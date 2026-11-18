Trong đêm diễn tại Hong Kong thuộc khuôn khổ world tour 2026-2027, G-Dragon bất ngờ dành những lời tri ân đặc biệt cho YG Entertainment và nhà sản xuất Yang Hyun Suk. Phát biểu của trưởng nhóm BIGBANG nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là trong bối cảnh nhóm đang kỷ niệm 20 năm ra mắt.

Cụ thể, ngày 17/11, BIGBANG tổ chức concert tại sân vận động Kai Tak (Hong Kong). Giữa không khí cuồng nhiệt của hàng chục nghìn khán giả, G-Dragon đã trực tiếp nhắc đến Yang Hyun Suk - người đứng sau quá trình hình thành và phát triển của BIGBANG, đồng thời gửi lời cảm ơn đến công ty giải trí YG.

Nam rapper chia sẻ bằng tiếng Anh: "Tôi chỉ là một người cha, nhưng ông ấy mới là cha đỡ đầu của BIGBANG. Ai là người vạch ra kế hoạch lớn? Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho YG!".

Đáng chú ý, cách G-Dragon gọi Yang Hyun Suk là "cha đỡ đầu của BIGBANG" được xem như lời ghi nhận dành cho người có vai trò quan trọng trong hành trình sự nghiệp của nhóm. Dù đã rời YG từ năm 2023 để hoạt động dưới trướng Galaxy Corporation, trưởng nhóm BIGBANG vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với công ty từng đồng hành cùng mình trong suốt nhiều năm.

Ra mắt năm 2006, BIGBANG chính thức bước sang cột mốc 20 năm hoạt động trong năm 2026. Nhân dịp đặc biệt này, G-Dragon, Taeyang và Daesung tái hợp, phát hành ca khúc mới mang tên BiiG và triển khai chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Đáng chú ý, YG Entertainment tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ trong dự án kỷ niệm của nhóm. Năm nay cũng đánh dấu 30 năm thành lập YG, khiến màn đồng hành giữa hai bên càng mang ý nghĩa đặc biệt.

Trên thực tế, mối quan hệ giữa G-Dragon và YG chưa từng thực sự đứt đoạn sau khi nam nghệ sĩ rời công ty. Khi G-Dragon chuyển sang Galaxy Corporation vào năm 2024, YG từng thể hiện sự ủng hộ bằng việc chuyển giao miễn phí quyền sử dụng các nhãn hiệu liên quan đến nghệ danh "G-Dragon" và "GD".

Không chỉ dừng lại ở những động thái mang tính biểu tượng, hai bên còn duy trì nhiều kết nối trong công việc. Tại concert tái hợp của 2NE1, G-Dragon và Yang Hyun Suk từng được bắt gặp ngồi cạnh nhau dưới hàng ghế khán giả. Nam nghệ sĩ cũng từng quay video vũ đạo cho ca khúc solo POWER tại trụ sở YG, đồng thời tham gia sáng tác ca khúc DRIP - bài hát chủ đề trong album phòng thu đầu tiên của nhóm nhạc nữ BABYMONSTER.

Bởi vậy, lời nhắn gửi của G-Dragon tại concert Hong Kong không đơn thuần là một màn tri ân ngẫu hứng trên sân khấu. Đây còn là minh chứng cho mối quan hệ đặc biệt giữa BIGBANG với YG Entertainment, nơi đã góp phần tạo nên một trong những chương đáng nhớ nhất lịch sử Kpop. Dù các thành viên hiện theo đuổi những con đường riêng, sợi dây kết nối với công ty cũ dường như vẫn được duy trì sau hai thập kỷ.