Tin sao 12/10: Hồ Ngọc Hà kiêu sa quyến rũ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ điều đặc biệt của tên gọi

Chiều 12/10, Emoura Phạm - Á hậu 4 Miss Grand International 2026 đã có hoạt động đầu tiên đó là gặp gỡ khán giả, người thân quen tại công ty quản lý.

"Emoura cảm thấy rất vui, hạnh phúc, yêu thương, cảm ơn cả nhà nhiều lắm", người đẹp viết trên trang cá nhân.

Hoa hậu Phan Phương Oanh chia sẻ khoảnh khắc xinh tươi quyến rũ trong chiều mưa ở phố Times Square (Mỹ).

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà được khen kiêu sa, quyến rũ trong tác phẩm thêu ren 3D tinh xảo khi tham dự sự kiện thời trang.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiết lộ ý nghĩa về tên gọi của mình. "Nguyễn Văn Chung: Chung là Cái Chuông. Mẹ nói mong sao mỗi lần con sai lầm, con buồn phiền, sẽ có 1 cái chuông trong tâm gõ vang 1 tiếng để khiến con tỉnh thức", nam nhạc sĩ viết.

Ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ hình ảnh khi diện trang phục biểu diễn. Theo tiết lộ của nữ ca sĩ, lâu rồi mới làm Thị Mầu đằm thắm, xinh yêu.

Ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc biểu diễn ca khúc "Lý ngựa ô" tại Công diễn 5 - Silk Way Star". Nam ca sĩ cảm thấy vinh dự, tự hào khi tiếp tục sứ mệnh quảng bá văn hóa Việt ra thế giới.

Trên trang cá nhân, diễn viên Quỳnh Kool đăng tải hình ảnh xinh tươi hòa mình giữa thiên nhiên tươi đẹp.

(Ảnh FB nhân vật)