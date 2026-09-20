Học viên không tập lái ô tô trên các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư

Cụ thể, Bộ Xây dựng yêu cầu sở xây dựng các địa phương và các cơ sở đào tạo lái xe tuyên truyền, quán triệt sâu rộng và tổ chức thực hiện việc chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn với phương tiện khi lưu thông trên đường bộ, đường cao tốc.

Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe. Ảnh: TL.

Các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh hoạt động đào tạo lái xe.

Đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, siết chặt công tác kiểm tra, đánh giá học viên đạt kết quả theo bộ câu hỏi và quy trình sát hạch lý thuyết, các bài lái xe liên hoàn và lái xe trên đường do Bộ Công an ban hành.

Đặc biệt cơ sở đào tạo lái xe cần chỉ đạo các giáo viên dạy thực hành lái xe cho học viên tập lái trên các tuyến đường được quy định trong giấy phép xe tập lái.

Không cho học viên tập lái trên các tuyến đường cao tốc phân kỳ đầu tư và tại làn xe số 1 trên đường cao tốc (làn sát với dải phân cách giữa).

Chấp hành nghiêm chế độ bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra đối với xe tập lái, không sử dụng các xe tập lái không đảm bảo các điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia dạy lái xe tại sân tập lái và trên đường giao thông.

Cùng với đó định kỳ, đột xuất kiểm tra hiệu lực của giấy phép lái xe; kinh nghiệm, kỹ năng lái xe và bảo hiểm tay lái của giáo viên dạy thực hành lái xe để phân công giáo viên đủ điều kiện tham gia dạy thực hành lái xe.

Kiên quyết không để giáo viên, học viên sử dụng đồ uống có cồn, chất ma túy và các chất kích thích trước và trong quá trình đào tạo lái xe.

Trước đó khoảng 10h50’ ngày 17/9, trên đường tránh Đông Buôn Ma Thuột qua xã Ea Knuếc (tỉnh Đắk Lắk), anh B.C.H. điều khiển ô tô tập lái chở theo giáo viên dạy lái.

Khi xe tập lái di chuyển theo hướng từ Quốc lộ 27 đi Quốc lộ 26 đến Km11+700 đã tông vào phía sau ô tô tải đang đỗ cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm khiến giáo viên dạy lái tử vong tại chỗ. Phần cabin xe tập lái bị biến dạng, hư hỏng nặng.