Sở Xây dựng Hà Nội vừa triển khai phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường La Thành, khu vực thuộc địa bàn các phường Láng và Giảng Võ. Việc phân luồng được thực hiện nhằm tạo mặt bằng phục vụ thi công các hạng mục thuộc dự án đường Vành đai 1, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân.

Theo phương án tổ chức giao thông được triển khai, phạm vi phân luồng tập trung trên đường La Thành, đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến khu vực dốc Bệnh viện Phụ sản, cùng một số tuyến đường kết nối trong khu vực. Việc điều chỉnh được thí điểm từ ngày 17/9 đến hết ngày 6/10/2026.

Hà Nội thí điểm phân luồng đường La Thành để thi công Vành đai 1

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có chiều dài khoảng 2,27 km, mặt cắt ngang 50 m, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 7.210 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội.

Tuyến đường dài khoảng 2.274m, mặt cắt ngang 50m, điểm đầu tại nút giao Cát Linh - La Thành - Yên Lãng (Hoàng Cầu), điểm cuối tại nút giao Voi Phục.

Theo phương án điều chỉnh, đường La Thành từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến dốc Bệnh viện Phụ sản đi nút giao Voi Phục và đường vành đai 1 sẽ được tổ chức lại. Cụ thể, các xe từ đường Nguyễn Chí Thanh (hướng đi Trần Duy Hưng) có nhu cầu đi vành đai 1 được hướng dẫn theo hai lộ trình: Nguyễn Chí Thanh - Chùa Láng - Huỳnh Thúc Kháng kéo dài - nút Voi Phục - vành đai 1; hoặc Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng kéo dài - nút Voi Phục - vành đai 1.

Các xe trên đường Nguyễn Chí Thanh (hướng Văn Cao) có nhu cầu đi vành đai 1 được hướng dẫn theo lộ trình Nguyễn Chí Thanh - nút giao Nguyễn Chí Thanh - Đào Tấn - vành đai 2 - nút giao Voi Phục - vành đai 1.

Các hướng lưu thông khác thực hiện theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng.

Để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, trong phạm vi rào chắn, đơn vị thi công sẽ tổ chức thi công cuốn chiếu từng phân đoạn dài từ 30 đến 50m trên một nửa mặt đường hiện trạng. Chỉ sau khi hoàn thành, hoàn trả mặt đường và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông mới chuyển sang thi công phân đoạn tiếp theo.

Cùng với tổ chức thi công, chủ đầu tư và các nhà thầu được yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường như lắp đặt hệ thống phun sương giảm bụi, che chắn khu vực thi công và thường xuyên tưới ẩm.

Các phương tiện, máy móc phục vụ thi công phải được tập kết trong phạm vi rào chắn.

Phương tiện phục vụ thi công chỉ được lưu thông trên đường bộ đang khai thác trong khoảng thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau; trước 5 giờ sáng phải di dời toàn bộ máy móc, vật tư vào bên trong phạm vi rào chắn để bảo đảm an toàn giao thông.

Dự kiến, 2 cầu vượt và các hạng mục còn lại sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Khi hoàn thiện đồng bộ, hai cầu vượt này sẽ giải quyết triệt để xung đột giao thông tại các ngã tư lớn.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là một trong những dự án giao thông quan trọng của Hà Nội, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực nội đô, giảm áp lực cho các tuyến đường hiện hữu và từng bước hoàn chỉnh tuyến Vành đai 1.