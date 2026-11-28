Hoạt động diễn ra nhân dịp Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng Phu nhân đến Hà Nội tham dự Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Hai Phu nhân cùng thưởng trà trong chuyến trải nghiệm. Ảnh: Nguyên Khánh.

Phu nhân Đào Thị Bích Thủy và Phu nhân Thananon Charnvirakul trải nghiệm vẽ tranh Hàng Trống dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Ảnh: Nguyên Khánh.

Hai Phu nhân trải nghiệm vẽ tranh Hàng Trống dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Ảnh: Nguyên Khánh.

Tranh Hàng Trống là một trong những dòng tranh dân gian Việt Nam, được làm chủ yếu tại phố Hàng Nón, Hàng Trống của Hà Nội xưa. Ảnh: Nguyên Khánh

Hai Phu nhân thăm Đình Nam Hương. Ảnh: Như Ý.

Hai Phu nhân dạo ven hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Nguyên Khánh.

Hai Phu nhân chụp ảnh với cúc hoạ mi ở Bờ Hồ. Ảnh: Nguyên Khánh

Hai Phu nhân cùng ghi lại hình ảnh ở điểm "check in" được yêu thích ở hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Nguyên Khánh.