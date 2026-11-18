UBND các xã, phường trên địa bàn TP Hà Nội đang lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với hồ sơ quy hoạch phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga thuộc dự án đầu tư xây dựng 5 tuyến đường sắt đô thị, gồm tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14.

5 tuyến metro được lấy ý kiến có tổng chiều dài mạng lưới khoảng 293 km. Các tuyến được định hướng chủ yếu đi ngầm, sử dụng khổ đường ray tiêu chuẩn 1.435 mm, vận hành đoàn tàu 5 toa tự động không người lái.

Các tuyến metro đang được TP Hà Nội lấy ý kiến nhân dân.

Thời gian lấy ý kiến tại nhiều địa bàn kéo dài từ ngày 16/11 đến 7/12/2026. Hồ sơ được niêm yết tại trụ sở UBND cấp xã, phường, đăng tải trên trang thông tin điện tử để người dân theo dõi, góp ý.

Theo tờ trình của Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), hồ sơ quy hoạch do Liên danh tư vấn TECCO1 - UCD - SUN lập. Điểm đáng chú ý là phương án đề xuất 28 nhà ga ưu tiên, gồm 18 nhà ga ưu tiên đợt 1 và 10 nhà ga bổ sung đợt 2.

Cụ thể, tuyến số 1 có 5 ga ưu tiên tại khu vực sân vận động Vinfast, xã Thường Tín, Phù Đổng, Đông Anh và Thư Lâm. Tuyến số 2 có 6 ga tại các xã Nội Bài, Phúc Thịnh, Tam Hưng, Thượng Phúc, khu vực Vĩnh Thanh và ranh giới xã Bình Minh - phường Phú Lương.

Tuyến số 8 có số lượng nhà ga ưu tiên nhiều nhất với 12 ga; tuyến số 10 có 2 ga tại phường Từ Liên và khu vực phường Khương Đình - Phương Liệt. Tuyến số 14 gồm 3 ga tại phường Phú Thượng, xã Bát Tràng và xã Gia Lâm.

Theo MRB, việc hoàn thiện, phê duyệt hồ sơ quy hoạch tỷ lệ 1/500 đối với 28 nhà ga ưu tiên nhằm tạo cơ sở pháp lý để cắm mốc giải phóng mặt bằng, triển khai các bước tiếp theo, hướng tới mục tiêu khởi công đồng loạt toàn mạng lưới trong năm 2026.

Việc công khai hồ sơ đang được triển khai tại nhiều xã, phường có tuyến metro đi qua. Tại phường Tương Mai, phạm vi lấy ý kiến liên quan đến các đoạn thuộc ba tuyến số 1, 8 và 10, với các hộ gia đình, tổ chức tại 19 tổ dân phố.

Hồ sơ bản vẽ được niêm yết tại trụ sở UBND phường; thông tin kèm mã QR truy cập tài liệu được công khai tại bảng tin các tổ dân phố, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử và thông báo qua hệ thống truyền thanh. Người dân có thể gửi phiếu góp ý thông qua tổ trưởng tổ dân phố hoặc trực tiếp đến UBND phường. Thời gian lấy ý kiến tại đây từ ngày 14/11 đến hết ngày 3/12.

Các phường Xuân Phương, Kim Liên cũng tổ chức công khai, lấy ý kiến đối với hồ sơ quy hoạch. Trước đó, phường Khương Đình đã công khai phương án tuyến và vị trí nhà ga ưu tiên của 5 tuyến metro từ ngày 22/10.

Việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư được thực hiện nhằm tiếp nhận ý kiến của người dân tại khu vực chịu tác động trực tiếp, góp phần hoàn thiện phương án quy hoạch trước khi triển khai các bước tiếp theo.

Trước đó, ngày 15/10, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ ký hợp đồng thực hiện 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 giữa MRB và liên danh Công ty cổ phần Vinhomes - Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC. Hợp đồng được thực hiện theo hình thức chìa khóa trao tay.

Theo hợp đồng, nhà thầu chịu trách nhiệm xuyên suốt từ khảo sát, thiết kế, mua sắm thiết bị, thi công, lắp đặt, tích hợp hệ thống đến thử nghiệm, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao công trình.

Dự kiến hướng đi 5 tuyến đường sắt đô thị

- Tuyến số 1 dài 59 km: Sân vận động Hùng Vương - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài.

+ Điểm đầu: Sân vận động Hùng Vương

+ Điểm cuối: Sân bay Nội Bài

- Tuyến số 2 dài 60 km: Sân bay Nội Bài - Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - SVĐ Hùng Vương

+ Điểm đầu: Sân bay Nội Bài

+ Điểm cuối: Sân vận động Hùng Vương

- Tuyến số 8 dài 65 km: Hòa Lạc – Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Thuận An

+ Điểm đầu: Hòa Lạc

+ Điểm cuối: Thuận An

- Tuyến số 10 dài 39 km: Võ Chí Công - Vành đai 2,5 - Times City - Cổ Loa

+ Điểm đầu: Võ Chí Công

+ Điểm cuối: Cổ Loa

- Tuyến số 14 dài 32 km: Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Ocean Park

+ Điểm đầu: Cầu Thăng Long

+ Điểm cuối: Ocean Park