Hào Thành cổ Vinh ngập rác, nổi váng sau trận mưa lịch sử

Video: Hào Thành cổ Vinh ngập rác, nổi váng sau mưa lớn.

Ngày 19/9, Nghệ An xảy ra mưa to đến rất to. Mưa kéo dài khiến nhiều khu vực nội đô Vinh (cũ) ngập sâu, nhiều tuyến đường ngập khoảng nửa mét. Tại khu vực hào Thành cổ Vinh (phường Thành Vinh), nước dâng cao, cuốn theo rác thải tập trung dày đặc trên mặt hào.

Ghi nhận sáng 20/9, khi nước rút, mặt hào Thành cổ Vinh﻿ vẫn ngập trong màu nước đục. Rác thải trôi nổi theo dòng nước, tập trung thành mảng lớn.

Túi nilon, thùng xốp, chai nhựa, cành cây... mắc vào cây cỏ, dồn sát mép hào và các điểm tiếp giáp với hệ thống thoát nước.

Trên mặt nước xuất hiện nhiều vệt váng loang. Sau trận mưa lớn, khu vực vốn là không gian cảnh quan của Thành cổ Vinh trở nên nhếch nhác bởi rác và nước ô nhiễm.﻿

Anh Hùng, một người dân sống gần khu vực Thành cổ Vinh cho biết, tình trạng ô nhiễm tại hào đã kéo dài nhiều năm. “Hào thành này ô nhiễm quanh năm. Đặc biệt, cứ mưa lớn thì nước từ nhiều phía dồn về, rác cũng theo nước trôi xuống. Sau khi nước rút, nhìn mặt hào rất nhếch nhác”, anh Hùng nói.

Con đường dọc hào thành cổ cũng ngập rác.

Quần thể di tích Thành cổ Vinh được xây dựng từ năm 1831 theo kiến trúc hình lục giác. Hệ thống hào bao quanh thành là một trong những dấu tích còn lại gắn với không gian lịch sử của đô thị Vinh. Trước năm 2018, hào Thành cổ Vinh từng bị phủ kín bởi bèo và rác thải. Sau đó, khu vực này được nạo vét, xây dựng tường chắn dọc hai bờ, lắp đặt tuyến cống bao thu gom nước thải... với kỳ vọng cải thiện môi trường và diện mạo khu di tích.

Năm 2016, UBND TP. Vinh (cũ) đầu tư gần 140 tỷ đồng từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới để cải tạo hào thành. Dự án gồm các hạng mục nạo vét, xây kè, lắp đặt hệ thống thu gom nước thải, cây xanh và chiếu sáng. Đến năm 2018, công trình hoàn thành, cảnh quan khu vực từng có sự thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, tình trạng ô nhiễm lại tái diễn.

Đầu năm 2025, địa phương tiếp tục bố trí 15 tỷ đồng để cải thiện hệ thống thoát nước. Trong đó, khoảng 5 tỷ đồng dành cho việc nạo vét và pha loãng nước trong hào bằng cách bơm nước từ sông Vinh vào khu vực cầu Cửa Tiền. Dù nhiều giải pháp đã được triển khai, tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được xử lý triệt để.