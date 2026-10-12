Phim kinh dị Other Mommy thống trị phòng vé Bắc Mỹ

Thị trường phòng vé Bắc Mỹ ghi nhận kết quả trái ngược giữa hai tác phẩm mới ra mắt cuối tuần qua. Bộ phim kinh dị Other Mommy của Universal Pictures vượt kỳ vọng khi thu về 27,5 triệu USD, trong khi The Social Reckoning của Sony Pictures chỉ đạt 5,5 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với dự báo ban đầu.

Other Mommy dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ với 27,5 triệu USD, trong khi The Social Reckoning gây thất vọng khi chỉ thu 5,5 triệu USD trong tuần mở màn. Ảnh: NSX

Theo số liệu ước tính cập nhật ngày 11/10, tổng doanh thu phòng vé nội địa Bắc Mỹ trong ba ngày cuối tuần đạt khoảng 85,16 triệu USD, giảm 15,6% so với tuần trước nhưng tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tính từ đầu năm đến hết ngày 11/10, doanh thu toàn thị trường đạt 8,07 tỷ USD, tăng 19,6% so với mức 6,75 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái. Phòng vé Bắc Mỹ chính thức vượt mốc 8 tỷ USD vào ngày 9/10.

Với doanh thu mở màn 27,5 triệu USD từ 3.365 rạp chiếu, Other Mommy dễ dàng giành vị trí số một phòng vé Bắc Mỹ. Thành tích này vượt kỳ vọng ban đầu của giới quan sát, đặc biệt khi bộ phim nhận nhiều phản hồi không tích cực từ giới phê bình.

Tác phẩm kinh dị do Rob Savage đạo diễn, có sự tham gia của Jessica Chastain và được sản xuất bởi James Wan cùng hãng Blumhouse Atomic Monster. Phim kể về một bé gái do Arabella Olivia Clark thủ vai, dần hình thành mối liên hệ với một thực thể bí ẩn trong nhà. Điều đáng sợ là sinh vật này có ngoại hình giống người mẹ của cô bé đến kỳ lạ. Jessica Chastain đảm nhận hai vai, gồm người mẹ thật và thực thể mang hình dáng của bà.

Jessica Chastain đảm nhận vai chính trong bộ phim kinh dị Other Mommy. Ảnh: NSX

Trước khi chính thức ra rạp, Other Mommy thu về 3,6 triệu USD từ các suất chiếu sớm hôm 8/10. Đây là kết quả đáng chú ý đối với một bộ phim có kinh phí khoảng 19 triệu USD, đồng thời cho thấy sức hút của dòng phim kinh dị trong tháng Halloween.

Tuy nhiên, triển vọng trụ rạp lâu dài của tác phẩm vẫn là dấu hỏi. Phim chỉ đạt 18% đánh giá tích cực từ giới phê bình trên Rotten Tomatoes, trong khi điểm đánh giá từ khán giả ở mức 46%. Điểm CinemaScore là D+, còn khảo sát PostTrak ghi nhận tỷ lệ khán giả chắc chắn giới thiệu phim cho người khác chỉ đạt 33%.

Dù vậy, doanh thu mở màn cho thấy những phản hồi ban đầu chưa đủ sức cản đà bán vé của bộ phim. Other Mommy cũng có kết quả tương đối đồng đều tại nhiều khu vực, đặc biệt là miền Tây, miền Nam và khu vực Nam Trung Bộ nước Mỹ. Khán giả nam chiếm khoảng 51%, nhỉnh hơn tỷ lệ 49% ở nữ giới; nhóm tuổi 18–24 là lực lượng đông nhất, chiếm 38%.

Kết quả phòng vé cuối tuần cho thấy dòng phim kinh dị tiếp tục giữ vai trò nổi bật trong mùa Halloween, trong khi những tác phẩm khai thác các vấn đề xã hội đương đại không phải lúc nào cũng chuyển hóa được sự chú ý về mặt chủ đề thành doanh thu. Với Other Mommy, màn mở màn tích cực tạo lợi thế ban đầu, nhưng phản ứng của khán giả trong những tuần tới sẽ quyết định khả năng duy trì sức hút. Còn với The Social Reckoning, kết quả mở màn khiêm tốn đặt ra thách thức lớn đối với hành trình thương mại của bộ phim.