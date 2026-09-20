Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến gặp mặt thiếu nhi, thanh niên tiêu biểu thành phố Bắc Ninh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến gặp mặt thiếu nhi, thanh niên tiêu biểu thành phố Bắc Ninh

Tham dự có: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Đặng Xuân Phương; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản.

Về phía Đoàn ĐBQH thành phố Bắc Ninh có: Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Trần Thị Vân; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam kiêm Bí thư Thành đoàn Trần Văn Đăng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến với Đoàn đại biểu thiếu nhi, doanh nhân trẻ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu thành phố Bắc Ninh

Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bắc Ninh Đặng Đình Chính cùng 100 đại biểu là các thiếu nhi nghèo, vượt khó, học giỏi, 100 đại biểu là cán bộ đoàn hội, đội, doanh nhân trẻ và thanh niên tiêu biểu của thành phố Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đến dự cuộc gặp mặt

Tạo điều kiện thuận lợi nhất để thế hệ trẻ cống hiến và trưởng thành

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng được gặp mặt những đại diện tiêu biểu của thế hệ trẻ thành phố Bắc Ninh trong không khí rộn ràng của Tết Trung Thu đang đến gần và thời điểm đặc biệt khi Bắc Ninh chính thức là thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc gặp mặt

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhắc đến thành phố Bắc Ninh là nhắc đến cực tăng trưởng mới của cả nước. Quy mô nền kinh tế của thành phố hiện đang đứng thứ 5 toàn quốc; kim ngạch xuất khẩu chiếm khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước; 99 xã, phường sau sắp xếp hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc gặp mặt

Để tiếp nối truyền thống cha anh, xây dựng thành phố Bắc Ninh giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh và giàu bản sắc văn hóa, mọi người, mọi nhà đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn các cháu thiếu nhi nỗ lực, chăm ngoan, học giỏi, không chỉ học kiến thức phổ thông mà phải chủ động trang bị kiến thức công nghệ thông tin, tri thức số và nâng cao kỹ năng tham gia không gian mạng an toàn, lành mạnh; đội ngũ doanh nhân trẻ và thanh niên tiêu biểu của thành phố sẵn sàng khởi sự kinh doanh, sáng tạo ra của cải vật chất nuôi sống bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong các doanh nhân, thanh niên tiêu biểu, các cháu thiếu nhi chủ động trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng số để tiếp cận kho tàng tri thức thế giới, tận dụng lợi thế phát triển mới của thành phố; đồng thời đề nghị các tổ chức Đoàn, Đội, Hội thực sự là người bạn gần gũi, tin cậy, tập hợp được thanh, thiếu nhi để chia sẻ thông tin, động viên học tập và nuôi dưỡng ước mơ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà tặng Thành đoàn thành phố Bắc Ninh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà tặng Thành đoàn thành phố Bắc Ninh

“Với các thanh niên dù có tinh thần xung kích nhưng không thể "đi một mình", vì vậy cấp ủy, chính quyền và các sở, ban, ngành phải luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để thế hệ trẻ cống hiến và trưởng thành”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà tặng 15 cán bộ đại diện cho cán bộ Đoàn, Hội Doanh nhân trẻ và Bí thư Đoàn cơ cở của thành phố Bắc Ninh

Nhắc lại những vần thơ nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Gạo đem vào giã bao đau đớn/Gạo giã xong rồi trắng tựa bông/Sống ở trên đời người cũng vậy/Gian nan rèn luyện mới thành công", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn thanh niên, thiếu nhi thành phố Bắc Ninh luôn thi đua học tập tốt, lao động tốt, thực hiện đúng 5 điều Bác Hồ dạy.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã trao quà tặng 15 cán bộ đại diện cho cán bộ Đoàn, Hội Doanh nhân trẻ và Bí thư Đoàn cơ cở của thành phố Bắc Ninh

Tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã trao quà tặng Thành đoàn Bắc Ninh; trao quà tặng 15 cán bộ đại diện cho cán bộ Đoàn, Hội Doanh nhân trẻ và Bí thư Đoàn cơ sở của thành phố và trao quà tặng các cháu thiếu nhi.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà tặng các em thiếu nhi

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà tặng các em thiếu nhi

Đại diện các cháu thiếu nhi thành phố Bắc Ninh kính tặng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến bức tranh do các cháu vẽ, thể hiện sinh động những nét văn hóa đặc sắc của quê hương Bắc Ninh

Nhân dịp này, đại diện thiếu nhi thành phố Bắc Ninh đã kính tặng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến bức tranh do các cháu vẽ, thể hiện sinh động những nét văn hóa đặc sắc của quê hương Bắc Ninh.

Đoàn đại biểu thiếu nhi, doanh nhân trẻ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu thành phố Bắc Ninh tham quan Hội trường Diên Hồng

Đoàn đại biểu thiếu nhi, doanh nhân trẻ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu thành phố Bắc Ninh tham quan Hội trường Diên Hồng

Chăm lo cho thiếu nhi là chăm lo cho tương lai

Trước đó, báo cáo tại cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Ninh kiêm Bí thư Thành đoàn Bắc Ninh Trần Văn Đăng trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã dành thời gian gặp mặt Đoàn đại biểu thế hệ trẻ Bắc Ninh đúng vào ngày đặc biệt - ngày đầu tiên Bắc Ninh chính thức là thành phố trực thuộc Trung ương - một dấu mốc quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới cho quê hương Bắc Ninh – Kinh Bắc.

ĐBQH, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Bí thư Thành đoàn Trần Văn Đăng phát biểu tại cuộc gặp mặt

Khẳng định trong hành trình phát triển của thành phố, việc chăm lo cho thiếu nhi chính là chăm lo cho tương lai của quê hương, đất nước, Bí thư Thành đoàn Bắc Ninh cho biết, thời gian qua, Quốc hội đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng, trực tiếp, tạo điều kiện tốt hơn cho trẻ em học tập, phát triển và được bảo vệ. Từ những chủ trương đó, với sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH thành phố, tổ chức Đoàn, Đội của Bắc Ninh đã xây dựng được 32 ngôi nhà Khăn quàng đỏ, trao 550 suất học bổng “Nâng bước em tới trường”, trong đó các em được hỗ trợ hằng tháng đến năm 18 tuổi.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt

Đoàn đại biểu thiếu nhi, doanh nhân trẻ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu thành phố Bắc Ninh tham dự cuộc gặp mặt

Bí thư Thành đoàn Bắc Ninh khẳng định, thành phố hướng tới không chỉ hỗ trợ các em trong một thời điểm, mà đồng hành đủ lâu để các em có thêm điều kiện học tập, vươn lên.

Em Trần Thảo Anh, lớp 5A5, Trường Tiểu học Từ Sơn 1, Thành phố Bắc Ninh phát biểu tại cuộc gặp mặt

Thay mặt các cháu thiếu nhi, cháu Trần Thảo Anh, lớp 5A5, Trường Tiểu học Từ Sơn 1 bày tỏ niềm vinh dự lớn khi được lãnh đạo Đảng, Nhà nước chăm lo, yêu thương và đặt nhiều niềm tin; đồng thời hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, chủ động tiếp cận tri thức mới, sử dụng công nghệ an toàn, có ích và gìn giữ truyền thống, bản sắc văn hóa quê hương, xây dựng thành phố Bắc Ninh ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển.

Đoàn đại biểu thiếu nhi, doanh nhân trẻ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu thành phố Bắc Ninh tham dự cuộc gặp mặt

Đoàn đại biểu thiếu nhi, doanh nhân trẻ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu thành phố Bắc Ninh tham dự cuộc gặp mặt

Đoàn đại biểu thiếu nhi, doanh nhân trẻ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu thành phố Bắc Ninh tham dự cuộc gặp mặt

Đoàn đại biểu thiếu nhi, doanh nhân trẻ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu thành phố Bắc Ninh tham dự cuộc gặp mặt