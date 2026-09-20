Chủ cửa hàng ở Vinh thuê container chắn lũ vẫn thiệt hại hơn 100 triệu

Cảnh lũ tràn vào thang máy chung cư ở Nghệ An Cơn mưa dai dẳng từ sáng sớm 19/9 khiến nhiều khu vực tại Vinh (Nghệ An) ngập lụt, lượng nước lớn lũ tràn vào hầm giữ xe của một số khu chung cư. Để tránh thiệt hại, người dân cố gắng đưa xe máy ra ngoài.

Có kinh nghiệm ứng phó với những đợt ngập trước, chiều 19/9, chị Mai Nguyễn, chủ một cửa hàng mẹ và bé trên đường Lý Thường Kiệt (TP Vinh, Nghệ An), quyết định thuê container đặt chắn trước cửa hàng.

Đây là cách chị đã áp dụng trong nhiều năm, thường trước những đợt mưa lũ lớn. Tuy nhiên, năm nay nước dâng nhanh hơn dự tính, chỉ vài giờ đã lên quá đầu gối.

Gia đình chị Mai thuê xe chuyên dụng, gầm cao để đưa container đến trước cửa hàng. Việc vận chuyển gặp nhiều khó khăn do nhiều tuyến đường đã ngập sâu. Container được đặt chắn ngang phía trước nhằm hạn chế nước và sóng dềnh vào cửa hàng khi các phương tiện di chuyển qua.

“Có một số nhà bị vỡ cửa kính do sức nước mạnh khi các phương tiện giao thông chạy ngang. Một nhân viên của cửa hàng bên cạnh khi ra đóng cửa kính cũng bị kính vỡ gây thương tích và phải đi cấp cứu”, chị Mai kể.

Cửa hàng của chị Mai thuê thùng container chắn cửa.

Theo chị, thông thường chi phí thuê container khoảng vài triệu đồng, chưa gồm tiền vận chuyển. Vào mùa mưa lũ, khoản này có thể tăng do việc vận chuyển khó khăn.

Cửa hàng của chị kinh doanh bỉm, sữa và các sản phẩm dành cho trẻ em. Khi nước bắt đầu dâng, nhân viên đã chủ động kê hàng hóa lên cao nhưng một phần hàng trong kho vẫn bị ngập.

Trong số này có những loại bỉm trị giá 400.000-500.000 đồng mỗi bịch nhưng không thể tiếp tục bán. Chị ước tính thiệt hại ban đầu hơn 100 triệu đồng. Sau đợt ngập, gia đình dự kiến sửa cửa cuốn, tay cầm và khóa cửa kính. Chị cũng tìm thợ làm tấm chắn cửa để có thể lắp đặt ngay khi nước bắt đầu dâng.

“Chấp nhận sống chung với bão lũ, rồi rút kinh nghiệm để ứng phó thôi”, chị nói với Tri Thức - Znews.

Nước dâng nhanh, hàng hóa chìm trong nước

Không có nhiều thời gian chuẩn bị như chị Mai, chị Khánh Ly, chủ 2 cửa hàng quần áo tại TP Vinh, chỉ biết cửa hàng bị ngập khi nhận được điện thoại từ chủ nhà cho thuê mặt bằng trên đường Nguyễn Văn Cừ.

Sáng 19/9, khi đang ở nhà và nghe mưa lớn, chị Ly vẫn nghĩ mưa sẽ nhanh chóng giảm nên chưa đến cửa hàng. Khoảng một giờ sau, chủ nhà gọi điện báo nước đã tràn vào.

Chị lập tức chạy xe máy đến cửa hàng để cứu tài sản. Tuy nhiên, đi được giữa đường, nước đã ngập quá nửa xe. Chị phải gửi xe nhờ tại nhà một người dân rồi lội nước vào cửa hàng.

Quần áo trong cửa hàng chị Ly bị ngập nước.

“Đường ra cửa hàng bình thường đi rất nhanh, nhưng lúc đó tôi đi được giữa đường thì nước đã ngập hơn nửa xe. Tôi phải gửi xe tạm nhà người dân rồi lội nước hơn nửa quãng đường còn lại”, chị kể.

Khi đến nơi, nước đã ngập ngang lưng người. Các sào quần áo và số hàng mới nhập còn để dưới nền gần như chìm trong nước. Một số quần áo nhẹ được chủ nhà mang lên tầng cao hơn.

Theo chị Ly, nước dâng rất nhanh, chỉ khoảng 30 phút đã lên cao. Trước đó, chị vẫn theo dõi camera tại cửa hàng nhưng thấy nước ngoài sân còn thấp nên không nghĩ tình hình sẽ nghiêm trọng như vậy.

“Người dân xung quanh cho biết khu vực này khoảng 6 năm nay chưa xảy ra tình trạng như vậy. Do đó, tôi không nghĩ mưa lớn lại gây ngập nhanh như vậy”, chị nói.

Quần áo bị ngâm nước chưa chắc phải bỏ hoàn toàn như một số loại thực phẩm, nhưng cần được giặt, làm sạch và kiểm tra chất lượng trước khi quyết định có thể bán tiếp hay không. Chị cũng phải tính toán phương án giảm giá hoặc tặng hàng để khách hàng chấp nhận mua.

“Trường hợp này tôi cũng mới gặp lần đầu nên chưa biết phải xử lý thế nào. Tôi chỉ mong trời không còn mưa, nước rút để sớm xử lý những quần áo bị ngâm nước. Nếu để càng lâu, chất lượng hàng sẽ càng bị ảnh hưởng”, chị Ly nói.

Hai tủ lạnh ngập nước, thực phẩm phải bỏ

Tại đường Nguyễn Tài, cửa hàng kinh doanh đồ ăn của chị Hoài Nguyễn cũng chịu thiệt hại đáng kể trong đợt ngập.

Khoảng 8h ngày 19/9, nước bắt đầu dâng từ lòng đường. Sau khi nhân viên báo tình hình, khoảng 30 phút sau chị chạy xe máy đến cửa hàng. Đến đường Hồ Tùng Mậu, nước đã ngập ngang đùi khiến chị phải dừng xe và đi bộ vào quán.

Khi đến nơi, nước đã ngập ngang hông. Nhân viên chủ yếu là nữ nên chỉ kịp đưa một số vật dụng, thực phẩm và bàn ghế lên cao. Hai tủ lạnh không thể di chuyển, sau đó bị ngập và ngừng hoạt động.

Nhiều thiết bị, bàn ghế trong cửa hàng bị thiệt hại.

“Lúc vào đến quán thì nước đã đến ngang hông, không kịp trở tay nữa. Tủ lạnh thì không di chuyển nổi”, chị kể.

Đến tối, khi nước bắt đầu rút, chị và nhân viên mới có thể dọn dẹp. Toàn bộ thực phẩm bị ngập được xác định phải bỏ đi, với thiệt hại ước tính khoảng 20 triệu đồng.

Chi phí sửa chữa, thay thế tủ lạnh và các thiết bị khác chưa được xác định. Chị Hoài cho biết cửa hàng vừa nhập một đợt hàng mới nên lượng thực phẩm còn khá nhiều.

“Tôi đã gọi thợ nhưng họ còn chưa đến được vì nhiều nơi gọi, phải chờ thêm”, chị nói.

Chị cùng nhân viên đang cố gắng dọn dẹp và chuẩn bị lại hàng hóa để có thể kinh doanh trở lại trong thời gian tới.

Quán trà sữa vừa khai trương đã gặp ngập

Chị Lê Anh Thơm, chủ một quán trà sữa trên đường Lý Thường Kiệt, cũng trải qua đợt ngập ngay sau khi khai trương.

Quán vừa hoạt động được một ngày thì hôm sau nước tràn vào. Nguyên vật liệu cùng một số thiết bị, máy móc bị ảnh hưởng.

Chị đã liên hệ thợ để kiểm tra và sửa chữa nhưng chưa thể xử lý ngay do nhu cầu sửa chữa tăng cao sau đợt ngập. Hiện chị chưa thể thống kê đầy đủ thiệt hại.

“Tôi đã liên hệ thợ để kiểm tra, sửa chữa nhưng chưa thể xử lý ngay. Đây là khoản tổn thất đáng kể đối với một quán vừa bắt đầu kinh doanh”, chị nói.

May mắn, khu vực quán của chị không ngập quá sâu, mực nước chỉ khoảng nửa bắp chân.

Nước tràn vào khu vực quán trà sữa.

Khoảng 20h, khi nước bắt đầu rút, chị cùng nhân viên dọn dẹp đến giữa đêm. Sáng 20/9, mọi người tiếp tục đến quán từ sớm để xử lý bùn đất, nước đọng và các vật dụng bị ảnh hưởng. Quán chưa thể mở bán trở lại.

Sau đợt này, chị dự định kê cao các thiết bị, máy móc quan trọng và mua thêm tấm chắn để chủ động ngăn nước nếu tình trạng tương tự xảy ra.

“Đây là một sự cố bất ngờ nhưng cũng là kinh nghiệm để chuẩn bị tốt hơn cho những mùa mưa sau. Nghệ An thì sống chung với lũ nên chúng tôi vẫn sẽ tích cực, cố gắng vượt qua để buôn bán trở lại bình thường”, chị nói.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/9, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa to đến rất to. Trong khoảng 7h-13h, một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Vinh (Nghệ An) 399 mm, Hồ Xuân Hoa (Hà Tĩnh) 157 mm và Đồng Hới (Quảng Trị) 146 mm.

Tại Vinh, mưa lớn gây ngập sâu nhiều tuyến đường trung tâm, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh doanh. Theo cơ quan khí tượng, lượng mưa một ngày kỷ lục trong tháng 9 tại Vinh là 387,9 mm, ghi nhận vào năm 1985.

Đợt mưa này được xác định do ảnh hưởng của gió đông bắc yếu ở tầng thấp kết hợp với rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió đông tầng cao, gây hội tụ gió trên khu vực hẹp ở Nghệ An và Hà Tĩnh.

Đến sáng 20/9, mưa đã tạnh, nước tại một số khu vực bắt đầu rút. Người dân và các hộ kinh doanh tranh thủ dọn dẹp bùn đất, kiểm tra hàng hóa, thiết bị và khôi phục hoạt động sau ngập.