưa thực hiện sắp xếp lại cơ cấu tổ chức theo quyết định cấp trên, buông lỏng quản lý cho thuê Kios, đồng thời để xảy ra nhiều sai phạm trong đầu tư xây dựng, mua sắm và quản lý tài chính với số tiền lớn.

Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị thu hồi số tiền sai phạm gần 1 tỷ đồng (gồm 97,7 triệu đồng tại Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam và gần 890 triệu đồng tại Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm).

Đồng thời, Thanh tra kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời rà soát, sắp xếp lại mô hình tổ chức bộ máy để bảo đảm hoạt động hiệu quả theo đúng quy định pháp luật.