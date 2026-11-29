Lực lượng quân khuyển tham gia bảo vệ, biểu diễn tại Triển lãm Quốc phòng
Đại tá Nguyễn Quang Thuyên, Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng cho biết: Tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026, Trường Trung cấp 24 Biên phòng mang đến triển lãm có một lực lượng hùng hậu, đặc biệt là đội ngũ quân khuyển tinh nhuệ.
Du khách và người dân đến tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ được trải nghiệm, làm quen với những chó nghiệp vụ tinh khôn, cùng chứng kiến thực hành các cử chỉ, hành động huấn luyện chó biết nghe lời khi thực hành nghiệp vụ với các động tác kỷ luật, đánh bắt đối tượng tội phạm... hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả và người chơi nhiều cảm xúc.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/luc-luong-quan-khuyen-tham-gia-bao-ve-bieu-dien-tai-trien-lam-quoc-phong-post1406706.html