10 phim cổ trang được đánh giá cao nhất trên Douban

Dù Lan Hương Như Cố của Đàm Tùng Vận đang gây chú ý với mức điểm Douban 7,5, vẫn có nhiều phim cổ trang Hoa ngữ sở hữu thành tích đánh giá ấn tượng hơn. Không cần dàn sao đình đám hay kinh phí khổng lồ, những tác phẩm dưới đây chinh phục khán giả bằng kịch bản chặt chẽ, diễn xuất thuyết phục và cách kể chuyện cuốn hút.

10. Hải Thị Thận Lâu (2026)

Do Phí Khải Minh và Lữ Tiểu Vũ đóng chính, Hải Thị Thận Lâu là bộ phim cổ trang kỳ ảo kết hợp yếu tố trinh thám. Câu chuyện bắt đầu khi những ảo ảnh bí ẩn liên tục xuất hiện trên bầu trời thành Đăng Châu. Hai chị em Tăng Thiến và Tăng Tín vô tình bị cuốn vào rắc rối sau khi nhận lệnh truy nã tên hiệp đạo Dạ Tiêu. Để điều tra những hiện tượng kỳ lạ, Tăng Thiến buộc phải hợp tác với Tào Thịnh thông minh, Dạ Tiêu bí ẩn và Tạ Cảnh Đường kiêu ngạo nhưng tài giỏi.

Tác phẩm được thực hiện bởi ê kíp đứng sau hai loạt phim trinh thám được đánh giá cao Mao Phiến và Dị Vật Chí. Dù hiếm khi thử sức với đề tài cổ trang, nhóm sáng tạo vẫn ghi điểm nhờ tiết tấu nhanh, cốt truyện hoàn chỉnh và các tình tiết được liên kết logic. Bộ phim không đạt độ phủ sóng lớn nhưng nhận nhiều lời khen từ những khán giả yêu thích thể loại phá án.

9. Thiếu Niên Ca Hành (2022)

Có sự tham gia của Lý Hoành Nghị và Lưu Học Nghĩa, Thiếu Niên Ca Hành gây bất ngờ khi nhận đánh giá tích cực dù không được quảng bá rầm rộ như nhiều dự án cổ trang đình đám. Phim kể về Lôi Vô Kiệt, chàng thiếu niên mới bước chân vào giang hồ, quyết tâm đến Tuyết Nguyệt Thành để mở mang kiến thức võ học. Trên đường đi, anh vô tình lạc vào Tuyết Lạc Sơn Trang và bị cuốn vào hàng loạt biến cố giang hồ.

Bộ phim được đánh giá cao nhờ diễn xuất đồng đều, những màn giao đấu đẹp mắt và kỹ xảo chỉn chu. Đặc biệt, tác phẩm giữ được tinh thần nguyên tác, tái hiện thành công thế giới võ hiệp đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Sau thành công của phim, những tác phẩm cùng vũ trụ như Ám Hà Truyện và Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong lần lượt ra mắt nhưng chưa vượt qua được mức đánh giá của Thiếu Niên Ca Hành.

8. Thiên Hạ Trường Hà (2022)

Thiên Hạ Trường Hà do La Tấn và Doãn Phưởng đóng chính là một trong những bộ phim chính kịch lịch sử hiếm hoi nhận được đánh giá cao trong những năm gần đây. Lấy bối cảnh năm Khang Hy thứ 15, câu chuyện bắt đầu sau một trận lũ lớn khiến nhiều vùng đất chịu thiệt hại nặng nề. Hoàng đế Khang Hy quyết định tìm kiếm nhân tài trị thủy và phát hiện Trần Hoàng, chàng thư sinh 24 tuổi tuy thi trượt nhưng sở hữu kiến thức đặc biệt về việc kiểm soát dòng sông.

Khác với những tác phẩm cổ trang tập trung vào tình yêu, bộ phim khai thác câu chuyện trị quốc, sử dụng nhân tài và những khó khăn của người dân trước thiên tai. Với sự góp mặt của nhiều diễn viên thực lực, kịch bản chắc tay, bối cảnh được đầu tư công phu cùng nhịp kể mạch lạc, Thiên Hạ Trường Hà chinh phục khán giả dù không tạo được sức nóng truyền thông quá lớn.

7. Phồn Thành Chi Hạ (2023)

Do Bạch Vũ Phàm và Ninh Lý đóng chính, Phồn Thành Chi Hạ là phim cổ trang trinh thám gây tiếng vang nhờ bầu không khí u ám và những vụ án bí ẩn. Bối cảnh diễn ra vào năm Vạn Lịch thứ 37 dưới triều Minh, khi huyện Đố ở Giang Nam liên tiếp xảy ra những vụ giết người kỳ quái. Các nạn nhân không có mối liên hệ rõ ràng, thi thể bị sắp đặt trong những tư thế bất thường và tại mỗi hiện trường đều xuất hiện một câu nói bí ẩn.

Khúc Tam Canh, một bộ khoái trẻ có sư phụ là nạn nhân đầu tiên, quyết định cùng bạn bè điều tra chân tướng. Khi từng manh mối được hé lộ, một vụ án cách đó 20 năm bất ngờ xuất hiện. Dù có nhịp kể tương đối chậm ở giai đoạn đầu, bộ phim càng về sau càng hấp dẫn nhờ kịch bản nhiều lớp lang, cách khắc họa bản chất con người phức tạp và những khuôn hình giàu chất điện ảnh.

6. Liên Hoa Lâu (2023)

Với sự tham gia của Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy, Liên Hoa Lâu từng đạt trên 8 điểm Douban ngay khi mở đánh giá, sau đó tiếp tục tăng lên 8,5. Tác phẩm thuộc thể loại võ hiệp kết hợp phá án, tập trung vào những bí mật giang hồ thay vì chuyện tình cảm. Nhân vật trung tâm là Lý Tương Di, cao thủ nổi danh thiên hạ nhưng bị hãm hại, trọng thương và mất tích sau khi rơi xuống biển.

May mắn sống sót, Lý Tương Di đổi tên thành Lý Liên Hoa, lựa chọn cuộc sống ẩn dật và không còn muốn tranh đoạt võ lâm. Tuy nhiên, những hiểu lầm khiến mọi người tin rằng anh là thần y có khả năng cải tử hoàn sinh. Sau khi quen biết Phương Đa Bệnh, hai người cùng nhau giải quyết hàng loạt vụ án kỳ lạ. Bộ phim được yêu thích nhờ câu chuyện hấp dẫn, tình bạn sâu sắc và tinh thần võ hiệp được thể hiện trọn vẹn.

5. Tôi Có Một Người Bạn (2023)

Do Tạ Hưng Dương và Tô Mộng Địch đóng chính, Tôi Có Một Người Bạn là bộ phim võ hiệp hài hước ít tiếng tăm nhưng nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả. Không có dàn diễn viên lưu lượng hay chuyện tình lãng mạn làm trọng tâm, tác phẩm khai thác tình bạn giữa những con người có hoàn cảnh khác nhau. Phim ghi điểm với lời thoại dí dỏm, tình huống hài liên tục và những diễn biến bất ngờ.

Câu chuyện xoay quanh Mộng Tam Tức, vị hiệp khách nổi danh giang hồ bất ngờ mất sạch võ công chỉ sau một đêm. Trở thành mục tiêu truy sát của cả hai phe chính tà, anh phải tìm thuốc giải để khôi phục sức mạnh, đồng thời minh oan cho người bạn đã khuất. Trên đường chạy trốn đến Mộc Vân Thành, Mộng Tam Tức gặp ba người đồng cảnh ngộ. Cả bốn cùng làm việc kiếm sống và tìm kiếm sự thật, tạo nên hành trình giang hồ vừa hài hước vừa cảm động.

4. Cổ Tương Tư Khúc (2023)

Với sự tham gia của Trương Nhã Khâm và Quách Già Nam, Cổ Tương Tư Khúc là bộ phim tình cảm cổ trang mang màu sắc bi kịch, từng được khán giả so sánh với Đông Cung. Điểm đặc biệt của tác phẩm nằm ở cách xây dựng thời gian đảo ngược, khiến mỗi lần gặp gỡ giữa hai nhân vật chính lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Dù có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, câu chuyện vẫn khiến người xem day dứt bởi số phận trớ trêu.

Phim kể về Thẩm Bất Ngôn, nhà văn chuyên viết sách lịch sử ở thời hiện đại, bất ngờ xuyên không và gặp Lục Diên, người phụ nữ bị hậu thế gọi là yêu hậu. Trong lần gặp đầu tiên của anh, Lục Diên đã hy sinh tính mạng vì anh. Không chấp nhận bi kịch, Thẩm Bất Ngôn sử dụng ngọc bội để trở về thời điểm sớm hơn, hy vọng thay đổi số phận người mình yêu. Tuy nhiên, anh dần nhận ra những lần can thiệp của mình lại chính là nguyên nhân dẫn đến kết cục đau lòng.

3. Đường Triều Quỷ Sự Lục: Tây Hành (2024)

Do Dương Húc Văn và Dương Chí Cương đóng chính, Đường Triều Quỷ Sự Lục: Tây Hành là phần phim nổi bật trong loạt tác phẩm trinh thám cổ trang Đường Triều Quỷ Sự Lục. Đáng chú ý, cả ba mùa của loạt phim đều vượt mốc 8 điểm Douban, thành tích hiếm thấy đối với một thương hiệu truyền hình Hoa ngữ. Không sở hữu dàn sao lưu lượng hay kinh phí sản xuất quá lớn, phim vẫn chinh phục khán giả nhờ chất lượng nội dung ổn định.

Lấy bối cảnh thời Đường thịnh thế, câu chuyện theo chân Lư Lăng Phong, vị võ quan có võ nghệ cao cường, và Tô Vô Danh, đệ tử chân truyền của danh thần Địch Nhân Kiệt. Từ hai người thường xuyên bất đồng quan điểm, họ dần trở thành cộng sự ăn ý khi cùng giải quyết những vụ án kỳ bí. Phim ghi điểm nhờ bầu không khí huyền bí, cách suy luận chặt chẽ, những cú đảo chiều bất ngờ và việc xây dựng nhân vật thông minh.

2. Thái Bình Niên (2026)

Có sự tham gia của Bạch Vũ và Châu Vũ Đồng, Thái Bình Niên là một trong những bộ phim Trung Quốc được đánh giá cao nhất năm 2026. Khác với những tác phẩm cổ trang thần tượng chú trọng chuyện tình yêu, bộ phim lấy bối cảnh thời Ngũ Đại Thập Quốc, tái hiện giai đoạn lịch sử đầy biến động với chiến tranh, đói nghèo và những cuộc tranh giành quyền lực. Điểm Douban của phim tăng từ 7,8 khi mở đánh giá lên 8,7, cho thấy phản hồi ngày càng tích cực từ người xem.

Nội dung tập trung vào ba nhân vật lịch sử Tiền Hoằng Thục, Triệu Khuông Dận và Quách Vinh, những người đưa ra các lựa chọn khác nhau giữa thời loạn lạc. Tiền Hoằng Thục mong muốn bảo vệ lãnh thổ và người dân, Quách Vinh nuôi tham vọng khôi phục trật tự nhưng qua đời sớm, còn Triệu Khuông Dận thuận theo thời cuộc để lập nên nhà Tống. Cuối cùng, Tiền Hoằng Thục quyết định dâng đất quy thuận nhà Tống, góp phần chấm dứt tình trạng chia cắt và mở ra giai đoạn ổn định mới.

1. Thiên Hành Kiện (2024)

Đứng đầu bảng xếp hạng là Thiên Hành Kiện, bộ phim do Tần Tuấn Kiệt và Lưu Vũ Ninh đóng chính. Dù không tạo được sức nóng truyền thông tương xứng, tác phẩm lại nhận nhiều lời khen từ những khán giả đã theo dõi. Lấy bối cảnh cuối thời Thanh, câu chuyện bắt đầu khi một tấm bản đồ kho báu bị đánh cắp khỏi hoàng cung, khiến nhiều thế lực đồng loạt tham gia tranh đoạt.

Ba nhân vật trung tâm gồm Môn Tam Đao, cựu thị vệ mang đao trước ngự tiền, Trác Bất Phàm, chưởng môn Dung Thiên Lĩnh, và Vương Địa Bảo, bộ khoái đang truy tìm hung thủ. Mỗi người đến với cuộc truy tìm kho báu vì một mục đích riêng, nhưng cuối cùng đều bị cuốn vào những biến động lịch sử lớn hơn bản thân. Với kịch bản chặt chẽ, nhịp phim nhanh, những tình tiết hài hước xen lẫn bi tráng cùng phần phục trang, bối cảnh chỉn chu, Thiên Hành Kiện được đánh giá là một trong những tác phẩm cổ trang đáng xem nhất những năm gần đây. Phim do đạo diễn của Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác thực hiện và đạt mức điểm Douban 8,8 theo bảng xếp hạng.