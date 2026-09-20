Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên khóa VI: Tự chủ – Đoàn kết – Hành động – Đổi mới

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường và đại biểu dự Đại hội.

Đại biểu dự Đại hội.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Nhiệm kỳ 2021–2026 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai và thị trường nhiều biến động. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Hiệp hội đã củng cố tổ chức, duy trì hoạt động và phát huy vai trò đại diện, kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Các hoạt động hỗ trợ hội viên, xúc tiến thương mại, đối thoại chính sách, thi đua – khen thưởng và an sinh xã hội được triển khai hiệu quả.

Hiệp hội bắt đầu hành trình kết nối doanh nghiệp từ năm 2004, khi Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Thái Nguyên được thành lập ngày 27/7/2004. Đến năm 2016, Hội đổi tên thành Hiệp hội DNNVV tỉnh Thái Nguyên, đánh dấu bước phát triển mới về tổ chức và phạm vi hoạt động. Qua hơn hai thập kỷ, Hiệp hội không ngừng được củng cố, mở rộng, quy tụ doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực.

Đại biểu phát biểu tại Đại hội.

Với lực lượng chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh, DNNVV tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng và phát triển kinh tế, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ mới, Hiệp hội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động; phát triển hội viên có chất lượng; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xúc tiến thương mại; phản ánh kiến nghị và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên.

Hiệp hội đề ra những chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ mới, cụ thể: Tăng từ 10 - 20% số lượng hội viên mới so với nhiệm kỳ trước; tổ chức từ 2 - 5 cuộc đối thoại với doanh nghiệp mỗi năm và 1-2 hội nghị, chương trình tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp; phấn đấu 100% hội viên được hỗ trợ chuyển đổi số, 50% hội viên tham gia sàn thương mại điện tử và trên 80% doanh nghiệp hội viên tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Hiệp hội kiến nghị tỉnh quan tâm công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong Hiệp hội và các doanh nghiệp thành viên. Coi đây là điểm tựa chính trị để doanh nghiệp ổn định, nâng cao trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng DNNVV đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí đề nghị Hiệp hội tiếp tục đổi mới, trở thành “ngôi nhà chung” của DNNVV, nâng cao chất lượng hỗ trợ hội viên, tăng cường kết nối với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, doanh nghiệp FDI.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đồng hành cùng Hiệp hội và các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai, thủ tục; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, mở rộng thị trường và phát triển bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Đại hội đã công bố kết quả bầu nhân sự và ra mắt Ban Chấp hành khóa VI gồm 66 đồng chí, trong đó có 27 đồng chí thuộc Ban Thường vụ.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Với những đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ vừa qua, Hiệp hội DNNVV tỉnh và các hội viên đã nhận được Bằng khen của UBND tỉnh, Bằng khen của Hiệp hội DNNVV Việt Nam, Bằng khen và Kỷ niệm chương của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.