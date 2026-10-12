4 sao Cbiz sau khi bị phong sát

Phạm Băng Băng

Từng được xem là một trong những minh tinh có vị thế hàng đầu Trung Quốc, Phạm Băng Băng gây dựng tên tuổi qua cả truyền hình lẫn điện ảnh. Khán giả biết đến cô qua Hoàn Châu Cách Cách, trước khi cô tiếp tục ghi dấu với Võ Mỵ Nương truyền kỳ, Tôi không phải Phan Kim Liên và nhiều dự án điện ảnh khác. Khả năng thu hút truyền thông cùng hình ảnh thời trang giúp Phạm Băng Băng trở thành gương mặt quen thuộc tại các sự kiện quốc tế.

Năm 2018, Phạm Băng Băng vướng vụ việc liên quan đến thuế và bị yêu cầu nộp khoản tiền truy thu, tiền phạt lớn. Sự việc ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động trong nước, khiến các cơ hội xuất hiện trên màn ảnh Trung Quốc thu hẹp đáng kể. Trong những năm sau đó, Phạm Băng Băng tìm cách duy trì sự hiện diện qua các dự án quốc tế, sự kiện thời trang và hoạt động kinh doanh. Cô vẫn tham gia một số tác phẩm ngoài Trung Quốc, song vị thế hiện tại không còn giống giai đoạn liên tục giữ vai chính trong những dự án lớn. Phạm Băng Băng vẫn duy trì hoạt động ở một số thị trường, nhưng khả năng trở lại vị trí minh tinh hàng đầu tại quê nhà vẫn là dấu hỏi.

Phạm Băng Băng.

Trịnh Sảng

Trịnh Sảng từng nổi lên như một gương mặt trẻ được săn đón sau vai diễn trong Cùng ngắm mưa sao băng. Sau đó, cô tiếp tục tham gia nhiều phim truyền hình, trong đó có Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, tác phẩm giúp tên tuổi Trịnh Sảng được khán giả ngoài Trung Quốc biết đến rộng rãi. Hình ảnh trẻ trung và lượng người hâm mộ đông đảo từng đưa Trịnh Sảng vào nhóm diễn viên có sức hút truyền thông lớn.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Trịnh Sảng rẽ sang hướng khác sau những tranh cãi liên quan đến đời tư và vấn đề thuế. Cô bị cơ quan chức năng xử phạt về thuế, đồng thời vấp phải làn sóng phản ứng mạnh mẽ sau khi câu chuyện mang thai hộ và tranh chấp gia đình được công khai. Những diễn biến này khiến các hoạt động nghệ thuật của Trịnh Sảng tại Trung Quốc gần như dừng lại. Trong thời gian vắng bóng, cô thỉnh thoảng xuất hiện trên mạng xã hội, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đã có cơ hội trở lại ngành giải trí. Với Trịnh Sảng, những vai diễn từng tạo nên độ nhận diện vẫn được nhắc lại, song con đường quay về màn ảnh Hoa ngữ hiện chưa có dấu hiệu rõ ràng.

Trịnh Sảng.

Ngô Diệc Phàm

Trước khi vướng vòng lao lý, Ngô Diệc Phàm là một trong những nghệ sĩ có lượng người hâm mộ lớn, nổi tiếng cả với vai trò ca sĩ lẫn diễn viên. Anh từng là thành viên nhóm EXO, sau đó hoạt động solo tại Trung Quốc và góp mặt trong các dự án điện ảnh như Có một nơi chỉ chúng ta biết, Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện 2 và Hóa ra anh vẫn ở đây. Sự kết hợp giữa âm nhạc, thời trang và phim ảnh giúp Ngô Diệc Phàm xây dựng hình ảnh ngôi sao trẻ có sức ảnh hưởng.

Năm 2022, Ngô Diệc Phàm bị tòa án Trung Quốc tuyên án 13 năm tù trong vụ án liên quan đến hành vi xâm hại tình dục; bản án còn kèm quyết định trục xuất sau khi chấp hành án. Anh cũng bị xử lý về vi phạm thuế. Kể từ đó, Ngô Diệc Phàm không còn hoạt động trong ngành giải trí, còn các tác phẩm có sự tham gia của anh chịu tác động từ những quy định quản lý hình ảnh nghệ sĩ. Trường hợp của Ngô Diệc Phàm khác với những người tìm hướng đi mới ở nước ngoài hay trong kinh doanh, bởi tình trạng pháp lý khiến khả năng tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật gần như không còn trong hiện tại. Từ một cái tên từng phủ sóng truyền thông, Ngô Diệc Phàm giờ được nhắc đến chủ yếu trong bối cảnh vụ án và hệ quả đối với ngành giải trí.

Ngô Diệc Phàm.

Triệu Vy

Triệu Vy là một trong những diễn viên gắn liền với ký ức của khán giả truyền hình châu Á nhờ vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách. Sau thành công đó, cô tiếp tục có nhiều vai diễn đáng chú ý trong Tân dòng sông ly biệt, Họa bì và các dự án điện ảnh khác. Không chỉ diễn xuất, Triệu Vy còn thử sức với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và đầu tư, từng được xem là nghệ sĩ có hoạt động đa dạng trong ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc.

Những năm gần đây, Triệu Vy gần như vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật trong nước. Tên tuổi của cô từng bị gỡ khỏi một số nền tảng và thông tin liên quan đến tình trạng nghề nghiệp của Triệu Vy không được giải thích đầy đủ một cách công khai, khiến nhiều đồn đoán xuất hiện. Đầu năm 2026, theo thông tin được truyền thông đề cập, Triệu Vy xuất hiện trong một buổi livestream bán hàng nhưng chương trình bị dừng sau thời gian ngắn. Diễn biến này chưa đủ để kết luận về khả năng trở lại của cô, song cho thấy việc tái xuất trước công chúng vẫn còn nhiều dấu hỏi. So với thời kỳ là ngôi sao hàng đầu, Triệu Vy hiện chưa có dự án phim mới được công bố rộng rãi để đánh dấu sự trở lại.

Triệu Vy.

Câu chuyện của Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm và Triệu Vy không hoàn toàn giống nhau: mỗi người đối mặt với hoàn cảnh, mức độ ảnh hưởng và rào cản riêng. Dù vậy, những trường hợp này đều cho thấy sức hút của người nổi tiếng có thể thay đổi nhanh chóng khi xảy ra bê bối hoặc biến cố pháp lý. Với khán giả, các tác phẩm cũ vẫn lưu giữ một phần dấu ấn của họ, còn tương lai sự nghiệp của từng nghệ sĩ phụ thuộc vào diễn biến thực tế, quy định quản lý và khả năng đáp ứng những điều kiện để quay lại hoạt động công khai.