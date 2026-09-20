Quân khu 9 quy tập 10 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Cán bộ, chiến sĩ Đội K90 triển khai đào tìm tại các khu vực đồi núi, không bị ảnh hưởng nhiều do mưa kéo dài.

Sau hơn 2 tuần triển khai nhiệm vụ, Đội K90 đã phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn khảo sát, thu thập thông tin, xác minh và đào tìm hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí trên địa bàn 7 xã thuộc huyện Khsach Kandal, tỉnh Kandal và huyện Kampong Tralach, tỉnh Kampong Chhnang.

Với ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ; trong đó, quy tập tại tỉnh Kandal 8 hài cốt liệt sĩ và 2 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Kampong Chhnang.

Thượng tá Lã Phú Huy, Đội trưởng Đội K90, cho biết: "Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, chúng tôi gấp rút hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị, nhất là việc rà soát, nắm thông tin mộ liệt sĩ trên đất bạn Campuchia; bố trí lực lượng, phương tiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong mùa khô năm 2026 - 2027. Hiện nay, thời tiết tại Campuchia mưa nhiều, do đó chúng tôi triển khai đào tìm tại các khu vực đồi núi, nền đất cao. Cán bộ, chiến sĩ luôn chủ động khắc phục mọi khó khăn và luôn giữ vững quyết tâm hoàn thành tốt chỉ tiêu "Chiến dịch 500 ngày đêm".

Riêng từ đầu mùa khô 2026-2027 đến nay, đơn vị tìm kiếm, quy tập 23 hài cốt liệt sĩ địa bàn trong nước và tại Campuchia.

Đội K90 tăng cường phối hợp lực lượng chức năng Campuchia khảo sát, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đội K90 mong muốn nhận được sự quan tâm từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử cung cấp thêm nhiều thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn 02 tỉnh Kandal và Kampong Chhnang. Các nguồn thông tin như nơi hy sinh, vị trí an táng ban đầu, trận đánh, đơn vị chiến đấu của liệt sĩ…là cơ sở quan trọng giúp đơn vị rà soát, khoanh vùng triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.