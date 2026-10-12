Đại Nghĩa có thông báo gây chú ý

Mới đây, Đại Nghĩa thu hút sự chú ý khi chia sẻ thông tin về lịch chiếu sớm của Án Mạng Karaoke. Nam nghệ sĩ viết: “Bức màn bí mật chốn thiêng sẽ được vén mở sớm hơn dự kiến”. Thông báo nhanh chóng hé lộ tin vui dành cho những khán giả đang chờ đợi bộ phim trinh thám này.

Theo thông tin từ ê-kíp, Án Mạng Karaoke sẽ mở suất chiếu sớm từ 18h ngày 21/10/2026 và tiếp tục phục vụ khán giả trong các ngày 22, 23, 24 và 25/10. Như vậy, người xem có thể thưởng thức tác phẩm trước thời điểm phát hành chính thức, đồng thời tham gia hành trình tìm kiếm hung thủ ngay trên màn ảnh rộng.

Đại Nghĩa chia sẻ thông tin về lịch chiếu sớm của Án Mạng Karaoke.

Việc công bố lịch chiếu sớm cũng giúp Án Mạng Karaoke tạo thêm sự chú ý trước mùa phim Halloween. Thay vì lựa chọn câu chuyện kinh dị quen thuộc, bộ phim kết hợp yếu tố trinh thám, án mạng và tâm lý, đặt các nhân vật vào tình huống bị cô lập giữa núi rừng. Những bí mật lần lượt xuất hiện, khiến ranh giới giữa người đáng nghi và nạn nhân trở nên khó đoán.

Nội dung phim xoay quanh một nhóm người tìm đến vùng núi để nghỉ ngơi, chữa lành. Tuy nhiên, chuyến đi nhanh chóng biến thành cơn ác mộng khi con đường duy nhất trở về bị sạt lở, khiến tất cả mắc kẹt tại homestay. Tình hình càng trở nên căng thẳng khi bà Thủy (Vân Dung thủ vai) được phát hiện đã tử vong với chiếc micro găm vào cổ họng.

Án Mạng Karaoke kết hợp yếu tố trinh thám, án mạng và tâm lý.

Điều khiến vụ án trở nên phức tạp là gần như tất cả những người có mặt đều có lý do để bị nghi ngờ. Bà Thủy không chỉ gây ám ảnh bởi giọng hát khó nghe mà còn có tính cách khiến nhiều người bất mãn. Trong không gian biệt lập, mỗi nhân vật đều có thể che giấu một bí mật, còn hung thủ vẫn chưa lộ diện.

Với cách xây dựng tình huống nhiều nghi vấn, Án Mạng Karaoke hướng đến việc giữ chân khán giả bằng những nút thắt liên tiếp. Thông tin về suất chiếu sớm được công bố cũng mở ra cơ hội để bộ phim tiếp cận người xem trước thời điểm chính thức ra rạp.

NSƯT Đại Nghĩa gây chú ý với tạo hình thầy Nguyện Giang trong Án Mạng Karaoke.

Sự góp mặt của NSƯT Đại Nghĩa trong Án Mạng Karaoke thu hút sự chú ý khi nam nghệ sĩ đảm nhận vai thầy Nguyện Giang. Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm trên sân khấu và màn ảnh, Đại Nghĩa tiếp tục thử sức trong một bộ phim trinh thám có màu sắc bí ẩn, nơi các nhân vật đều có mối liên hệ nhất định với vụ án. Sự xuất hiện của thầy Nguyện Giang hứa hẹn góp thêm một mắt xích đáng chú ý vào câu chuyện, khi những bí mật tại homestay dần được hé lộ.

Bên cạnh Đại Nghĩa, Án Mạng Karaoke còn quy tụ Đoàn Thiên Ân trong vai Tâm, Thanh Sơn trong vai Trực và Vân Dung trong vai bà Thủy - nạn nhân của vụ án. Cái chết bất ngờ của bà Thủy trở thành nút thắt mở đầu cho chuỗi diễn biến căng thẳng, đẩy những người có mặt vào vòng nghi vấn. Mỗi nhân vật đều có câu chuyện riêng, khiến hành trình truy tìm hung thủ trở nên khó đoán. Với dàn diễn viên đến từ nhiều lĩnh vực nghệ thuật, bộ phim được kỳ vọng tạo nên những màn tương tác kịch tính, đồng thời giữ chân khán giả bằng các bí mật chưa có lời giải.