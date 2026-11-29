Sinh kế từ du lịch cộng đồng

Để có con đường dài gần 1km dẫn vào thác Tà Puồng như hiện nay, anh Hồ Văn Giỏi cùng các thành viên Tổ du lịch cộng đồng thôn Trăng Tà Puồng, xã Hướng Lập đã phải mất nhiều ngày phát quang cây cối, dọn đá, mở lối đi. Không có nhiều kinh phí, mọi người chủ yếu góp công sức, tận dụng tre, nứa và những vật liệu sẵn có để dựng lán nghỉ, làm cầu qua suối. Sau hơn 3 tháng chuẩn bị, tháng 6/2021, điểm du lịch cộng đồng thác Tà Puồng bắt đầu đón những vị khách đầu tiên.

Anh Hồ Văn Giỏi cho biết: "Ý tưởng phát triển du lịch bắt đầu hình thành từ năm 2020, sau khi tôi tham gia một khóa tập huấn về du lịch cộng đồng. Nhận thấy cảnh quan thác Tà Puồng có thể trở thành lợi thế để người dân phát triển kinh tế, tôi đã bàn bạc, vận động các thành viên tổ bảo vệ rừng cùng tham gia. Từ chỗ chỉ cung cấp một số nhu yếu phẩm cho khách đến tham quan, bà con từng bước đầu tư thêm các dịch vụ ăn uống, nghỉ chân, hướng dẫn khám phá cảnh quan.

Đến nay, thác Tà Puồng đã trở thành điểm du lịch được nhiều du khách biết đến. Ngoài tắm thác, du khách còn có thể chèo bè, chèo SUP, thưởng thức các món ăn truyền thống như gà nướng, cá khe, măng rừng, nếp rẫy và tìm hiểu đời sống, văn hóa của đồng bào Bru-Vân Kiều. Hiện mô hình có 16 hộ tham gia cung cấp các dịch vụ du lịch, lợi nhuận được chia đều, bình quân mỗi hộ thu được khoảng 4-6 triệu đồng/tháng trong mùa cao điểm. Số tiền tuy chưa lớn nhưng là nguồn thu đáng kể đối với những gia đình trước đây chủ yếu dựa vào sản xuất nương rẫy".

Du khách tham quan thác Tà Puồng, xã Hướng Lập - Ảnh: L.A

Thế nhưng, phía sau những kết quả bước đầu vẫn còn không ít khó khăn. Đường vào thác chủ yếu là đường mòn, thường xuyên hư hỏng sau những đợt mưa lũ. Có những công trình vừa sửa chữa, đưa vào sử dụng đã bị thiên tai làm hư hỏng, người dân lại phải bỏ công sức, kinh phí khắc phục. Trong khi đó, nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, phần lớn thành viên chưa được đào tạo bài bản về nghiệp vụ du lịch.

Đặc biệt, hoạt động đón khách phụ thuộc nhiều vào thời tiết, chủ yếu tập trung từ tháng 3-7 hằng năm. Bước vào mùa mưa, lượng khách giảm mạnh, nhiều dịch vụ phải tạm ngừng. Nguồn thu từ du lịch vì thế chưa ổn định, người dân vẫn phải duy trì sản xuất nương rẫy để bảo đảm cuộc sống.

“Chúng tôi mong muốn các cấp, ngành, địa phương quan tâm hỗ trợ phát triển hạ tầng, đào tạo kỹ năng và kết nối với doanh nghiệp lữ hành để mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng phục vụ. Bởi có thêm thu nhập trong mùa du lịch là điều đáng mừng, nhưng để người dân thực sự sống được bằng nghề này vẫn còn cả một chặng đường”, anh Giỏi tâm sự.

Để du lịch nông thôn phát triển bền vững

Cũng tại vùng miền núi phía Tây Quảng Trị, chị Hồ Thị Thiết, ở khu vực Chênh Vênh, thôn Xa Ri, xã Hướng Phùng đã chọn một hướng đi khác. Sau thời gian học ngành dược tại TP. Huế, chị Thiết quyết định trở về quê và tận dụng những ngôi nhà sàn truyền thống cùng lợi thế về cảnh quan, văn hóa của đồng bào Bru-Vân Kiều để phát triển du lịch cộng đồng. Tháng 2/2024, mô hình Đoong Bui Homestay của chị Thiết bắt đầu đón khách. Không chỉ phục vụ lưu trú, ăn uống, chị còn hướng dẫn du khách tham quan thác Chênh Vênh, săn mây, trải nghiệm làm bánh Ayơh truyền thống, tìm hiểu trang phục, nhạc cụ và đời sống sinh hoạt của người dân địa phương.

Không có điều kiện quảng bá qua những kênh truyền thông lớn, chị Thiết sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh cảnh quan, ẩm thực, những hoạt động thường ngày của đồng bào rồi đăng tải lên mạng xã hội. Chính cách làm này đã giúp Đoong Bui Homestay dần được nhiều du khách biết đến.

Chị Thiết chia sẻ: "Hiện hơn 80% lượng khách đến cơ sở được kết nối thông qua mạng xã hội, bình quân mỗi tháng cơ sở đón trên 100 lượt khách. Từ các dịch vụ lưu trú, ăn uống và hướng dẫn tham quan, gia đình có nguồn thu khoảng 15 triệu đồng/tháng. So với trước đây, khi thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào nương rẫy, du lịch đã mở ra một hướng phát triển kinh tế mới".

Theo chị Thiết, khu vực Chênh Vênh không thiếu những lợi thế để phát triển du lịch. Ngoài cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa, nơi đây còn có rừng cộng đồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC. Từ cuối năm 2021, người dân được hỗ trợ xây dựng mô hình du lịch sinh thái gắn với quản lý rừng bền vững. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả những tiềm năng ấy, ngoài sự chủ động của người dân còn cần có sự hỗ trợ về kỹ năng, cơ sở vật chất và kết nối thị trường. Bên cạnh đó, cần có sự liên kết giữa các hộ gia đình, có người dẫn dắt, định hướng để cùng xây dựng sản phẩm, thay vì mỗi người tự tìm cách làm riêng. Bởi một hộ kinh doanh tốt chưa đủ để hình thành điểm đến có sức hấp dẫn lâu dài.

Những khó khăn tại Chênh Vênh và Tà Puồng cho thấy, phát triển du lịch cộng đồng không chỉ đơn thuần là khai thác cảnh quan thiên nhiên hay đầu tư nơi lưu trú. Điều quan trọng là phải xây dựng được sản phẩm phù hợp, có nguồn khách ổn định và tạo điều kiện để nhiều hộ dân cùng tham gia, hưởng lợi. Thực tế tại Tân Hóa, nay thuộc xã Kim Phú, cho thấy hiệu quả khi có sự đồng hành của doanh nghiệp.

Từ những ngôi nhà nổi vốn được xây dựng để tránh lũ, thông qua liên kết với Công ty TNHH Oxalis, người dân được hỗ trợ cải tạo thành nơi lưu trú, phục vụ du khách tham gia các hoạt động khám phá hang động, trải nghiệm thiên nhiên và đời sống bản địa; hướng dẫn kỹ năng đón tiếp, chế biến ẩm thực, bảo đảm vệ sinh môi trường; đồng thời đảm nhận việc xây dựng sản phẩm, quảng bá và kết nối nguồn khách.

Bà Trần Thị Hiệp, một trong những hộ tham gia mô hình này cho hay: "Sau khi cải tạo ngôi nhà nổi thành homestay, gia đình có thêm nguồn thu bình quân 4-6 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, Tân Hóa đã được Tổ chức Du lịch Thế giới vinh danh là một trong những Làng du lịch tốt nhất thế giới vào năm 2023, bà con rất vui mừng, phấn khởi vì địa phương sẽ thu hút thêm khách du lịch và tạo sinh kế bền vững cho người dân nơi đây".

Qua trao đổi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Đình Hiệp cho biết: "Du lịch nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã từng bước hình thành, khai thác những giá trị đặc trưng về cảnh quan sinh thái, sản xuất nông nghiệp, làng nghề và văn hóa cộng đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã có 3 điểm du lịch nông thôn được công nhận, gồm: Trằm Trà Lộc, xã Vĩnh Định; giếng cổ Gio An, xã Cồn Tiên; Lèn Chùa Ecostay, xã Phong Nha. Ngoài ra, một số mô hình có tiềm năng phát triển, như: Khe Sanh Coffee Tour, Khu du lịch làng Đưng, Duck Farm...

Trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh định hướng phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn theo hướng lấy người dân và cộng đồng làm chủ thể, tài nguyên bản địa làm nền tảng, doanh nghiệp làm động lực và thị trường làm định hướng.

Trong đó, chú trọng lựa chọn các địa bàn, mô hình có tiềm năng để tập trung hỗ trợ, xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với nông sản, OCOP, làng nghề, ẩm thực, văn hóa và trải nghiệm sản xuất; từng bước hình thành các tuyến, cụm sản phẩm liên kết với du lịch biển, sinh thái, lịch sử-văn hóa của tỉnh. Đồng thời, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, ứng dụng chuyển đổi số, quảng bá và kết nối thị trường du lịch trong và ngoài nước. Đây cũng là điều kiện để du lịch không chỉ dừng lại ở việc thu hút khách tham quan mà thực sự tạo thêm việc làm, sinh kế và thu nhập cho người dân".