Hàng chục người đội mưa gia cố đập Khe Dứa

Ngày 20/9, ông Lại Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc, Nghệ An cho biết, địa phương đã huy động hơn 50 người, gồm công an, lực lượng quân sự, dân quân, cán bộ xã, xóm và người dân tham gia gia cố đập Khe Dứa﻿, xóm Trung Lộc.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, các lực lượng đã kiểm tra toàn bộ khu vực đập, xác định những vị trí có nguy cơ sạt lở để chủ động xử lý.

Tại các điểm xung yếu, lực lượng được huy động đắp, gia cố mái đập, khơi thông dòng chảy và tăng cường các biện pháp bảo vệ nhằm hạn chế nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn cho khu dân cư phía trong.

“Mực nước và tình trạng mái đập được theo dõi thường xuyên để kịp thời ứng phó khi có diễn biến bất thường. Công tác phòng, chống được triển khai theo phương châm ‘4 tại chỗ’. Địa phương cũng khuyến cáo người dân xóm Trung Lộc và khu vực lân cận hạn chế đi lại gần đập Khe Dứa, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động di chuyển người, tài sản khi có yêu cầu”, ông Dương cho biết.

Dưới trời mưa, các lực lượng khẩn trương vận chuyển cát, xúc từng bao để gia cố những vị trí xung yếu.

Những bao cát sau khi được đóng đầy nhanh chóng chuyển đến các điểm có nguy cơ sạt lở, xếp chồng lên nhau tạo thành lớp gia cố tạm thời.

Những ngày qua, mưa lớn trên địa bàn xã Nghĩa Lộc đã khiến hơn 100 hộ dân tại 4 xóm bị ngập. Ba cầu tràn bị ngập nước, nhiều tuyến đường giao thông bị hư hỏng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.