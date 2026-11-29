Câu chuyện những người giữ lửa

Trong chuyến công tác lên với xã biên giới Thượng Trạch, tôi ghé thăm già làng Đinh Xon tại bản Cà Roòng, tình cờ gặp nghệ sĩ ưu tú Võ Thanh Nhân, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Quảng Trị đang ở đó. Một già, một trẻ say câu chuyện về lễ hội đập trống.

Hóa ra, Võ Thanh Nhân đang “tham vấn” những kinh nghiệm quý từ già làng Đinh Xon-người được ví như là “linh hồn” lễ hội đập trống trước khi anh bắt đầu đứng lớp, tổ chức khóa tập huấn trao truyền, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tâm linh của đồng bào Ma Coong do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì bằng một hình thức rất mới: Sân khấu hóa lễ hội, đưa không gian văn hóa lễ hội vượt ra khỏi các bản làng... trước mắt là đến với lễ hội hang động năm 2027 tổ chức tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia-Quảng Trị 2027... xa hơn, lan tỏa ra khắp vùng miền, xứng tầm một di sản phi vật thể quốc gia.

Già làng Đinh Xon kể: Trong tâm thức nhiều thế hệ người Ma Coong luôn nhớ đến truyền thuyết về loài khỉ từng phá hoại mùa màng. Đồng bào tìm cách lấy được chiếc trống từ họ hàng nhà khỉ, để mỗi khi đất trời vào xuân, chuẩn bị mùa trỉa hạt thì đánh trống. Tiếng trống âm vang giữa núi rừng làm loài khỉ không dám xuất hiện như trước. Từ đó, mùa màng được bảo vệ, cuộc sống đồng bào ngày càng sung túc.

Già làng Đinh Xon trao đổi với tác giả về các giá trị văn hóa lễ hội đập trống - Ảnh: T.L

Lễ hội đập trống tổ chức đúng vào ngày 16 tháng giêng hàng năm. Trong đêm lễ hội, tiếng trống như tiếng lòng của cộng đồng, nhắc nhở con cháu cùng chung sức, chung lòng gìn giữ bản làng no ấm và những giá trị văn hóa cha ông truyền lại. Suốt quá trình diễn ra lễ hội, chiếc trống trở thành “linh vật”, biểu tượng niềm tin, khát vọng sống, sự sinh sôi của cộng đồng, cỏ cây, vạn vật.

Thời gian sống cùng bản làng và đồng bào Ma Coong, thẩm thấu từng lời già làng Đinh Xon, nghệ sĩ ưu tú Võ Thanh Nhân “chạm” đúng vào mạch nguồn giá trị cốt lõi của lễ hội đập trống.

Anh chia sẻ: “Tôi có thể nhận diện rất rõ ba lớp ý nghĩa nổi bật từ lễ hội. Đầu tiên là lớp ý nghĩa tâm linh, cộng đồng người Ma Coong thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ tổ tiên và gửi gắm ước vọng bình an. Thứ hai là lớp ý nghĩa sinh kế, lễ hội phản ánh mong ước mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, đồng bào có cuộc sống ổn định. Cuối cùng là lớp ý nghĩa xã hội, lễ hội tạo ra dịp gặp gỡ, kết nối, chia sẻ niềm vui, củng cố quan hệ giữa các thành viên trong cộng đồng người Ma Coong, rộng hơn là tình cảm gắn bó giữa cư dân hai mái biên giới Việt-Lào; giữa miền xuôi và miền ngược...”.

Trao truyền cho thế hệ trẻ

Suốt quá trình diễn ra lớp tập huấn trao truyền, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tâm linh lễ hội đập trống, già làng Đinh Xon cùng 5 nghệ nhân Ma Coong khác được xem như “chủ lễ”, đồng thời giữ vai trò “cố vấn” cho “thầy giáo” Võ Thanh Nhân. Trò chuyện với tôi, già Đinh Xon vui cái bụng lắm: “Hồn cốt lễ hội thì giữ nguyên, chỉ thêm cách diễn xướng cho thật sinh động, dân bản tham gia lớp tập huấn càng tự tin hơn, thuần thục hơn khi biểu diễn trên một sân khấu lớn”.

Theo nghệ sĩ ưu tú Võ Thanh Nhân, nội dung cốt lõi của lễ hội được tôn trọng một cách tuyệt đối, khóa tập huấn tập trung sâu vào các giá trị vốn có, gồm: Giá trị tín ngưỡng và quan niệm về cuộc sống; giá trị đoàn kết và cố kết cộng đồng; giá trị tri thức dân gian; giá trị nghệ thuật trình diễn và giá trị giáo dục, trao truyền liên thế hệ... Khóa tập huấn sẽ đi sâu vào giá trị nghệ thuật trình diễn, giúp lễ hội đập trống của đồng bào Ma Coong trong tương lai nhận diện rõ ràng qua các sân khấu lớn, các cuộc liên hoan văn hóa, văn nghệ... cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc.

Sân khấu hóa lễ hội đập trống của đồng bào Ma Coong - Ảnh: T.L

Y Nam, người thiếu nữ Ma Coong hồn hậu đến từ bản Ban, học viên lớp tập huấn tâm sự: “Hơn mười mùa rẫy em tham gia lễ hội. Cũng chỉ theo trai gái trong bản hẹn hò nhau đi đập trống. Bây giờ cùng các nghệ nhân biểu diễn lễ hội của đồng bào mình, tự hào lắm. Mong muốn, đội văn nghệ dân gian được học, trao truyền lần này sẽ giữ nguyên giá trị truyền thống và đưa lễ hội đập trống ra biểu diễn bên ngoài”.

Và... giữa núi rừng Trường Sơn, bên ánh lửa bập bùng, tôi chứng kiến một lễ hội đập trống hoành tráng diễn ra, vừa linh thiêng, vừa gần gũi với tiếng trống, lời ca hòa quyện cùng nhau-Màn biểu diễn “tốt nghiệp” của các “nghệ nhân” bản địa sau khi kết thúc khóa tập huấn.

“Việc giới thiệu lễ hội đập trống của đồng bào Ma Coong qua hình thức sân khấu hóa sẽ tạo ra cơ hội quảng bá văn hóa bản địa và sinh kế phù hợp cho người dân. Tuy nhiên, phát huy giá trị di sản không đồng nghĩa với thương mại hóa mọi yếu tố lễ hội. Cần xác định nội dung nào có thể giới thiệu công khai, nội dung nào chỉ thực hành trong cộng đồng và nội dung nào phải tôn trọng, không tái hiện hoặc ghi hình. Khi biểu diễn, cần nói rõ đây là trích đoạn giới thiệu di sản, không phải toàn bộ lễ hội truyền thống. Lợi ích từ hoạt động giới thiệu, quảng bá phải minh bạch, tôn trọng công sức của nghệ nhân và cộng đồng”, nghệ sĩ ưu tú Võ Thanh Nhân chia sẻ thêm.

Trong không gian lễ hội truyền thống tái hiện lại, già làng uy tín nhất trong cộng đồng người Ma Coong giữ vai trò chủ lễ. Phần lễ thiêng liêng nhất lễ hội, thể hiện sự thành kính đối với trời đất, thần linh, tổ tiên, những lực lượng siêu nhiên theo quan niệm dân gian. Phần lễ khép lại, phần hội mở ra. Nếu phần lễ là giây phút thành kính hướng về tổ tiên và thần linh, thì phần hội là lúc niềm vui, niềm tin, sức mạnh cộng đồng được thể hiện qua tiếng trống và những bước chân, điệu múa rộn ràng.

Bước vào phần hội, người đầu tiên cầm dùi mây đánh trống mở hội là chủ lễ. Sau đó lần lượt già làng, trưởng bản, người uy tín, khách quý, người dân lần lượt tham gia, cứ thế tiếng trống lan xa giữa núi rừng không bao giờ ngơi nghỉ.

Từng nhịp trống vang lên như nhịp chân những người đi rẫy, như tiếng gọi nhau của trai gái vào mùa tình tự, như niềm vui sau thời gian lao động vất vả. Người đánh trống nối tiếp người đánh trống; người vỗ tay hòa cùng người múa; trai gái, già trẻ cùng chia sẻ niềm vui ngập tràn không gian hội.

Tiếng trống càng dồn dập hơn! Những bước chân đang hòa chung một nhịp! Niềm vui không còn của riêng ai mà trở thành niềm vui chung cả bản làng.