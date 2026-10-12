Doctor X tập 3, 4: Su Jeong lại 'báo' sếp, cứu bệnh nhân còn bản thân gặp nguy hiểm?

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 2 của Doctor X: Mafia in White (Bác sĩ X: Mafia Áo Trắng) có 2 bệnh nhân cùng mắc ung thư tụy là chủ tịch Park Gwang Cheol (VIP) và bệnh nhi Lee Ju Hui. Cả hai đều được Gye Su Jeong (Kim Ji Won) phẫu thuật thành công nhưng bằng phương pháp khác nhau.

Ca của chủ tịch Park có độ xâm lấn nghiêm trọng hơn dự tính. Vì thế, ngay khi tiếp nhận phẫu thuật khẩn cấp, Su Jeong đã dùng phương pháp đặc biệt. Bác sĩ Ma Seong Gyu (Kwon Seung Woo) tìm ra một bài báo từ 7 năm trước viết về người từng sử dụng thủ thuật giống với Su Jeong. Ca phẫu thuật thành công, nhưng bệnh nhân mất sau 2 tháng không rõ nguyên nhân.

Bức ảnh đính kèm không rõ mặt nhưng vẫn thấp thoáng nhìn ra nét mặt của Su Jeong và người chạy vội ở góc trái hình là sếp của cô. Dù vậy, từ thủ thuật giống nhau và hiếm có, Ma Seong Gyu và bác sĩ Bae Heung Gon (Lee Sung Wook) mơ hồ dự đoán Su Jeong và Doctor X là cùng một người.

Tập 3 sẽ bắt đầu bằng tình tiết này. Ma Seong Gyu luôn không ưa thái độ của Su Jeong nên dù công nhận năng lực xuất chúng của cô, anh vẫn bài xích việc cô làm tại bệnh viện. Bài báo cũ kia là căn cứ để Ma Seong Gyu lấy lý do, cho rằng Su Jeong sẽ bất chấp mọi cách để phẫu thuật thành công, mặc cho bệnh nhân nguy hiểm hoặc thậm chí, có nguy cơ tử vong hậu phẫu thuật.

Mở đầu tập 1 - 2 của Doctor X đều là một đoạn hồi ức của Su Jeong trong vụ cháy tại Tập đoàn y tế Những đôi cánh trắng. Tập 2 bỏ lửng ở đoạn cô hứa sẽ cứu anh trai của cô bé. Có thể tập 3 - 4 sẽ bổ sung tiếp mảnh ký ức còn thiếu. Theo đó, nguyên nhân thực sự mà bệnh nhi do Su Jeong từng điều trị qua đời 2 tháng sau ca phẫu thuật có lẽ sẽ sớm được bật mí, chứng minh cho nghi ngờ từ bác sĩ Ma là sai.

Khán giả nhìn toàn cảnh câu chuyện sẽ hiểu cho Su Jeong, nhưng nhóm bác sĩ Ma Seong Gyu thì khó. Anh ta cùng nhiều bác sĩ khác trong bệnh viện nhất quyết phản đối cô tiếp tục làm việc. Su Jeong không quan tâm. Bởi dù họ có bài xích cỡ nào thì người có quyền lực để đuổi cô là Giám đốc Bu.

Su Jeong không thay đổi phong cách làm việc. Nhá hàng tập 3 có cảnh cô lại cõng bệnh nhân về (giống tập 2), tiến hành điều trị gấp. Dường như có một ca bệnh quan trọng nhưng bác sĩ chính (có vẻ là người mới được điều đến) lại không xuất hiện vào lúc quan trọng. Người duy nhất có thể thực hiện chỉ còn Su Jeong.

Điều cô quan tâm duy nhất chỉ là làm thế nào để cứu được bệnh nhân. Vì thế, thái độ của Su Jeong tiếp tục "báo" chị sếp. Jang Hui Suk (Lee Jung Eun) lại phải đến bệnh viện để "dĩ hòa vi quý". Teaser tập 3 có cảnh bà đến "đánh bộp" vào vai Su Jeong lúc cô đang ăn như nhắc nhở.

Cuối teaser có cảnh Su Jeong bất tỉnh, quần áo nhuốm máu. Cô gặp phải chuyện gì? Là tai nạn giữa đường khi cứu bệnh nhân hay có ai làm hại cô?

Teaser tập 3 của Doctor X.

Doctor X gồm 12 tập, phát sóng vào tối thứ Sáu, thứ Bảy hằng tuần. Khán giả Việt có thể theo dõi qua Netflix.