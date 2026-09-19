Video người dân chèo thuyền giữa phố trong biển nước ở Nghệ An

Người dân chèo thuyền giữa phố trong biển nước ở Nghệ An. Clip: V. Đồng

Trong dòng nước ngập, người dân phải dắt xe, lội bộ để tìm cách di chuyển. Đáng chú ý, tại một số khu vực ngập sâu, người dân sử dụng thuyền để đi lại giữa phố. Hình ảnh những chiếc thuyền xuất hiện trên đường phố vốn đông đúc cho thấy mức độ ngập sâu sau nhiều giờ mưa lớn.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ở TP Vinh (cũ) ngập sâu, người dân chèo thuyền để di chuyển giữa phố. Ảnh: V. Đồng

Cơ quan chức năng căng dây cảnh báo, hạn chế người và phương tiện đi vào khu vực ngập sâu để bảo đảm an toàn. Ảnh: V. Đồng

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ở TP Vinh (cũ) ngập sâu; người dân phải lội nước, trong đó có trường hợp dùng thùng xốp làm phương tiện tạm thời để đưa trẻ nhỏ qua vùng ngập. Ảnh: V. Đồng

Nước ngập sâu trước cửa hàng, người dân dùng tấm bạt căng chắn, hạn chế nước tràn vào bên trong. Ảnh: V. Đồng

Đến 15h cùng ngày, mưa vẫn tiếp diễn, nước dâng khiến giao thông trên nhiều tuyến đường bị đảo lộn. Người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu để bảo đảm an toàn.