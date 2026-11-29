Sắc vàng có phần công chăm sóc

Tháng 4.2026, khi chưa đến mùa dã quỳ nở, phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang đã giao Ban Quản lý Dự án và Dịch vụ phường trồng thêm hoa tại Bản Mán. Cây lên, đơn vị phụ trách tưới nước, kiểm tra, trồng dặm những chỗ cây chết. Cùng với phần việc ấy, địa phương vận động người dân Phong Quang chăm các vạt hoa sẵn có và trồng thêm ở nơi phù hợp.

Chi tiết trồng dặm đáng được giữ lại trong câu chuyện về mùa hoa. Nó cho thấy cảnh quan phục vụ du lịch cũng cần sự theo dõi và chăm nom, có chỗ thành công, có chỗ phải làm lại. Sắc vàng khách nhìn thấy chứa cả phần công sức khó xuất hiện trong những bức ảnh đẹp.

Vì thế, khi gọi cảnh quan là tài nguyên du lịch, cần nhìn đủ cả đất đai, cây cỏ và lao động của con người. Nếu chỉ tính giá trị ở lúc hoa nở, người ta dễ bỏ quên những tháng phải giữ cây sống. Nếu chỉ đếm khách đến, lại khó thấy phần việc của người ở lại. Đó là chỗ việc phát triển điểm đến cần đi sâu hơn hoạt động quảng bá.

Sáng 28.11, Lễ hội hoa dã quỳ lần thứ II năm 2026 khai mạc tại Phong Quang. Theo ghi nhận, hàng nghìn người dân, du khách tham gia các hoạt động như bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, thưởng thức món ăn địa phương. Chương trình có hội thi văn nghệ quần chúng, ẩm thực truyền thống và giới thiệu nông sản, sản phẩm thủ công.

Những hoạt động ấy cho mùa hoa thêm chiều sâu. Khách có thể đến vì cảnh sắc, nhưng cuộc gặp với địa phương còn diễn ra qua cách chế biến món ăn, trò chơi, tiếng hát. Người dân mang vào ngày hội những điều mình biết, mình làm được. Vẻ đẹp của vùng đất nhờ vậy có người kể, có người thực hành, có đời sống để tìm hiểu.

Lễ hội hoa dã quỳ tại Phong Quang thu hút nhiều du khách tới tham dự. Ảnh: Phường Hà Giang 2

Người giữ cảnh quan được gì?

Theo ông Hà Minh Mẫn, Chủ tịch UBND phường Hà Giang 2, địa phương mong muốn người dân trực tiếp tham gia làm du lịch, có thêm cơ hội giới thiệu, tiêu thụ nông sản và sản phẩm thủ công truyền thống. Đây là hướng đi được đặt ra, kết quả sinh kế còn cần được theo dõi bằng hoạt động kinh doanh thực tế.

Muốn đi từ mong muốn ấy đến thu nhập của từng gia đình, cần những điều khá cụ thể. Người có sản phẩm phải biết bán ở đâu, được hướng dẫn cách bảo quản, niêm yết giá, tiếp cận khách hàng. Người muốn phục vụ ăn uống cần được hỗ trợ về vệ sinh, tổ chức dịch vụ. Những việc này có thể ít gây chú ý hơn chương trình ngày hội, nhưng quyết định khả năng tham gia của các hộ nhỏ.

Cũng cần tính đến người góp công giữ cảnh quan mà chưa kinh doanh dịch vụ. Họ có thể hưởng lợi từ đường làng sạch đẹp, không gian sinh hoạt được chăm chút, điều kiện đi lại thuận tiện hơn. Tuy nhiên, không nên vì thế mà coi mọi đóng góp của cư dân là nguồn lực sẵn có, huy động bao nhiêu cũng được. Công việc chung cần được bàn bạc rõ: phần nào cơ quan quản lý đảm trách, phần nào cộng đồng tự nguyện tham gia, kinh phí duy trì lấy từ đâu.

Sự rõ ràng ấy giữ được nhiệt tình lâu dài. Khi người dân biết công sức của mình được ghi nhận, được tham gia quyết định và có cơ hội hưởng lợi công bằng, việc giữ gìn cảnh quan có cơ sở bền chắc hơn lời vận động mỗi dịp lễ hội.

Ở đây, ngành du lịch và chính quyền cơ sở có thể làm cầu nối hữu ích: đưa thông tin thị trường đến với hộ dân, kết nối người sản xuất với đơn vị lữ hành, giúp các dịch vụ nhỏ đáp ứng yêu cầu của khách. Điều đáng đánh giá là sau sự hỗ trợ ấy, người dân có tự làm được thêm việc gì, có thêm khách hàng nào, có đủ năng lực tiếp tục hay vẫn phải chờ đợt tổ chức tiếp theo.

Cảnh đẹp trước hết là nơi sống

Có lý do để vui khi đường hoa được nhiều người biết đến. Nhưng nơi khách dừng chân cũng là nơi cư dân sinh sống. Bởi vậy, sự thuận tiện cho người chụp ảnh cần được đặt cạnh lối đi của các gia đình; chỗ đón khách cần đi cùng việc thu gom rác; hoạt động kinh doanh cần tính đến sự yên ổn của khu dân cư. Đó là những yêu cầu nên được giải quyết ngay khi điểm đến bắt đầu có sức hút.

Không phải mọi giá trị của mùa hoa đều quy đổi thành doanh thu. Trẻ em có khoảng cảnh quan đẹp để gần gũi với cây cỏ; cư dân có dịp gặp nhau, cùng góp sức vào công việc chung; món ăn, tiếng hát có thêm người thưởng thức. Những lợi ích ấy đáng quý tự thân. Du lịch có thể giúp mở rộng và nuôi dưỡng chúng, miễn là cách tổ chức không làm người dân trở thành khách bên lề chính nơi mình sống.

Bức ảnh các em nhỏ bên dã quỳ gợi nghĩ đến điều đó. Trong khuôn hình, những bàn tay hướng về cành hoa, ánh nhìn dừng ở sắc vàng gần gũi. Không cần gán thêm lời nói hay tâm trạng, khoảnh khắc ấy đã nhắc rằng cảnh quan còn thuộc về trải nghiệm lớn lên của trẻ nhỏ.

Bởi thế, thành công của mùa hoa nên được nhìn cả từ phía người ở lại: cảnh quan được chăm sóc ra sao, cư dân có thêm cơ hội nào, việc đón khách có làm nơi sống tốt hơn không. Khi trả lời được những câu hỏi ấy, Phong Quang sẽ có thêm căn cứ để giữ sức hút qua nhiều mùa. Và công chăm hoa sẽ được tiếp nối bằng sự gắn bó của những người nhìn thấy tương lai của mình trên chính vùng đất ấy.