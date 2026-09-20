Khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 500 học sinh xã Tri Tôn

Các bác sĩ khám tầm soát các bệnh lý về mắt mũi họng.

Ngày 20/9, Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt An Giang thực hiện chương trình khám bệnh nhân đạo và trao quà cho 500 học sinh tại Trường THCS Tri Tôn (Phân hiệu I), xã dân tộc biên giới miền núi Tri Tôn, với tổng kinh phí gần 115 triệu đồng.

Bác sĩ khoa nội khám tầm soát các bệnh nội khoa kèm theo.

Tại chương trình, học sinh được các y, bác sĩ khám, tư vấn, điều trị miễn phí các bệnh lý thuộc 3 chuyên khoa: Mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt và một số bệnh nội khoa. Đồng thời, bệnh viện tặng 500 phần quà cho các em.

Qua tầm soát các tật khúc xạ bệnh lý về mắt, phát hiện gần 50 học sinh bị cận thị, loạn thị từ 1-7 độ, các em sẽ được bệnh viện hỗ trợ miễn phí kính cận, loạn, kinh phí bình quân 500.000 đồng/kính.

Trao bảng tượng trưng hỗ trợ khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho trường.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 115 triệu đồng do Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt An Giang cùng các nhà hảo tâm tài trợ.

Trong đó, bệnh viện hỗ trợ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí 30 triệu đồng, do tập thể nhân viên bệnh viện và Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm tài trợ; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh An Giang tài trợ 2.500 quyển tập, 1.000 cây viết), tổng trị giá 19,5 triệu đồng; Công ty TNHH Colgate-Palmolive (Việt Nam) và các nhà hảo tâm tài trợ 500 thùng mì, 500 bàn chải, 500 kem đánh răng, 500 lốc sữa với tổng trị giá 65 triệu đồng.

Đoàn bác sĩ và các nhà tài trợ thực hiện chương trình khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho học sinh.