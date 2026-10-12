Cơ hội sở hữu 5 triệu đồng khi đồng hành cùng Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Sau khi top 25 được công bố, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 đang tất bật chuẩn bị cho đêm Chung kết toàn quốc. Các thí sinh cũng đang ráo riết tập luyện, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn lẫn các phần thi ấn tượng. Bên cạnh đó, khán giả cũng sẽ có cơ hội góp phần làm tăng thêm tính hấp dẫn cho vòng thi ứng xử.

Ứng xử luôn là phần thi được chờ đợi nhất trong đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam. Ban tổ chức phát động cuộc thi nhằm tìm kiếm những câu hỏi chất lượng, mang tính thực tế và có chiều sâu.

Theo đó, Ban tổ chức cũng lưu ý, khán giả vui lòng viết diễn tả đầy đủ ý, tuyệt đối không viết tắt hay dùng từ ngữ gây hiểu nhầm. Câu hỏi dài không quá 100 chữ và không nhằm kiểm tra hay đánh đố kiến thức của thí sinh.

Theo chia sẻ của Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, một câu hỏi hay cần gần gũi với cuộc sống, đồng thời tạo điều kiện để thí sinh thể hiện tư duy, bản lĩnh và cách ứng xử. Từ đó, tư duy phản biện và quan điểm sống của mỗi thí sinh cũng sẽ được thể hiện, giúp Ban giám khảo có thêm góc nhìn về thí sinh.

Qua các mùa thi gần đây, nhiều câu hỏi do công chúng gửi về đã được sử dụng trong phần thi ứng xử tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam. Bên cạnh đóng góp đó, đây cũng là cách để cuộc thi đến gần với công chúng, đặc biệt là các khán giả trẻ.

Mời bạn đọc BẤM VÀO ĐÂY để gửi câu hỏi dự thi. Tác giả của mỗi câu hỏi được lựa chọn sử dụng trong phần thi ứng xử tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ nhận 5 triệu đồng tiền mặt và Giấy chứng nhận.