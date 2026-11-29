Từ lợi thế du lịch đến cơ hội kinh doanh

Dòng người tìm về Thành Cổ Quảng Trị, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn đã trở thành hình ảnh thân thuộc trong hành trình tri ân của nhiều thế hệ người Việt Nam. Những địa danh gắn với cuộc chiến đấu bảo vệ Thành Cổ trong 81 ngày đêm mùa hè năm 1972 không chỉ lưu giữ ký ức lịch sử hào hùng mà còn tạo sức hút riêng cho du lịch địa phương.

Ngoài Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, địa phương còn có hệ thống tượng đài, nhà bia tưởng niệm, Trường Bồ Đề và nhiều điểm đến được kết nối. Từ đây, du khách thăm đến Nhà lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn, biển Cửa Việt, khu vực Ba Lòng..., hình thành các tuyến du lịch kết hợp lịch sử, tâm linh, văn hóa và trải nghiệm thiên nhiên.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Trị Lê Phương Bắc, địa phương xác định khai thác lợi thế di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh là hướng quan trọng để thúc đẩy thương mại, dịch vụ phát triển. Trọng tâm là phát triển du lịch tri ân, về nguồn; kết nối các điểm di tích, hình thành những tuyến tham quan phù hợp, tạo thêm trải nghiệm cho du khách.

Hoạt động thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn vào tối 14 âm lịch hằng tháng - Ảnh: N.V

Để thực hiện định hướng này, phường chú trọng chỉnh trang hạ tầng đô thị, nhất là cảnh quan hai bờ sông Thạch Hãn và khu vực xung quanh Thành Cổ; tăng cường kết nối các điểm di tích với giao thông và dịch vụ thiết yếu. Địa phương cũng sẽ kêu gọi đầu tư xây dựng bãi đỗ xe du lịch ở khu vực phía Bắc cầu Thành Cổ, tổ chức các tuyến tham quan bằng xe đạp, xe điện.

Khi thời gian tham quan, trải nghiệm được kéo dài, nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi, mua sắm cũng tăng theo. Đây là cơ hội để các nhà hàng, khách sạn và cơ sở kinh doanh khai thác hiệu quả hơn lợi thế từ dòng khách du lịch.

Bà Nguyễn Thị Xoan, chủ cơ sở ăn uống trên đường Bà Triệu, phường Quảng Trị cho biết, khách đến địa phương thường dành thời gian tham quan Thành Cổ, dâng hương trên sông Thạch Hãn và tìm hiểu các địa chỉ lịch sử. Nhu cầu ăn uống, nghỉ ngơi vì thế cũng tăng lên. Bà mong muốn địa phương có thêm những sản phẩm du lịch kết nối các điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú để các nhà hàng, khách sạn có điều kiện phục vụ và phát triển dịch vụ tốt hơn.

Kết nối chợ, phố đi bộ với hành trình du lịch

Hoạt động du lịch còn tạo cơ hội tiêu thụ hàng hóa cho tiểu thương tại chợ Quảng Trị. Cùng với tham quan di tích, nhu cầu tìm mua đặc sản, sản phẩm địa phương làm quà là điều nhiều du khách quan tâm.

Bà Hoàng Thị Diệu Hương, cán bộ phụ trách chợ Quảng Trị cho hay, chợ không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân mà còn là điểm dừng chân của nhiều du khách trước khi đến viếng Thành Cổ. Chợ có nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, như: Hoa tươi, trái cây và các lễ vật truyền thống. Thời gian tới, chợ tiếp tục được đầu tư theo hướng văn minh, an toàn, giữ gìn nét truyền thống, góp phần kết nối hoạt động mua sắm với hành trình tham quan, trải nghiệm du lịch.

Cùng với chợ truyền thống, tuyến phố đi bộ cũng góp phần tạo thêm không gian kinh doanh và sinh hoạt văn hóa. Được tổ chức từ năm 2018, qua nhiều đợt triển khai, chương trình thu hút các hộ kinh doanh với gần 30 gian hàng/đợt, cung cấp nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm.

Năm 2026, phố đi bộ được tổ chức theo chủ đề, kết hợp các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo điểm nhấn cho không gian đô thị về đêm. Hoạt động này mở thêm cơ hội tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm địa phương, đồng thời thu hút du khách đến các cơ sở ăn uống, lưu trú và mua sắm.

Bà Lê Thị Trang, chủ quán nước giải khát trên đường Ngô Quyền, thuộc tuyến phố đi bộ, cho biết, mỗi lần phường tổ chức phố đi bộ, lượng khách đến khá đông. Cơ sở luôn chuẩn bị đầy đủ các loại thức uống bảo đảm chất lượng và giá cả hợp lý để phục vụ du khách. Theo bà, lượng khách tăng cũng đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng phục vụ, tạo ấn tượng tốt để du khách tiếp tục quay lại.

Chị Dương Thị Ngân, du khách đến từ Đồng Nai chia sẻ, tham quan các di tích lịch sử vào ban ngày mang lại nhiều cảm xúc. Nếu buổi tối có thêm không gian đi bộ, hoạt động văn hóa, ẩm thực đặc trưng thì chuyến đi sẽ phong phú hơn. Chúng tôi cũng có thêm lý do để ở lại lâu hơn, thay vì chỉ tham quan rồi tiếp tục hành trình.

Tạo sức hút cho du lịch

Một trong những vấn đề được phường Quảng Trị quan tâm là làm thế nào để du khách không chỉ đến tham quan trong thời gian ngắn mà còn lưu lại, sử dụng nhiều dịch vụ hơn. Theo định hướng của địa phương, hành trình du lịch cần kết nối các hoạt động ban ngày và ban đêm.

Ban ngày, du khách tham quan Thành Cổ Quảng Trị, tìm hiểu lịch sử 81 ngày đêm, dâng hương tưởng niệm bên sông Thạch Hãn. Buổi tối, hành trình có thể tiếp tục với các hoạt động tại phố đi bộ, giao lưu văn hóa, nghệ thuật cộng đồng và thưởng thức ẩm thực địa phương. Đặc biệt, đêm hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn vào 19 giờ 30 phút ngày 14 âm lịch hằng tháng là điểm nhấn trong hành trình về nguồn.

Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Trị Lê Phương Bắc cho biết, địa phương định hướng nghiên cứu, nâng cao chất lượng hoạt động đêm hoa đăng và tuyến phố đi bộ; khuyến khích phát triển dịch vụ ăn uống, lưu trú, mua sắm và sản phẩm đặc trưng tại những khu vực phù hợp. Việc tổ chức các hoạt động phải bảo đảm sự trang nghiêm của không gian tưởng niệm, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và chất lượng phục vụ.

Cùng với hoàn thiện hạ tầng, phường chú trọng đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tập trung vào các loại hình hoài niệm, tri ân, trải nghiệm văn hóa, sinh thái sông nước và du lịch cộng đồng. Nội dung thuyết minh tại các điểm di tích cần có chiều sâu, gắn với câu chuyện lịch sử 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị, văn hóa và ẩm thực địa phương. Công tác tập huấn kỹ năng giao tiếp, thuyết minh, ngoại ngữ cơ bản, sơ cứu và ứng xử văn minh du lịch cũng được đặt ra nhằm nâng cao chất lượng phục vụ.

Phường cũng định hướng tăng cường quảng bá, ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động du lịch. Việc cung cấp thông tin về điểm tham quan, thời gian phục vụ, bãi đỗ xe, nhà vệ sinh công cộng, cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống và đầu mối hỗ trợ sẽ giúp du khách chủ động lựa chọn lịch trình. Từng bước xây dựng mã QR giới thiệu di tích, điểm đến và các cơ sở dịch vụ đủ điều kiện cũng là giải pháp được địa phương hướng đến.

Du lịch phát triển còn tạo thêm việc làm cho người dân thông qua các hoạt động phục vụ, chế biến, bán hàng, vận chuyển tại nhà hàng, khách sạn, chợ truyền thống và phố đi bộ. Tuy nhiên, quy mô và doanh thu giữa các cơ sở kinh doanh chưa đồng đều; thời gian lưu trú và mức chi tiêu của một bộ phận du khách còn hạn chế. Vì vậy, việc theo dõi lượng khách, công suất phòng, doanh thu dịch vụ, số cơ sở kinh doanh và lao động tham gia là cần thiết để địa phương đánh giá thực chất hiệu quả kinh tế, từ đó có giải pháp phù hợp.

Theo ông Lê Phương Bắc, phát triển du lịch phải gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di tích, bảo vệ môi trường và bảo đảm hài hòa lợi ích cộng đồng. Phường định hướng tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư vào cơ sở lưu trú, thương mại, dịch vụ và các hoạt động giải trí phù hợp; đồng thời khuyến khích người dân trực tiếp tham gia hoạt động du lịch, dịch vụ để thực sự được hưởng lợi.

Từ Thành Cổ bên dòng Thạch Hãn đến những gian hàng ở phố đi bộ, từ nhà hàng, khách sạn đến chợ truyền thống, các hoạt động du lịch đang từng bước tạo động lực cho kinh tế dịch vụ của phường Quảng Trị. Khai thác hiệu quả lợi thế di sản, kết nối các điểm đến và nâng cao chất lượng phục vụ không chỉ làm phong phú hành trình của du khách mà còn mở rộng cơ hội kinh doanh, việc làm và thu nhập cho người dân. Đây là hướng đi quan trọng để địa phương phát triển du lịch bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với mục tiêu xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2030.