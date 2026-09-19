Nước mưa cuồn cuộn như thác tràn vào tầng hầm chung cư ở Nghệ An

Video: Cảnh nước mưa cuồn cuộn tràn vào tầng hầm chung cư, ô tô 'chôn chân' trên phố

Ngày 19/9, mưa lớn kéo dài tại Nghệ An khiến nhiều tuyến đường ở khu vực đô thị Vinh ngập sâu.﻿

Tại chung cư﻿ Tecco Green View 2, nước mưa cuồn cuộn chảy vào khu vực tầng hầm, gây khó khăn cho việc đi lại và bảo đảm an toàn phương tiện.

Trước tình hình này, người dân nhanh chóng di chuyển ô tô, xe máy lên khu vực cao hơn để tránh ngập.

Tại chung cư Trung Đức, tình trạng ngập cũng xảy ra tại tầng hầm. Nước tràn vào khu vực để xe, trong khi thang máy bị ngập nước, không thể hoạt động.

“Mưa rất lớn, nước lên nhanh. Thang máy không sử dụng được nên người dân phải đi cầu thang bộ. Mọi người lo lắng là nước tiếp tục dâng sẽ ảnh hưởng đến xe cộ dưới tầng hầm”, anh Tuấn, một cư dân, cho hay.

Mưa lớn khiến nước dâng nhanh, cuồn cuộn tràn vào tầng hầm chung cư ở Nghệ An.

Không chỉ tại các khu chung cư, nhiều tuyến đường ở khu vực phường Vinh Phú cũng rơi vào tình trạng ngập nặng. Có nơi nước ngập sâu hơn một mét, khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong ảnh, ô tô 'chôn chân' trên đường 72m.

Nhiều phương tiện bị chết máy, phải dừng lại chờ nước rút hoặc được người dân hỗ trợ di chuyển đến vị trí an toàn.