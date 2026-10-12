Shaun the Sheep trở lại sau 7 năm

Sau 7 năm, Shaun the Sheep trở lại màn ảnh rộng tại Việt Nam với cuộc phiêu lưu mới lấy bối cảnh Halloween. Tiếp tục sử dụng kỹ thuật hoạt hình đất nặn và lối hài hình thể quen thuộc, bộ phim khai thác những tình huống dở khóc dở cười tại trang trại Mossy Bottom, hướng đến khán giả gia đình.

Trong bối cảnh thị trường hoạt hình ngày càng có nhiều tác phẩm 3D được đầu tư về công nghệ và kỹ xảo, Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom vẫn duy trì phong cách kể chuyện đặc trưng của thương hiệu. Phim không đặt trọng tâm vào thế giới giả tưởng rộng lớn hay những thông điệp phức tạp, mà phát triển câu chuyện từ các tình huống hài hước, biểu cảm nhân vật và kỹ thuật sản xuất thủ công.

Shaun the Sheep cùng đàn cừu tại trang trại Mossy Bottom trong cuộc phiêu lưu mới. Ảnh: NSX

Khác với nhiều phim hoạt hình hiện đại sử dụng lời thoại để dẫn dắt nội dung, Shaun the Sheep tiếp tục trung thành với hình thức hài hình thể. Các nhân vật hầu như không giao tiếp bằng ngôn ngữ con người. Thay vào đó, tiếng cừu kêu của Shaun và đàn cừu, tiếng chó sủa của Bitzer cùng những âm thanh từ người chủ trang trại trở thành phương tiện truyền tải câu chuyện.

Cảm xúc của nhân vật được thể hiện qua ánh mắt, nét mặt và những cử động nhỏ. Một cái nhíu mày, dáng đi lén lút hay phản ứng lúng túng trước tình huống bất ngờ đều có thể tạo ra tiếng cười mà không cần lời giải thích. Cách kể chuyện này giúp bộ phim giảm phụ thuộc vào ngôn ngữ, đồng thời tiếp cận được nhiều nhóm khán giả ở các độ tuổi khác nhau.

Đằng sau những nhân vật có tạo hình ngộ nghĩnh là quy trình sản xuất đòi hỏi sự kiên nhẫn và độ chính xác cao. Với kỹ thuật hoạt hình stop-motion, các nghệ sĩ phải điều chỉnh tư thế nhân vật đất nặn qua từng khung hình, sau đó kết hợp những hình ảnh riêng lẻ để tạo chuyển động liên tục. Mỗi cử động đều cần được tính toán và thực hiện tỉ mỉ nhằm bảo đảm tính nhất quán trên màn ảnh.

Đặc trưng của hoạt hình đất nặn là bề mặt không hoàn toàn trơn láng và chuyển động đôi khi có độ khựng nhẹ. Tuy nhiên, những yếu tố này cũng tạo nên diện mạo riêng cho bộ phim, mang lại cảm giác gần gũi và khác biệt so với hình ảnh được tạo ra hoàn toàn bằng máy tính. Trong bối cảnh công nghệ hoạt hình liên tục phát triển, việc duy trì phương pháp sản xuất thủ công góp phần tạo nên bản sắc của thương hiệu Shaun the Sheep.

Trong The Beast of Mossy Bottom, không khí Halloween được đưa vào câu chuyện, tạo điều kiện để Shaun và đàn cừu đối mặt với những tình huống bất thường. Dù bối cảnh có phần khác lạ, bộ phim vẫn giữ cấu trúc quen thuộc của loạt phim: những rắc rối nảy sinh tại trang trại cần được giải quyết trước khi người chủ phát hiện.

Các tình huống hài được phát triển từ những sự cố tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Shaun và những người bạn liên tục tìm cách xử lý hậu quả, kéo theo những màn rượt đuổi, các pha ứng phó vụng về và chuỗi phản ứng khó lường. Sự đối lập giữa vẻ bình thản của đàn cừu và tình trạng hỗn loạn do chúng gây ra là một trong những yếu tố tạo nên tiếng cười cho bộ phim.

Một phân cảnh đáng chú ý là khi Shaun hóa thân thành nhà khoa học. Không gian trang trại được biến thành phòng thí nghiệm tạm thời, nơi chú cừu tập trung tìm cách pha chế thuốc giải trong lúc những sự cố liên tiếp xảy ra xung quanh. Vẻ nghiêm túc của Shaun tương phản với khung cảnh hỗn loạn, tạo nên tình huống hài đặc trưng của Aardman Animation, hãng phim đứng sau thương hiệu này.

Thay vì dựa vào lời thoại châm biếm hay những màn gây cười ồn ào, tác phẩm chủ yếu khai thác hành động và phản ứng của nhân vật. Trẻ em có thể bị cuốn hút bởi những trò nghịch ngợm trực quan, trong khi khán giả trưởng thành dễ dàng nhận ra sự khéo léo trong cách xây dựng tình huống và nhịp điệu hài.

Nếu Shaun là nhân vật thường xuyên khởi đầu những rắc rối tại Mossy Bottom, Bitzer lại đảm nhận vai trò duy trì trật tự. Chú chó chăn cừu phải xoay xở giữa người chủ đãng trí, đàn cừu hiếu động và những vị khách bất thường xuất hiện tại trang trại.

Tạo hình đất nặn và lối hài hình thể tiếp tục là dấu ấn của thương hiệu hoạt hình Shaun the Sheep. Ảnh: NSX

Bitzer thường xuyên phải xử lý hậu quả từ những trò nghịch ngợm của Shaun và các bạn. Sự kiên nhẫn, những cái lắc đầu bất lực cùng phản ứng mệt mỏi của chú chó tạo nên nhiều khoảnh khắc hài hước. Tuy nhiên, phía sau vẻ nghiêm khắc là sự gắn bó với đàn cừu. Dù liên tục bị đẩy vào những tình huống khó xử, Bitzer vẫn tìm cách bảo vệ và giúp đỡ những người bạn của mình.

Chiếc còi và cuốn sổ vàng quen thuộc không chỉ gắn với nhiệm vụ duy trì trật tự mà còn góp phần khắc họa trách nhiệm của Bitzer đối với đàn cừu. Bộ phim thể hiện tình cảm giữa các nhân vật thông qua hành động thay vì những lời thoại trực tiếp. Sự quan tâm được thể hiện trong những việc nhỏ, từ cách Bitzer xử lý rắc rối đến việc chú chó không bỏ mặc đàn cừu khi mọi chuyện trở nên phức tạp.

Yếu tố tình cảm này giúp bộ phim cân bằng giữa giải trí và cảm xúc. Mối quan hệ giữa các nhân vật không hoàn toàn tránh được bất đồng hay những tình huống trớ trêu, nhưng sự gắn bó vẫn được duy trì qua cách họ cùng nhau giải quyết vấn đề.

Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom nhận được những đánh giá tích cực từ một số nhà phê bình quốc tế. Peter Bradshaw của The Guardian đánh giá đây là cuộc phiêu lưu Halloween vui nhộn, thông minh và giàu năng lượng. Trong khi đó, The Hollywood Reporter ghi nhận sức hấp dẫn bền bỉ của thương hiệu. Nhà phê bình Valerie Kalfrin thuộc Liên minh các nhà báo điện ảnh nữ (AWFJ) cũng bày tỏ sự thích thú với phân cảnh pha chế thuốc giải.

Sau 7 năm trở lại màn ảnh rộng, Shaun the Sheep tiếp tục phát huy những yếu tố đã làm nên dấu ấn của thương hiệu: kỹ thuật hoạt hình thủ công, lối hài hình thể và các nhân vật có cá tính riêng. Thay vì chạy theo xu hướng, bộ phim lựa chọn duy trì phong cách quen thuộc, qua đó mang đến một tác phẩm giải trí dành cho khán giả gia đình.