Chủ tịch Hà Nội yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ nam sinh tử vong do ngã xuống cống nước

Ngày 20/9, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 4823/UBND-TTDLCNS về việc chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ việc nam sinh bị ngã xuống cống tử vong tại phường Đông Ngạc.

Chỉ đạo của Chủ tịch Hà Nội được đưa ra sau khi báo chí phản ánh tuyến đường nơi xảy ra vụ việc thường xuyên ngập úng mỗi khi trời mưa, tiềm ẩn nguy hiểm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Văn bản nêu rõ, ngày 18/9/2026, cơ quan báo chí có thông tin về “Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong: Tuyến đường cứ mưa là ngập, dân kiến nghị nhiều lần chưa khắc phục”, phản ánh việc người dân địa phương cho biết, tuyến đường nơi nam sinh bị ngã xuống cống tử vong thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng mỗi khi có mưa, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Song không có đơn vị nào sửa chữa, khắc phục dù người dân nhiều lần kiến nghị.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội có ý kiến chỉ đạo như sau. Các Sở: Y tế, Nội vụ; Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc và các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định; báo cáo UBND TP chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND TP giao UBND phường Đông Ngạc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung cơ quan báo chí phản ánh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có); có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại; báo cáo UBND TP kết quả thực hiện ngày 20/9/2026.