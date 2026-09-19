Video người dân chèo thuyền giữa phố trong biển nước ở Nghệ An
Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ở Nghệ An ngập sâu, người dân phải chèo thuyền giữa dòng nước để di chuyển, cảnh tượng hiếm thấy.
Trong dòng nước ngập, người dân phải dắt xe, lội bộ để tìm cách di chuyển. Đáng chú ý, tại một số khu vực ngập sâu, người dân sử dụng thuyền để đi lại giữa phố. Hình ảnh những chiếc thuyền xuất hiện trên đường phố vốn đông đúc cho thấy mức độ ngập sâu sau nhiều giờ mưa lớn.
Đến 15h cùng ngày, mưa vẫn tiếp diễn, nước dâng khiến giao thông trên nhiều tuyến đường bị đảo lộn. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu để bảo đảm an toàn.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/video-nguoi-dan-cheo-thuyen-giua-pho-trong-bien-nuoc-o-nghe-an-16926091915542094.htm