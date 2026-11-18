Công trình xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang) có tổng diện tích xây dựng 16.845,96m², mật độ xây dựng 15,84%, công trình chính cao 3 tầng bao gồm: Khu làm việc cán bộ chiến sĩ, Nhà làm việc; Nhà trực cán bộ chiến sĩ; Kho tổng hợp; Kho vũ khí; Trạm gác… và Khu học viên cai nghiện, gồm các hạng mục: Nhà kiểm soát, thăm gặp kết hợp tiếp nhận; Hội trường; Nhà ở người cai nghiện; Nhà kỷ luật; Nhà y tế; Xưởng dạy nghề…

Quang cảnh Lễ khởi công nâng cấp xây dựng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1.

Tổng giá trị của công trình là 312 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến khoảng 360 ngày.

Phát biểu tại lễ khởi công, đại tá Lê Văn Quý, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, việc xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu làm việc, ăn, ở, sinh hoạt cho cán bộ chiến sĩ và bảo đảm điều kiện quản lý, điều trị, giáo dục, dạy nghề cho 1.200 học viên cai nghiện.

Qua đó giúp cán bộ chiến sĩ an tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình nâng cấp Cơ sở cai nghiện ma túy số 1.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị thi công phải đề cao trách nhiệm, tập trung nhân lực, thiết bị, đảm bảo chất lượng công trình và an toàn lao động, phấn đấu vượt tiến độ đề ra.

Đồng thời yêu cầu Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa tham gia giám sát quá trình xây dựng công trình của đơn vị mình.