Lý Liên Kiệt bác tin ruồng bỏ vợ con

Dù gần như đã rút lui khỏi các dự án phim ảnh, cuộc sống của Lý Liên Kiệt vẫn được nhiều khán giả quan tâm. Theo China Times, ngôi sao võ thuật Hong Kong từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Ông có hai con gái với người vợ đầu Hoàng Thu Yến. Sau khi ly hôn, cả hai con đều sống cùng ông, nhưng nam diễn viên nhiều lần đối mặt với những lời chỉ trích cho rằng ông bỏ bê gia đình.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Lý Liên Kiệt hiếm hoi trải lòng về cuộc ly hôn năm xưa. Trong cuộc trò chuyện, ngôi sao Hoàng Phi Hồng khẳng định ông và Hoàng Thu Yến chia tay trong hòa bình. Khi đó, ông giao tài sản cho vợ cũ, còn bản thân nhận nuôi cả hai con.

"Khi cuộc hôn nhân kết thúc, hai chúng tôi bắt tay làm hòa, rất vui vẻ. Tài sản giao cho vợ cũ, các con ở với tôi, nên không có chuyện tôi ‘bỏ con’”, nam diễn viên gạo cội chia sẻ. Tài tử đồng thời khẳng định hai con gái luôn được ông và người vợ hiện tại là Lợi Trí chăm sóc chu đáo.

Nam diễn viên nhấn mạnh những lời đồn đoán xoay quanh gia đình ông đều là thất thiệt. Đôi khi, còn có những tài khoản mạo danh con gái, đăng bài ác ý với mục đích hạ bệ nam diễn viên. “Trên các trang mạng, thỉnh thoảng lại có những ‘cô con gái’ lên tiếng phàn nàn về tôi. Tôi còn tự hỏi đó là ai. Các con tôi cũng nói: ‘Đó đâu phải con’”, Lý Liên Kiệt kể.

Hình ảnh Lý Liên Kiệt bên các con. Ảnh: IGNV.

Nói về Lợi Trí, Lý Liên Kiệt khen vợ tốt bụng, cởi mở. Hai vợ chồng nam diễn viên đã thống nhất để bà phụ trách chăm sóc các con, còn ông tập trung làm việc, kiếm tiền. Để các con yên tâm về tương lai, bà xã Lý Liên Kiệt còn lập kế hoạch tài chính cụ thể. Ngay cả khi các con đã đi làm, vợ chồng ông vẫn chuẩn bị khoản sinh hoạt phí hàng tháng. Cả hai cũng không có ý định nhận tiền phụng dưỡng từ các con.

Lý Liên Kiệt chia sẻ thêm 4 người con gái (2 con chung với Hoàng Thu Yến và 2 con chung với Lợi Trí) có quan hệ rất thân thiết. Họ thường cùng nhau vui chơi và đi du lịch. Tuy nhiên, hai cô con gái lớn không thích xuất hiện trước ống kính nên thường đứng nép phía sau. Trong khi đó, hai cô con gái nhỏ có tâm lý cởi mở, hướng ngoại hơn, thích dùng mạng xã hội và chia sẻ hình ảnh bản thân.

Lý Liên Kiệt sinh năm 1963, là một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu châu Á và nổi tiếng với những tác phẩm kinh điển như Phương Thế Ngọc, Hoàng Phi Hồng, Tân thiếu lâm tự...

Khoảng 1 thập kỷ qua, ông gần như không còn tham gia các dự án phim ảnh. Tài tử mắc bệnh cường giáp và gặp nhiều chấn thương xương khớp do đóng phim hành động trong thời gian dài.