Nhã Phương lần đầu lên tiếng sau khủng hoảng của Trường Giang

Chiều 19/9, Nhã Phương lần đầu lên tiếng về ồn ào liên quan đến Trường Giang xảy ra vài tuần qua. Trong bài đăng dài, nữ diễn viên cho biết với tư cách là vợ của Trường Giang và cũng là nghệ sĩ độc lập, cô từng trăn trở, không biết sẽ xử sự ra sao trong khi chồng trở thành tâm điểm dữ dội trên mạng xã hội.

Sau đó, cô chọn cách đưa ra thông điệp rõ ràng (đăng ảnh bên chồng lên trang cá nhân giữa ồn ào) và nhận được sự an ủi, chia sẻ thông qua mạng xã hội.

Dù vậy, theo Nhã Phương, không lâu sau cô lại chịu một "làn sóng công kích" khác trên mạng xã hội.

Nhã Phương lên tiếng sau ồn ào của Trường Giang vài tuần qua. Ảnh: FBNV.

"Phương đã được cảnh báo và hiểu rõ, khi đưa ra bất kỳ một phản ứng nào trong thời điểm đó. Phương đã đưa mình ra gánh chịu sự chú ý và một phần sự tức giận từ nhiều phía. Phương đã quyết định làm theo cách mà mình cho là phù hợp nhất. Và quả thật không may cho Phương, lời cảnh báo đó đã thành sự thật, Phương đã trở thành tâm điểm của một làn sóng khác, bắt đầu bằng sự thương cảm, mỉa mai đến nghi ngờ về tình huống thật sự mà Phương đang trải qua. Phương chỉ có thể nói một câu lúc này, Phương ổn", cô chia sẻ.

Tiếp đó, diễn viên nói rõ về việc hợp tác quảng bá với một nhãn hàng. Nhã Phương cho biết đã chấm dứt việc hợp tác này từ giữa năm 2025.

"Phương xin chia sẻ một cách chân thành và thẳng thắn thế này, Phương đã lựa chọn vì Phương tin tưởng và Phương cũng là người trực tiếp sử dụng. Phương sẵn sàng phối hợp và cung cấp thông tin trong phạm vi trách nhiệm của mình nếu được yêu cầu từ các cơ quan chức năng. Nhưng Phương phản đối việc chỉ trích vô căn cứ trong làn sóng đang nhắm vào mình. Phương mong các phản ánh hoặc góp ý đều được dựa trên thông tin xác thực và xử lý theo đúng quy định pháp luật, tránh những đồn đoán vô căn cứ gây tổn thương cho các bên", cô cho biết.

Trước đó, vào tối 12/9, giữa lúc Trường Giang vướng ồn ào bị dân mạng "đào" lại lùm xùm trong quá khứ, Nhã Phương có động thái gây chú ý. Cô đăng tải bức ảnh chụp cùng chồng trên fanpage với hơn 7 triệu người theo dõi.

Bức ảnh chụp cặp đôi từ phía sau, đứng trên ban công và cùng ngắm nhìn quang cảnh thành phố. Nhã Phương không chú thích hay chia sẻ gì thêm kèm bức ảnh. Tuy nhiên, phía dưới bài đăng, khi một dân mạng bình luận "Chỉ cần sau hôn nhân anh ấy tử tế với vợ con, không lăng nhăng, không tệ bạc là được. Còn quá khứ đã tha thứ rồi thì cho nó vào dĩ vãng thôi. Ai cũng có những lúc thăng trầm hết mà", Nhã Phương đã thả tim bình luận này.

Khủng hoảng của Trường Giang nổ ra vào đầu tháng 9, khi hàng nghìn bài đăng trên mạng xã hội “nhắm” đến nghệ sĩ với nội dung đào lại những video cũ ở chương trình truyền hình thực tế. Cụ thể, những ồn ào trước đây của anh, từ việc tương tác với nghệ sĩ nữ ở các game show, đến hành xử, phát ngôn… đều bị dân mạng mang ra mổ xẻ, bàn tán.

Tên của Trường Giang được “réo” mỗi ngày trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó nhiều nhất phải kể đến Threads và TikTok.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Tri Thức - Znews ngày 14/9, nam nghệ sĩ thừa nhận một số cách ứng xử trong quá khứ của bản thân “chưa tinh tế, chưa đủ tốt”. Anh đồng thời gửi lời xin lỗi tới những người từng bị mình làm tổn thương.