Miss Universe Vietnam lên tiếng về loạt tin nhắn tranh cãi

Ngày 12/10, mạng xã hội lan truyền loạt tin nhắn được cho là xuất phát từ một nhóm trò chuyện riêng, có nội dung chê bai, bàn tán về một số nhân vật liên quan đến Miss Universe Vietnam. Đáng chú ý, đương kim hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh bị nghi vấn có liên quan đến những đoạn hội thoại này.

Ngay sau đó, tên của Quỳnh Anh bị "réo" trên mạng xã hội, song cô vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Cùng ngày, ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 lên tiếng về sự việc. Trong thông báo, đơn vị này xác nhận đã ghi nhận những đoạn hội thoại đang lan truyền, có nội dung liên quan đến các thí sinh tham gia cuộc thi.

"Trên tinh thần cầu thị và trách nhiệm, ban tổ chức Miss Universe Vietnam và các bên liên quan, đã tiếp nhận những phản hồi và đang tiến hành rà soát, xác minh các thông tin nhằm có cơ sở xem xét, xử lý phù hợp", thông báo nêu.

Phía Miss Universe Vietnam đồng thời gửi lời cảm ơn đến khán giả đã quan tâm, theo dõi cuộc thi, cam kết tiếp tục tiếp nhận những ý kiến đóng góp với tinh thần trách nhiệm và thiện chí.

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 hôm 2/10. Ảnh: @nguyencaokyduyen.

Giữa những tranh cãi, Á hậu 4 Trịnh Hồng Đăng gây chú ý khi đăng dòng trạng thái ngắn gọn "Thất vọng" trên trang cá nhân.

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 trong đêm chung kết diễn ra ngày 2/10 tại Hải Phòng. Người đẹp sinh năm 1999, quê Hà Nội, cao 1,75 m, từng giành danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi năm 2024. Sau hai năm, cô trở lại tranh tài và vượt qua các đối thủ để giành vương miện, kế nhiệm Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Trước đó, quyết định tái xuất của Quỳnh Anh nhận được nhiều sự quan tâm bởi cô đang trong nhiệm kỳ á hậu. Trong đêm chung kết, người đẹp được đánh giá cao về kỹ năng trình diễn, song phần thi ứng xử vẫn gây ra những ý kiến trái chiều.

Trước khi chuyển hướng sang các cuộc thi sắc đẹp, Quỳnh Anh có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Cô được biết đến sau khi giành ngôi á quân The Face Vietnam 2018, tiếp đó đăng quang Supermodel Me 2021 (Siêu mẫu châu Á).

Vương miện Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 được trao cho Trịnh Mỹ Anh. Á hậu 2 thuộc về Emma Lê. Á hậu 3, 4 lần lượt là Nguyễn Diệu Huyền (Pháo) và Trịnh Thị Hồng Đăng.