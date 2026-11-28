Trong không khí trang nghiêm, thành kính và xúc động, những nén hương thơm, những vòng hoa tri ân cùng những giọt nước mắt nghẹn ngào đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với người chiến sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Liệt sĩ Nguyễn Quốc Nhàn đã được chính quyền xã Hoa Quân phối hợp với gia đình tổ chức lễ đón và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh An, xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An.

Liệt sĩ Nguyễn Quốc Nhàn sinh năm 1957, quê tại xã Thanh An (cũ), nay thuộc thôn An Phú, xã Hoa Quân, tỉnh Nghệ An.

Tháng 8/1976, hưởng ứng tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, người thanh niên Nguyễn Quốc Nhàn đã gác lại những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ, tạm biệt cha mẹ, anh em, bạn bè và quê hương để lên đường nhập ngũ.

Ông được biên chế vào Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 866, tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Nam trong những năm tháng đầy gian khổ, ác liệt, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Ngày 27/3/1979, đồng chí Nguyễn Quốc Nhàn đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng đội và quê hương. Hài cốt của đồng chí được đồng đội tổ chức an táng tại nghĩa trang Mặt trận.

Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Nhàn được đưa từ Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đồng Nai về quê hương, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh An.

Sự hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Quốc Nhàn là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý chí sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ vì độc lập, tự do của dân tộc. Máu đào của đồng chí cùng hàng triệu người con ưu tú của đất nước đã hòa vào lòng đất mẹ, góp phần làm nên nền độc lập, tự do hôm nay.

Suốt 47 năm xa quê, phần mộ liệt sĩ Nguyễn Quốc Nhàn được các thế hệ đồng đội, đơn vị và cán bộ, nhân viên quản trang tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đồng Nai chăm sóc, hương khói chu đáo. Nơi ấy, đồng chí yên nghỉ bên những người đồng đội đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Nhưng ở quê nhà, suốt gần nửa thế kỷ qua, gia đình, người thân và bà con dòng họ vẫn luôn đau đáu một nỗi niềm mong chờ. 47 năm là 47 năm thương nhớ, là từng ấy thời gian những người thân yêu luôn hướng về người con, người anh, người em đã ra đi khi tuổi đời còn xanh.

Ngày 28/11, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Quốc Nhàn được đưa từ Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đồng Nai về quê hương, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thanh An. Người chiến sĩ năm xưa đã trở về với nơi chôn rau cắt rốn, trở về trong vòng tay của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, gia đình, dòng họ và quê hương thân yêu.

Bà con nhân dân dâng hương liệt sĩ Nguyễn Quốc Nhàn.

Trong giây phút thiêng liêng ấy, niềm vui đoàn tụ sau gần nửa thế kỷ hòa quyện cùng nỗi đau thương, mất mát. Không có cuộc hội ngộ nào trọn vẹn hơn, nhưng sự trở về hôm nay cũng là niềm an ủi lớn lao đối với gia đình và quê hương. Người con năm xưa đã được nằm lại trên mảnh đất mình sinh ra, được yên nghỉ bên những người đồng đội và trong tình yêu thương của quê nhà.

Những vần thơ được cất lên trong buổi lễ như tiếng lòng của gia đình, dòng họ và nhân dân Hoa Quân, gửi đến người chiến sĩ đã dành trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc:

Tuổi đôi mươi, liệt sĩ Nguyễn Quốc Nhàn đã hiến dâng cuộc đời cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân. Đồng chí là một trong hàng triệu tấm gương sáng về lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu kiên cường và sự hy sinh cao cả vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Sự hy sinh ấy mãi mãi được khắc ghi trong lịch sử quê hương, đất nước. Đó cũng là lời nhắc nhở sâu sắc đối với thế hệ hôm nay và mai sau về trách nhiệm gìn giữ thành quả cách mạng, tiếp nối truyền thống yêu nước, đoàn kết, xây dựng và bảo vệ quê hương.

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