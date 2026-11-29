Chân dung kiến trúc Kazimierz Kwiatkowski trong những ngày nghiên cứu Hội An. Ảnh: Tư liệu

Trưa hè miền Trung nắng hầm hập, trong căn phòng làm việc mượn tạm của Chủ tịch UBND thị xã Hội An không có quạt máy, chỉ có chiếc quạt nan dán bằng giấy bao xi măng, một người đàn ông Tây cao tầm 2 mét cởi trần, nằm bò hẳn ra sàn gạch. Tay lăm lăm thước kẻ và bút chì, ông cặm cụi đo từng thông số trên tờ giấy vẽ khổ lớn bằng nửa mặt bàn, mồ hôi rịn ướt lưng áo vắt trên thành ghế, quên bẵng giờ cơm trưa.

Hơn 40 năm sau, khung cảnh thiếu thốn ấy chỉ còn nằm trong ký ức của những người từng sống qua thời tem phiếu. Cách căn phòng làm việc cũ vài trăm mét, giữa công viên mang tên Kazimierz Kwiatkowski (1944 - 1997), người mà dân phố Hội gọi thân mật là Kazik, từng đoàn du khách quốc tế tấp nập rảo bước qua những nếp nhà gỗ bên sông Hoài.

Bức vẽ đàn muỗi và chiếc giường gỗ 1,8 mét

Cuối tuần tháng 7/1982, tranh thủ ngày nghỉ trong đợt tham gia chương trình hợp tác Việt Nam - Ba Lan trùng tu khu đền tháp Mỹ Sơn cùng đoàn chuyên gia của Vụ phó Vụ Bảo tồn Bảo tàng Hoàng Đạo Kính, Kazik đi hơn 20 km xuống Hội An tắm biển.

Thời điểm đó, Hội An là thị xã nghèo vừa bước ra khỏi chiến tranh, đun nấu bằng bếp củi, chưa có khái niệm "phố cổ" hay quy chế bảo tồn riêng. Thậm chí sau năm 1975, từng xuất hiện ý kiến đề nghị tháo dỡ một số đình, chùa cũ vì cho là tàn dư phong kiến. Nhờ quyết định của cố Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng Hồ Nghinh, những dãy nhà gỗ rêu phong giữ nguyên hiện trạng, trụ lại được đến khi vị kiến trúc sư Ba Lan ghé thăm.

Trở lại Hội An trong các đợt khảo sát sau đó, Kazik là chuyên gia ngoài khối Xã hội chủ nghĩa đầu tiên lưu trú tại thị xã. Vì chưa có nhà khách, lãnh đạo địa phương phải mượn tạm phòng làm việc của Chủ tịch UBND thị xã Phan Trung Thứ kê giường cho ông nghỉ.

Bà Trương Thị Xuân (nay 71 tuổi), lúc đó là nhân viên văn phòng ủy ban mang hai dòng máu Việt - Pháp, nói được chút tiếng Pháp và biết nấu món Âu, được giao lo cơm nước, phòng ốc.

Lần đầu giáp mặt, bà Xuân đứng nép sau cánh cửa, không dám lại gần người đàn ông ngoại quốc cao vượt hẳn vóc dáng 1,67 mét của mình, gương mặt phủ chòm râu quai nón rậm rạp mà bà con ngoài phố hay gọi đùa là "Thầy Lang" theo tên bộ phim Ba Lan đang chiếu. Thấy cô nhân viên rụt rè, Kazik nhìn thẳng, nói gọn: "Đừng sợ".

Chiếc giường cá nhân đóng từ gỗ chất đốt đặt trong phòng chỉ dài 1,8 mét, rộng 8 tấc, ngắn hơn hẳn khổ người ngoại cỡ của Kazik. Sáng hôm sau, không nói lời nào vì bất đồng ngôn ngữ, ông rút tờ giấy trắng, dùng nét vẽ kiến trúc sư phác họa chiếc giường ngắn ngủn: một người đàn ông to lớn nằm thò hẳn hai cẳng chân dài ra ngoài màn; phía ngoài là đàn muỗi bay bu kín bàn chân, hút máu căng tròn bụng rồi bay đi.

Nhìn bức ký họa tả thực, bà Xuân bật cười rồi ra dấu bày ông cách nằm co chân cho lọt vào màn. Sau đó, một đầu giường phải cưa bỏ, kê thêm ván và nối thêm chiếu mới đủ chỗ cho ông ngả lưng.

"Ông Tây to lớn vậy nhưng bước đi nhẹ hẫng, cử chỉ với phụ nữ lúc nào cũng mực thước. Bữa cơm thời bao cấp chỉ có rau dưa, cá kho, ông tập ăn cơm Việt, chan nước mắm, uống nước chè xanh”, bà Xuân kể.

Duy chỉ có món súp kiểu Pháp nấu theo công thức gia truyền của mẹ bà Xuân là ông nhận ra ngay sự khác biệt. Một lần bà Xuân ốm, nhờ đồng nghiệp nấu thay đúng thực đơn ghi sẵn, vừa nếm muỗng đầu tiên, Kazik đặt thìa xuống: "Món hôm nay không phải Xuân nấu".

Lời tuyên bố "nằm trên đống vàng" và hai đợt đo vẽ bằng tay

Trong chuyến đi bộ khảo sát đầu tiên của ông Kazik, đích thân Bí thư Thị ủy Hội An Võ Hiên và ông Nguyễn Đức Minh (khi đó là Phó phòng Văn hóa - Thông tin thị xã), trực tiếp dẫn đường. “Chỉ sau khoảng một tiếng đồng hồ, vai trò chủ - khách đảo ngược. Kazik say sưa quan sát, ghi chép từng kết cấu gỗ rồi quay sang dẫn ngược lại đoàn cán bộ địa phương đi hết ngõ này sang phố khác”, ông Minh nhớ lại.

Trở về trụ sở ủy ban, ngồi trước lãnh đạo thị xã, Kazik nói thẳng: "Các anh đang nằm trên đống vàng. Tương lai Hội An sẽ trở thành trung tâm du lịch, nơi hốt ra vàng, nên cần phải bảo tồn, giữ gìn để phát huy giá trị".

Ông Minh năm nay 75 tuổi, từng giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý di tích Hội An trước lúc về hưu, thật thà bảo lời nhận xét của ông Kazik khiến nhiều cán bộ lúc bấy giờ ngỡ ngàng như "vịt nghe sấm", bởi giữa cảnh thiếu ăn sau chiến tranh, chưa ai hình dung được giá trị kinh tế từ những nếp nhà cũ kỹ.

Để chứng minh bằng dữ liệu thực địa, sáng sớm tinh mơ khi phố xá chưa có người qua lại, Kazik khoác máy ảnh, mang tập giấy bút đi dọc các con hẻm đường Trần Phú, Bạch Đằng. Ông không đứng giữa lối đi mà nép sát vào góc tường, ngước nhìn lên từng góc mái cổ, viên ngói xưa để đo đạc, ký họa chi tiết.

Buổi trưa, chiếc bàn gỗ nhỏ trong phòng không đủ chỗ trải bản vẽ khổ lớn, ông dẹp hết bàn ghế, cởi trần nằm bò ra sàn gạch cầm thước kẻ đo từng milimet vì thời đó chưa có phần mềm đồ họa máy tính. Có lần mải mê với các bản vẽ đến mức đãng trí, lúc quay về khách sạn Phương Đông nghỉ ngơi, ông bỏ quên cả chiếc quần dài tại phòng làm việc.

Nhận thấy Hội An nằm ngoài kế hoạch hợp tác ban đầu vốn chỉ tập trung cho Mỹ Sơn, lại chưa được xếp hạng di tích nên rất dễ bị phá vỡ hiện trạng, Kazik trực tiếp ra Hà Nội đề nghị Vụ Bảo tồn Bảo tàng và Bộ Văn hóa sớm xúc tiến điều tra, lập hồ sơ. Qua hai đợt khảo sát quy mô vào cuối năm 1983 và đầu năm 1984 cùng đội ngũ kiến trúc sư của ông Hoàng Đạo Kính, hàng trăm bản vẽ ghi kiến trúc hoàn thành.

Bà Trương Thị Xuân chạm tay vào chòm râu đá bức phù điêu kiến trúc sư Kazimierz Kwiatkowski tại Công viên tưởng niệm trên đường Trần Phú. Ảnh: HOÀNG SA

Kết thúc đợt khảo sát năm 1984, thị xã Hội An nghèo đến mức văn phòng ủy ban phải viết giấy giới thiệu sang công ty thương mại xin mua 13 bộ quần áo vải kate, quần xanh gói bằng giấy báo để tặng làm kỷ niệm cho đoàn chuyên gia. Riêng bộ đồ dành cho Kazik có kích cỡ gấp đôi người bình thường vì vóc dáng quá lớn của ông.

Ngày 19/3/1985, Bộ Văn hóa ban hành Quyết định số 506/QĐ-VH công nhận Khu phố cổ Hội An là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia, mở đường cho việc thành lập Ban Quản lý di tích và Dịch vụ du lịch Hội An ngày 16/2/1986.

Không chỉ đo vẽ bảo tồn nguyên trạng và mang hóa chất từ Ba Lan sang phục vụ nghiên cứu, Kazik còn tự tay phác thảo bản thiết kế cải tạo hai ngôi nhà cổ tại số 33 Nguyễn Thái Học và 75 Trần Phú làm mô hình khách sạn mẫu để gợi mở hướng làm du lịch.

Thông thạo tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Ba Lan, ông viết nhiều bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế để giới thiệu điểm đến, khẳng định Hội An là một thương cảng cổ mang vẻ đẹp độc bản, không trùng lặp giữa các nền văn hóa, đồng thời tuyên bố: "Nếu cho tôi một ngôi nhà ở Hội An, ngày hôm sau tôi sẽ trở thành triệu phú".

Bức phù điêu giữa lòng di sản

Gắn bó với Hội An hơn một thập kỷ, mỗi lần từ Ba Lan bay trở lại Việt Nam công tác, ngoài tài liệu và hóa chất bảo tồn, hành lý của Kazik thường có thêm những món quà nhỏ gửi tặng người dân địa phương. Biết bà Xuân làm việc quần quật từ bếp núc đến bàn giấy lại hay bị đau đầu kinh niên nên giữa thời thuốc men khan hiếm, ông mang sang những vỉ vitamin B6 mua từ châu Âu, chiếc khăn quàng cổ và một chiếc dù màu vàng ấm - gam màu giống sắc tường vôi phố cổ.

Nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Hùng, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng, người từng gặp Kazik giai đoạn 1988-1996 khi làm Trưởng phòng Văn hóa huyện Điện Bàn, đánh giá công trạng của vị kiến trúc sư mang tính khai mở.

"Hội An thời điểm đó giống như một vật thể bị phủ bụi, chìm khuất. Kazik là người có tri thức, chuyên môn tìm đến đánh thức giá trị tự thân của nó, giống như vị hoàng tử đến đánh thức nàng công chúa đang ngủ. Nếu không có sự nhận diện, nghiên cứu, bền bỉ vận động, định hướng bảo tồn và phát triển du lịch của ông từ những ngày đầu gian khó ấy, khó ai hình dung Hội An có thể hồi sinh rực rỡ như hôm nay", NSND Huỳnh Hùng nói.

Tháng 3/1997, Kazik đột ngột qua đời tại Huế ở tuổi 53, gần hai năm trước ngày phố cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO vinh danh Di sản văn hóa thế giới (4/12/1999).

Năm 2007, chính quyền và người dân Hội An lập công viên mang tên ông trên đường Trần Phú. Bức phù điêu tạc hình kiến trúc sư với chòm râu đặc trưng nhô ra từ khối đá tự nhiên, phía dưới khắc dòng chữ: "Công trình này để tưởng niệm Kazik - người bạn thân thiết của Hội An". Đến nay, ông là người nước ngoài duy nhất được dựng tượng tri ân giữa lòng phố cổ. Nhiều lãnh đạo cấp cao Ba Lan khi thăm chính thức Việt Nam, như Thủ tướng Donald Tusk vào tháng Mười vừa qua, đều dừng chân đặt vòng hoa tại đây.

Nắng đầu đông xiên qua tán lá nhỏ góc đường Trần Phú. Bà Xuân chậm rãi bước vào công viên, đặt bó hoa lên bệ đá - thói quen bà thường làm trong kỳ rằm và ngày giỗ, châm ba nén hương cúi đầu ngưỡng vọng người kiến trúc sư bà luôn coi là bạn vong niên, rồi đưa tay xoa nhẹ lên chòm râu đá của bức phù điêu, buột miệng nói “tôi và người Hội An nhớ anh lắm”.

Gần 30 năm từ ngày Kazik rời cõi tạm, những dãy nhà cổ ông từng lo sẽ biến mất vẫn đứng vững bên sông Hoài, giữ nguyên sắc tường vàng như chiếc dù năm nào ông mang từ trời Âu sang tặng.