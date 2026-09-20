Dự báo thời tiết ngày 20/9
Khu vực Bắc Bộ, mưa giảm, trời có mây và nắng, nhiệt độ tăng nhẹ; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Trung Bộ từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa vừa đến rất to, chủ yếu vào chiều và tối. Tại Lào Cai, trời có mây, có lúc hửng nắng; nhiệt độ phổ biến khoảng 16-34 độ C; vùng núi cao trời rét; chiều tối và đêm, một số nơi có mưa rào và dông.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/du-bao-thoi-tiet-ngay-209-post909902.html