Lan tỏa yêu thương nơi phên giậu Tổ quốc

Nhóm Biên giới yêu thương trao tặng học bổng tới cháu Nguyễn Thị Kim Ngân

Tiếp sức học sinh khó khăn

Năm học mới vừa bắt đầu, mẹ con chị Hoàng Thị Hường và cháu Nguyễn Thị Kim Ngân, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Tuy Đức), đón nhận một niềm vui đặc biệt. Từ năm học 2026 - 2027, Kim Ngân sẽ được nhóm Biên giới yêu thương hỗ trợ học bổng dài hạn cho đến khi hoàn thành việc học.

Ông Điểu Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuy Đức trao học bổng tới cháu Nguyễn Thị Kim Ngân

Sự hỗ trợ đến bất ngờ bởi chính chị Hường cũng không nghĩ rằng, chỉ qua một lần trò chuyện, con đường đến trường của Kim Ngân sẽ bớt gập ghềnh hơn khi có sự đồng hành của cán bộ xã Tuy Đức.

Chị Hường kể, 2 tuần trước, trong một lần cùng con gái đi bộ từ nhà đến trường, chị tình cờ gặp và trò chuyện cùng bà Phạm Thị Phượng, Bí thư Đảng ủy xã Tuy Đức.

Sau khi xác minh rõ hoàn cảnh, nhóm Biên giới yêu thương đã trao học bổng 2 triệu đồng cho cháu Nguyễn Thị Kim Ngân. Trong các tháng tiếp theo, cháu được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Việc hỗ trợ này sẽ kéo dài cho tới khi Kim Ngân không còn đi học.

Qua trao đổi, bà Phượng biết được chị Hường không có đất sản xuất, không có phương tiện đi lại, nên đã liên hệ với nhóm Biên giới yêu thương để kết nối, hỗ trợ Kim Ngân 1 suất học bổng dài hạn.

“Mỗi ngày làm việc khoảng 5 tiếng đồng hồ nên số tiền mà con gái nhận được bằng nửa tháng tiền công mà tôi đi làm. Đây là sự động viên để con gái tôi tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng những ước mơ”, chị Hường nói trong ngày con gái được nhận học bổng.

Nhiều năm qua, học sinh Nguyễn Thị Khánh Vân được nhóm Biên giới yêu thương trao tặng học bổng, tiếp sức đến trường

Không riêng Kim Ngân, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tuy Đức đã nhận được sự đồng hành của nhóm Biên giới yêu thương trong những năm qua.

Em Nguyễn Thị Khánh Vân, học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du (xã Tuy Đức), là một trong những trường hợp như vậy. Nhiều năm được nhóm hỗ trợ học bổng, Vân cảm nhận rõ ý nghĩa của những phần quà, suất học bổng đối với bản thân và gia đình.

Nhiều năm qua em đã được các cô, chú tặng học bổng và các phần quà ý nghĩa. Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng mọi người đã quan tâm, giúp đỡ em. Em Nguyễn Thị Khánh Vân, học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du

Hình thành phong trào nhân ái nơi biên cương

Tháng 6/2021, từ những hoạt động thiện nguyện đơn lẻ trên địa bàn huyện Tuy Đức cũ, nhóm Biên giới yêu thương được hình thành.

Ban đầu nhóm chỉ có 2 thành viên là người Kinh, số còn lại là người dân tộc thiểu số tại chỗ. Đến nay, sau gần 6 năm thành lập, nhóm có 27 thành viên, là cán bộ, công chức xã Tuy Đức, xã Quảng Tân và xã Quảng Trực.

Ông Điểu Đông (thứ 2 từ trái qua), thành viên nhóm Biên giới yêu thương tìm hiểu, xác minh hoàn cảnh của gia đình chị Hoàng Thị Hường

Ông Điểu Đông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tuy Đức, thành viên nhóm Biên giới yêu thương cho biết: “Quá trình hoạt động, các thành viên tự nguyện đóng góp kinh phí. Không quy định mức đóng, thời gian đóng, phương châm huy động của nhóm là “ai có gì góp nấy, ai có điều kiện góp nhiều, chưa có điều kiện thì góp sức”.

Nhóm Biên giới yêu thương hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tuy Đức cũ

Nhiều năm qua, từ mô hình Biên giới yêu thương, các hoạt động lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái được triển khai trên địa bàn xã Tuy Đức (trước đó là huyện Tuy Đức), góp phần xây dựng biên giới vững mạnh.

Từ hỗ trợ sinh kế, đến chung tay xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, những việc làm thiết thực đã trở thành cầu nối đưa sự sẻ chia đến với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trên địa bàn.

Anh Điểu Văn (xã Quảng Tân) là 1 trong số 2 bộ đội xuất ngũ được hỗ trợ bò giống, tạo sinh kế thoát nghèo chia sẻ: “Được hỗ trợ bò giống, gia đình tôi có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là động lực để gia đình cố gắng làm ăn, vươn lên”.

Anh Điểu Văn (thứ 2 từ trái qua) là bộ đội xuất ngũ, có hoàn cảnh khó khăn được nhận bò giống, tạo sinh kế thoát nghèo. Nguồn kinh phí do cán bộ, đảng viên huyện Tuy Đức (cũ) đóng góp

Ông Điểu Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tuy Đức cho biết, địa phương luôn khuyến khích cán bộ, đảng viên và người dân cùng tham gia bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện của mình.

Theo ông Hùng, ở vùng biên giới, mỗi sự hỗ trợ dù lớn hay nhỏ đều mang ý nghĩa thiết thực. Điều này cũng góp phần củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng.

Một gia đình gặp hỏa hoạn được cán bộ, đảng viên xã Tuy Đức quyên góp tiền, hỗ trợ kinh phí, ổn định cuộc sống

“Chúng tôi mong muốn những hoạt động nhân ái không dừng lại ở việc hỗ trợ một trường hợp cụ thể, mà từng bước trở thành phong trào thường xuyên, để người khó khăn luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ. Hoạt động này sẽ góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên giới”, ông Điểu Hùng chia sẻ.

Ở nơi phên giậu Tổ quốc, sự sẻ chia không chỉ giúp những hoàn cảnh khó khăn có thêm điểm tựa mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, vun đắp niềm tin của Nhân dân và xây dựng vùng biên ngày càng bình yên, vững mạnh.