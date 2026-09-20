Dự báo thời tiết ngày 20/9

Ngày 14/9, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra. Cơ quan này tiếp tục thu thập, xác minh và đánh giá thông tin, tài liệu trước khi đưa ra kết luận cụ thể.