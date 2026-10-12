Chàng trai Việt – Hàn được Mỹ Linh khen 'dũng cảm' tại 'Sao Mai 2026'

Năm 2019, Kim Jae Bin xuất hiện tại Giọng hát Việt nhí, với ca khúc Và tôi hát. Khi ấy, cậu bé 12 tuổi gây chú ý nhờ phong cách biểu diễn sôi động, khiến cả 3 huấn luyện viên lựa chọn. HLV Phạm Quỳnh Anh thậm chí nhắc đến Sơn Tùng M-TP để thuyết phục Jae Bin về đội mình. Sau Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng nhí, cái tên Kim Jae Bin dần ít xuất hiện trên truyền hình. Trở lại với Sao Mai 2026 ở tuổi 18, Kim Jae Bin tiếp tục thử sức ở một sân chơi có yêu cầu chuyên môn cao hơn, đồng thời chứng minh sự trưởng thành sau nhiều năm theo đuổi âm nhạc.

Kim Jae Bin gây ấn tượng mạnh tại "Sao Mai 2026".

Sinh năm 2008 và mang hai dòng máu Việt - Hàn, Kim Jae Bin là thí sinh trẻ tuổi nhất lọt vào top 16 vòng chung kết Sao Mai 2026. Nếu sân khấu thiếu nhi từng giúp anh được biết đến nhờ sự tự tin và năng lượng, cuộc thi lần này đòi hỏi nhiều hơn thế.

Tại liveshow đầu tiên, Kim Jae Bin chọn Sẽ về với nhau của nhạc sĩ Nguyễn Minh Thụy và được NSND Tấn Minh đánh giá cao. Bước sang liveshow 2, Kim Jae Bin gặp khó khăn khi bị cúm phải điều trị tại nhà suốt nhiều ngày. Sự cố này khiến anh chỉ có một buổi ghép với ban nhạc trước đêm thi. Với ca khúc Chiếc lá vô tình của nhạc sĩ Bảo Chấn, Kim Jae Bin gây "sốt" với visual điển trai cùng màn tự đệm đàn mở đầu đầy ấn tượng. Không chỉ thu hút khán giả, phần thi của anh khiến diva Mỹ Linh phải thốt lên "dũng cảm", bởi đây là bài hát khó để dự thi. Bên cạnh việc góp ý về cao độ, Mỹ Linh khuyên Jae Bin nên luyện giai điệu thật chắc trước khi ghép lời để hòa mình tốt hơn vào bản phối.

Kim Jae Bin được tìm kiếm nhiều sau phần thi của mình.

Đứng trước những thí sinh có kinh nghiệm và nền tảng thanh nhạc vững vàng, Kim Jae Bin thừa nhận bản thân đôi lúc cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, anh tin rằng, năng lượng, cá tính và màu sắc âm nhạc riêng là những điều mình có thể mang đến cho khán giả.

Sau hai liveshow đầu tiên, Kim Jae Bin vẫn còn nhiều điều cần hoàn thiện, từ khả năng kiểm soát cao độ đến cách hòa mình vào bản phối. Nhưng ở tuổi 18, việc dám thử sức với những ca khúc khó, đón nhận góp ý từ các nghệ sĩ giàu kinh nghiệm và kiên trì theo đuổi cá tính riêng đã tạo nên dấu ấn đáng chú ý của chàng trai Việt - Hàn tại Sao Mai 2026.