Sắc xanh mùa rêu phố cổ Hội An. - Ảnh: M.T.A

Mùa rêu Hội An thường kéo dài từ tháng Mười Một đến tháng Một năm sau. Thời gian này, rảo bước giữa lòng phố Hội, thời gian như trôi chậm lại. Cơn mưa đi qua khiến không gian phố Hội trở nên ẩm ướt, tạo điều kiện cho lớp rêu mọc dày hơn. Dừng chân dưới mái hiên phủ kín bởi rêu, du khách dễ dàng cảm nhận được sự bình yên trong tâm hồn.

Ngày đông, tia nắng mặt trời yếu hơn, chỉ đủ xuyên qua cánh hoa giấy đang khoe sắc hồng. Ngôi nhà cổ trăm năm được tô điểm bởi một lớp áo mới xanh mơn mởn trên mái ngói. Các bà, các cô gánh đôi hàng chầm chậm len qua hẻm nhỏ đầy rêu ra chợ. Sắc xanh non của rêu hòa cùng màu vàng đặc trưng phố cổ tạo nên vẻ đẹp đầy thơ mộng.

Hội An mùa này, rêu xanh mọc khắp nơi, từ ô cửa gỗ cũ kỹ đến bức tường bong vữa. Từng mảng rêu tựa như những trang lưu bút thời gian. Có những trang hằn sâu vệt nước lũ trên sông Hoài. Cũng có những trang ghi lại khoảnh khắc vui đùa của đôi bạn trẻ. Vẻ đẹp giản dị đó được người họa sĩ ngồi ngay đầu con hẻm trực họa lên trang giấy. Nhờ có vẻ đẹp của rêu đã giúp cho những bức tranh thêm thú vị.

Mùa rêu xanh mang đến cho Hội An một sức hút rất riêng. Nếu thế hệ trẻ yêu thích nét nổi bật của rêu xanh thì những người cao niên phố Hội lại nhớ về năm tháng đã qua. Từ mái hiên nhà, đôi mắt các cụ già lặng lẽ quan sát từng chồi cỏ non đang vươn lên giữa mảng tường rêu. Bước chân của các cụ đã in dấu hàng chục năm ở góc phố này. Bao kỷ niệm, ký ức vẫn còn nguyên vẹn trong tiềm thức của các cụ.

Trong tiết trời se lạnh, chúng ta thấy rõ sự hòa quyện của thiên nhiên với con người. Đặt bàn tay lên lớp rêu xanh non, dễ dàng cảm nhận sự mát lạnh từ bao giọt sương. Mặt trời dần lên cao, vệt nắng xuyên qua ô cửa sổ rọi xuống con hẻm. Sắc xanh non của rêu dần chuyển sang màu vàng nhạt. Đến buổi chiều tà, một màu xanh thẫm chậm rãi quay lại trên bề mặt rêu. Dường như, ở Hội An, thời gian đã gửi dấu chân vào từng lối đi, trên từng bức tường rêu.

Giữa góc phố cổ, đâu đó thoáng qua vài câu khen khợi, bất ngờ về vẻ đẹp của mùa rêu. Âm thanh của lá rơi cộng với mùi hương nồng nhẹ của con hẻm vàng đầy rêu... tất cả làm nên một Hội An nhẹ nhàng, đầy khác biệt.