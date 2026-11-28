Phu nhân Thủ tướng Việt Nam, Thái Lan chụp ảnh với cúc họa mi ở Bờ Hồ
Chiều 28/11, tại Hà Nội, bà Đào Thị Bích Thủy - Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng và bà Thananon Charnvirakul - Phu nhân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul - tham quan Đình Nam Hương, đi dạo ở Hồ Gươm, trải nghiệm vẽ tranh Hàng Trống.
Hoạt động diễn ra nhân dịp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng Phu nhân đến Hà Nội tham dự Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/phu-nhan-thu-tuong-viet-nam-thai-lan-chup-anh-voi-cuc-hoa-mi-o-bo-ho-post1898401.tpo