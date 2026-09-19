Video cả mảng núi đổ xuống, vùi lấp tỉnh lộ 543C, cô lập hơn 1.000 người

Khoảng 16h30 ngày 19/9, một vụ sạt lở xảy ra gần bản Huồi Pai, xã Yên Na, tỉnh Nghệ An. Đất đá từ sườn núi đổ xuống, cuốn theo cây cối và phủ kín tỉnh lộ 543C.

Một khối đất đá lớn từ sườn núi bất ngờ đổ xuống tỉnh lộ 543C chiều 19/9, khiến hơn 1.000 người ở xã Yên Na, Nghệ An bị cô lập. Video: N. Dũng

Trao đổi với PV, ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Yên Na xác nhận vụ việc và cho biết, khối lượng đất đá sạt xuống rất lớn. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy đất đá từ trên sườn núi tràn xuống thành dòng dài, cuốn theo cây cối, phủ kín mặt đường. Bụi đất bốc lên dày đặc. Khu vực sạt lở nằm gần bản Huồi Pai và một số nhà dân.

Theo ông Thiện, những ngày trước khu vực này đã xuất hiện một số điểm sạt lở nhỏ. Tuy nhiên, vụ sạt lở chiều 19/9 có khối lượng đất đá lớn nhất.

"Nếu thời tiết thuận lợi và bảo đảm an toàn để đưa máy móc vào, dự kiến cũng phải mất 4-5 ngày mới có thể dọn dẹp, thông đường", ông Thiện nói.

Tỉnh lộ 543C là tuyến đường phục vụ việc đi lại của người dân các bản phía trong. Vụ sạt lở khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn, cô lập 309 hộ với khoảng 1.200 người tại hai bản Huồi Pai và Chà Lúm.

Sau vụ sạt lở, trên sườn núi vẫn còn nhiều khối đất đá có nguy cơ trượt xuống. Chính quyền xã Yên Na đã rà soát các khu vực xung yếu, đồng thời tổ chức di dời những hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

"Chúng tôi tuyệt đối không cho người dân tiếp cận khu vực sạt lở. Phía trên vẫn còn nguy cơ đất đá tiếp tục đổ xuống, vì vậy an toàn phải được đặt lên hàng đầu", ông Thiện cho biết.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, xã Yên Na bố trí lực lượng phong tỏa, cảnh giới hai đầu khu vực bị sạt và theo dõi diễn biến trên sườn núi.

Theo chính quyền địa phương, máy móc chỉ được đưa vào thu dọn đất đá khi khu vực được đánh giá bảo đảm an toàn cho lực lượng thi công. Người dân cũng được khuyến cáo không tự ý vượt qua điểm sạt lở hoặc đến chân núi để quan sát, quay phim, chụp ảnh, do nguy cơ đất đá tiếp tục trượt xuống vẫn còn.