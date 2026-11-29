Đập Đồng Cuốc (hay còn gọi là hồ chứa nước Xuân Hoa, xã Cổ Đạm) được khởi công xây dựng vào tháng 10/2005. Công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp nguồn nước sinh hoạt và phục vụ sản xuất nông nghiệp. Với diện tích lưu vực khoảng 12 km², dung tích thiết kế 10 triệu m³, hồ chứa nước được bao bọc bởi những dãy núi trùng điệp, tạo nên không gian thiên nhiên rộng lớn, khoáng đạt.

Nhìn từ trên cao, đập Đồng Cuốc hiện lên như một bức tranh sơn thủy, nơi sắc xanh của mặt nước hòa quyện cùng màu xanh của núi rừng Hồng Lĩnh

Mặt hồ êm ả, soi bóng núi đồi, mang đến vẻ đẹp bình yên, thơ mộng cho vùng đất Cổ Đạm.

Vẻ đẹp mộc mạc, hoang sơ của đập Đồng Cuốc khiến nhiều người dân thích thú tìm đến tham quan, chụp ảnh và tận hưởng không khí trong lành.

Các bạn trẻ hào hứng lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên hồ nước, nơi thiên nhiên trở thành phông nền đầy sức hút cho mỗi khuôn hình.

Khung cảnh non xanh, nước biếc của đập Đồng Cuốc trở thành nguồn cảm hứng để nhiều bạn trẻ lưu giữ vẻ đẹp thiên nhiên qua từng nét vẽ.

Buổi dạo chơi bên đập Đồng Cuốc cũng là dịp để các em nhỏ khám phá, thỏa sức tưởng tượng cùng giấy vẽ và những gam màu yêu thích.

Những cung đường ven đập mở ra nhiều góc nhìn đẹp, tạo sức hút đối với những người yêu thích khám phá và trải nghiệm thiên nhiên (Ảnh: Facebook "Ngộ")

Những thảm cỏ xanh trải dài dưới chân đập là nơi nhiều người lựa chọn để chụp ảnh, lưu lại những kỷ niệm đẹp của các thành viên trong gia đình. (Ảnh: Facebook "Ngộ")

Vẻ đẹp nguyên sơ của núi đồi, hồ nước và những triền cỏ tạo nên sức hấp dẫn riêng của Đồng Cuốc. Những thảm cỏ xanh trải dài dưới chân đập, hòa cùng khung cảnh núi non thơ mộng, tạo nên nhiều góc check-in đẹp mắt, thu hút người dân và du khách.

Từ một công trình thủy lợi gắn bó với đời sống, sản xuất của người dân, đập Đồng Cuốc với vẻ đẹp nguyên sơ của núi đồi, hồ nước và những triền cỏ xanh đang trở thành điểm hẹn thú vị cho những ai yêu thiên nhiên, thích khám phá.