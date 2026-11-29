Từ những tác phẩm gửi về Cuộc thi ảnh “Điện Biên - Những điều thú vị”, tôi nhận ra Điện Biên không chỉ có những địa danh đã đi vào lịch sử. Vùng đất này còn được nhớ bởi một vệt nắng trên cánh đồng, nếp nhà bên sườn núi, sắc màu phiên chợ và nụ cười của người dân. Mỗi khuôn hình giữ lại một điều nhỏ bé, ghép thành một Điện Biên gần gũi và nhiều sức gợi.