Côn Đảo huy động cộng đồng chung tay phục hồi rạn san hô, bảo vệ biển. (Ảnh minh họa)

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan phát động chương trình tuyên truyền biển đảo, nuôi cấy phục hồi rạn san hô dưới biển và triển lãm nghệ thuật tái chế năm 2026, với chủ đề “Biển xanh Côn Đảo - Giữ gìn cho muôn đời sau”.

Chương trình có sự tham gia của các lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, đoàn viên thanh niên, học sinh, người dân địa phương và du khách.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Côn Đảo là vùng kinh tế biển có vị trí chiến lược của Thành phố, sở hữu hệ sinh thái phong phú với những rạn san hô có giá trị bảo tồn cao. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu, nước biển ấm lên gây tẩy trắng san hô và áp lực từ rác thải nhựa đại dương đang đặt hệ sinh thái biển trước nhiều thách thức.

Trong khuôn khổ chương trình, các hoạt động bảo tồn trực tiếp được triển khai, gồm lặn nuôi cấy, phục hồi rạn san hô dưới đáy biển theo quy trình khoa học; thu gom rác thải tại bãi biển vịnh Côn Sơn và trồng cây xanh tại khu vực hồ An Hải.

Ông Phan Trọng Hiền, Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo cho biết, địa phương xác định tiếp tục phát triển kinh tế, du lịch theo hướng xanh, bền vững; đồng thời tăng cường quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học biển và xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Lãnh đạo địa phương kêu gọi người dân, du khách hạn chế tối đa, tiến tới nói không với rác thải nhựa dùng một lần; không xả rác ra biển; thực hành du lịch có trách nhiệm, không xâm hại, giẫm đạp hay khai thác trái phép san hô.

Bên cạnh hoạt động bảo tồn, chương trình chú trọng giáo dục ý thức môi trường cho thế hệ trẻ. Học sinh tại Côn Đảo được lựa chọn vật liệu, màu sắc và tự tay làm móc khóa hình rùa biển từ nhựa tái chế, qua đó tìm hiểu giá trị của việc tái sử dụng rác thải nhựa.

Triển lãm “Biển xanh Côn Đảo - Giữ gìn cho muôn đời sau” cũng giới thiệu 150 tác phẩm ảnh theo 5 chủ đề, phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, đời sống cư dân vùng biển và những thách thức đối với hệ sinh thái biển. Các mô hình sinh vật biển tại triển lãm được chế tác từ vật liệu rác thải thu gom từ môi trường biển.

Sau khi triển lãm kết thúc, toàn bộ 150 tác phẩm ảnh và các mô hình sinh vật biển sẽ được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM bàn giao cho đặc khu Côn Đảo để tiếp tục sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học biển.