Trẻ em chơi với khăn màu trong lớp chăm sóc trẻ. Ảnh: Commons.wikimedia.org

Cậu bé 2 tuổi nhà bà Lilia Doyle, một thủ thư sống ở Santa Fe và phụ trách mảng sách trẻ em, từng có tên trong sáu danh sách chờ nhà trẻ. Theo đài NPR, ở một danh sách, bà từng đứng thứ 97 trong số hàng trăm người chờ. Sang tháng Mười vừa rồi, tin vui đã đến với bà khi một cơ sở tìm được chỗ học cho cậu bé, nhưng chỗ ấy phải đến tháng 8/2027 mới mở. Bà vẫn tin vào chương trình, song cho rằng hiện nay việc triển khai "cần rất, rất nhiều sự giúp đỡ".

Mẹ đi làm, đi học lại

Dù vậy, những gia đình đã có chỗ cho con học đang cho thấy giá trị của chính sách. Theo nghiên cứu của giáo sư Chris Herbst, chuyên gia kinh tế học chăm sóc trẻ ở Đại học bang Arizona, tỷ lệ tham gia lao động của các bà mẹ thu nhập thấp ở New Mexico tăng 18%, việc làm toàn thời gian tăng 23%.

Theo thông tin trên trang Arizona State UniversityNews, ông Herbst nhận xét các gia đình thu nhập thấp "muốn đi làm, nhưng theo đúng nghĩa đen, không kham nổi chuyện đó". Ở nhóm các bà mẹ thu nhập cao hơn, việc làm toàn thời gian giảm 8,9 điểm phần trăm, có thể vì họ chọn bớt giờ làm để dành thời gian cho con hoặc đi học lại.

Chẳng hạn, bà Maisie O'Neill, nhân viên bệnh viện ở Albuquerque, kể với tạp chí The Nation rằng nếu không có chương trình, khoản gần 2.000 USD mỗi tháng để gửi cậu con trai còn lớn hơn cả tiền thuê nhà. Việc dành dụm cho chuyện học vật lý trị liệu nhi khoa của bà cũng sẽ khó hơn nhiều, buộc gia đình phải "thu hẹp cả cuộc sống".

Một số người trông trẻ cũng được hưởng lợi từ chính sách này. Theo tạp chí The Nation, khi tính tiền trả cho cơ sở, mô hình chi phí của bang lấy mức lương cơ bản của nhân viên làm điểm xuất phát: 18 USD/một giờ ở nơi đạt năm sao trong thang chất lượng của bang, 16 USD ở nơi xếp hạng thấp hơn.

Nhờ mức bang trả cao hơn, bà Liliana Vazquez, chủ một nhà trẻ tại gia ở Albuquerque, trả được lương cho mình và cô trợ giảng nhiều hơn trước. Trước đây bà phải theo dõi từng khoản chuyển khoản và tiền mặt của phụ huynh, còn nay "mọi khoản tiền đều đến từ cùng một nơi", tức từ bang.

Chương trình còn có nền móng chính trị khá vững. Năm 2022, cử tri New Mexico đồng ý, với 70% số phiếu thuận, dùng một phần quỹ Land Grant Permanent Fund, vốn chủ yếu hình thành từ thuế và tiền bản quyền khai thác dầu khí, cho giáo dục mầm non.

Ông Javier Martínez, chủ tịch Hạ viện bang thuộc đảng Dân chủ, ban đầu cho rằng các hộ thu nhập cao không nên được hưởng, nhưng nay đã đổi ý. Theo ông, việc phổ cập khiến chương trình giống Medicare hay An sinh xã hội hơn, và "rất khó bị các chính trị gia đến sau phá bỏ".

Chỗ học thiếu, ngân sách căng

Nhưng ngay cả một chương trình vững về cơ sở chính trị cũng chưa chắc đã đủ chỗ cho trẻ. Theo báo Washington Post, khi chương trình bắt đầu, bang New Mexico thiếu khoảng 15.000 chỗ trông trẻ; đến nay mới thêm được 6.700 chỗ, theo phát ngôn viên của cơ quan quản lý chương trình.

Bà Dakota Rivera, mẹ hai con, đang nằm trong 10 danh sách chờ, nhận xét hệ thống của bang là tốt nhưng vẫn còn những bất cập: "Năm năm nữa thì có thể. Còn với cha mẹ cần ngay bây giờ thì bất khả thi".

Muốn thêm chỗ, mở nhà trẻ tại gia, tức người trông trẻ nhận các cháu ngay trong nhà mình, vốn dễ và rẻ hơn xây trung tâm mới. Nhưng bà Alejandra Grijalva-Becerra, Phó giám đốc tổ chức vận động Partnership for Community Action, kể một người muốn mở loại nhà trẻ này đã mất khoảng sáu tháng chỉ để đăng ký.

Về tiền, theo Washington Post, ủy ban tài chính của cơ quan lập pháp bang cảnh báo chương trình có thể sớm tiêu tốn gần 849 triệu USD mỗi năm, tăng khoảng 400 triệu USD so với mức chi năm tài khóa 2026. Thống đốc bang Michelle Lujan Grisham bác kết luận này, vì cho rằng các nhà phân tích chưa tính đến những gia đình vẫn gửi con ở nơi tư nhân.

Giới phê bình còn lo chỗ học vốn đã hiếm lại có nguy cơ bị các hộ khá giả giành mất của hộ nghèo, bởi theo Washington Post, 3.700 hộ vượt mức trần thu nhập trước đây đang dùng chương trình này. Ông Mark Duncan, hạ nghị sĩ bang thuộc đảng Cộng hòa, đặt vấn đề: "Có phải ta đang để những đứa trẻ thật sự cần chỗ học phải đứng ngoài chỉ vì đến sau?".

Vì vậy, bang New Mexico nên ưu tiên chỗ cho hộ thu nhập thấp và nới thủ tục cho nhà trẻ tại gia. Bang cũng cần công khai cách tính tiền trả cho người trông trẻ, đây là những điều mà bà Leila Salim, quản lý truyền thông của tổ chức OLÉ, nói bang chưa chịu chia sẻ. Chỉ khi ấy, lời hứa miễn phí mới thành một chỗ học có thật cho trẻ.

Nơi khác cũng thử

Tỉnh bang Quebec (Canada) cho thấy chương trình chăm sóc trẻ phổ cập đã tự hoàn vốn khi nhiều phụ nữ đi làm hơn nên lợi ích kinh tế đã vượt quá số tiền bỏ ra cho chính sách. Ở thủ đô

Washington, D.C. (Mỹ), mầm non phổ cập cũng đưa thêm phụ nữ ra thị trường lao động. Tại New York, Thị trưởng Zohran Mamdani vừa mở chỗ miễn phí cho hàng nghìn trẻ hai tuổi. Bà Emmy Liss, giám đốc văn phòng chăm sóc trẻ của thị trưởng, nói thành phố sẽ tăng chỗ học song song với mở rộng đối tượng, thay vì mở cho tất cả cùng lúc như New Mexico.