Tàu chở hơn 174.000 tấn quặng sắt gặp sự cố ở vùng biển Quảng Ngãi

Ngày 20/9, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đang phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan chức năng theo dõi, xử lý sự cố của tàu Merchant Mariner tại khu vực Dung Quất.

Tàu Merchant Mariner mang quốc tịch Hy Lạp, trọng tải 179.570 DWT, dài 291,9m; trên tàu có 24 thuyền viên, gồm 8 người Hy Lạp và 16 người Philippines.

Tàu rời cảng Teluk Rubiah (Malaysia) ngày 13/9, chở 174.614 tấn quặng sắt về Dung Quất.

Chiều 18/9, khi còn cách khu neo Dung Quất khoảng 15 hải lý, tàu được phát hiện có nước tràn vào các két nước dằn mạn trái số 4, 5 và 6.

Sau đó, tàu vào neo tại khu vực Dung Quất. Thuyền trưởng tiếp tục kiểm tra lượng nước trong các két nước dằn, hố la canh và những khoang liên quan.

Đáng chú ý, mớn nước của tàu có dấu hiệu tăng. Lúc 18h45 ngày 18/9, mớn nước phía trước là 18,87m, giữa tàu 19,28m và phía sau 19,69m.

Tàu Merchant Mariner gặp sự cố trên vùng biển Quảng Ngãi. Ảnh: C.V

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu chủ tàu và thuyền trưởng khẩn trương kiểm tra mức độ hư hỏng, khảo sát đáy tàu, đánh giá ảnh hưởng đến kết cấu, độ kín nước và khả năng ổn định của phương tiện. Phương án cứu hộ cũng phải được chuẩn bị trong trường hợp mớn nước tiếp tục tăng, gây nguy hiểm cho tàu và thuyền viên.

Lực lượng biên phòng nhận định tàu có thể đã va vào bãi đá ngầm, khiến một số vị trí ở đáy tàu gặp sự cố và nước tràn vào bên trong. Nguyên nhân cụ thể vẫn đang được kiểm tra, làm rõ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất đã làm thủ tục nhập cảnh cho tàu và thuyền viên, đồng thời cho phép chủ tàu, đơn vị bảo hiểm và đơn vị khảo sát tiếp cận để kiểm tra tình trạng phương tiện.

Hiện các thuyền viên trên tàu an toàn, chưa ghi nhận sự cố tràn dầu hoặc ô nhiễm môi trường tại khu vực.