Sạt lở trên đường tỉnh 316E

Các biển cảnh báo đã được cắm dọc tuyến.

Sáng 19/9, ngay sau khi phát hiện, UBND xã Xuân Đài đã chỉ đạo lực lượng Công an xã, Công an viên và Dân quân tự vệ có mặt tại hiện trường, tổ chức căng dây, cắm biển cảnh báo, túc trực và hướng dẫn người dân, phương tiện nhằm đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng có mặt tại điểm sạt lở, tiến hành đảm bảo an toàn giao thông.

UBND xã Xuân Đài đề nghị người dân tuyệt đối không lưu thông qua khu vực sạt lở tại Km11, tuyến đường tỉnh 316E; không tự ý vượt qua dây cảnh báo hoặc tiếp cận khu vực sạt lở, đồng thời chủ động lựa chọn tuyến đường an toàn khác khi di chuyển theo hướng Minh Đài.

Theo quan sát, điểm sạt lở có diễn biến phức tạp, cần được khẩn trương xử lý.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tạm thời lập rào chắn, không cho người và phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm.