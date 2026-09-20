Diện mạo siêu nút giao kết nối 2 cao tốc huyết mạch ở phía Nam

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày giữa tháng 9, tại công trường gói thầu XL-NG51, hàng loạt máy móc, thiết bị cùng công nhân được huy động làm việc khẩn trương. Nhiều hạng mục đang được hoàn thiện để đưa nút giao vào khai thác.

Gói thầu XL-NG51 thực hiện xây dựng đường và nút giao liên thông giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 51, gồm cầu vượt Quốc lộ 51 và các tuyến đường nhánh kết nối với nút giao Tân Hiệp của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Gói thầu được khởi công từ tháng 2/2025. Sau hơn một năm thi công, các hạng mục chính cơ bản hoàn thành, công trường đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Trên công trường, các mũi thi công được triển khai đồng thời. Công nhân tập trung hoàn thiện mặt đường, lắp đặt dải phân cách, hệ thống chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ.

Nhiều đoạn đường được thảm bê tông nhựa, tạo diện mạo hoàn chỉnh cho tuyến đường dẫn qua nút giao.

Theo ghi nhận, khối lượng công việc còn lại không nhiều. Các đơn vị thi công đang tranh thủ thời gian, huy động máy móc và nhân lực để hoàn tất những phần việc cuối cùng.

Tại khu vực cầu vượt Quốc lộ 51, các tuyến đường dẫn và nhánh kết nối đang được hoàn thiện đồng bộ.

Máy móc liên tục hoạt động tại các vị trí còn thi công. Công nhân thực hiện những phần việc hoàn thiện mặt đường, lắp đặt hệ thống đảm bảo an toàn giao thông.

Hệ thống chiếu sáng tại nút giao cũng đang được hoàn thiện. Các cột đèn được lắp đặt dọc tuyến, sẵn sàng kết nối với hệ thống giao thông khu vực.

Gói thầu XL-NG51 có vai trò hoàn thiện điểm kết nối giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 51 và nút giao Tân Hiệp trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Khi đưa vào khai thác, phương tiện từ cao tốc Bến Lức - Long Thành có thể kết nối với mạng lưới giao thông khu vực Đông Nam Bộ thông qua nút giao này.

Từ khu vực nút giao Quốc lộ 51, tuyến đường nhánh được xây dựng để kết nối với nút giao Tân Hiệp của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đây được xem là một trong những hạng mục quan trọng để hoàn thiện khả năng kết nối liên thông giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cùng với đó, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ tạo thêm hướng kết nối giữa khu vực Tây Nam Bộ với Đông Nam Bộ và sân bay quốc tế Long Thành.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài hơn 57km, đi qua địa bàn Tây Ninh, TP.HCM và Đồng Nai. Tuyến được đầu tư với quy mô 4 làn xe cơ giới, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100km/h. Toàn tuyến giữ vai trò kết nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 TP.HCM và khu vực sân bay quốc tế Long Thành.

Đến giữa tháng 9, tổng sản lượng dự án đạt gần 100%. Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối để hướng tới mục tiêu thông xe toàn tuyến trong tháng 9. Trong đó, nút giao Quốc lộ 51 là một trong những điểm cuối đang được tăng tốc thi công.

Sau khi hoàn thành, nút giao Quốc lộ 51 sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và các tuyến giao thông quan trọng trong khu vực.