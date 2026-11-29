Triển lãm mỹ thuật Trong cõi người ta diễn ra từ nay đến ngày 6-12 tại Annam Gallery (đường Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TPHCM), giới thiệu tác phẩm của 4 danh họa: Tú Duyên, Lê Bá Đảng, Đỗ Quang Em và Bửu Chỉ.

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Tác phẩm Kim Trọng, Thúy Kiều, Thúy Vân của họa sĩ Tú Duyên trưng bày tại triển lãm. ﻿ Ảnh: BTC cung cấp

Trong cõi người ta thể hiện những góc nhìn đa chiều về thân phận, khát vọng tự do và mối quan hệ giữa con người với thời cuộc, vũ trụ. Từ những vật dụng bình dị trong không gian sinh hoạt, hình tượng văn hóa dân gian đến các biểu tượng về tự do, triển lãm gợi mở nhiều tầng ý nghĩa về sự tồn tại, những giới hạn của thân phận và khát vọng vượt lên hoàn cảnh.

Trong thế giới hội họa của Đỗ Quang Em, những vật dụng như chiếc tách gốm, ngọn đèn dầu hay nếp vải trở thành đối tượng của sự quan sát tỉ mỉ. Với kỹ thuật sơn dầu tả thực, ông tập trung khai thác ánh sáng, chất liệu và không gian tĩnh lặng. Những góc sinh hoạt đời thường qua nét cọ chân thực không chỉ tái hiện sự vật mà còn gợi cảm nhận về thời gian, sự cô độc và những suy tư về kiếp người.

Họa sĩ Tú Duyên thì đưa người xem đến với thế giới giàu sắc thái văn hóa truyền thống. Gắn với kỹ thuật thủ ấn họa trên lụa, sáng tác của ông khai thác những hình tượng dân gian, nhân vật trong Truyện Kiều và hình ảnh tố nữ.

Qua những mảng màu và đường nét giàu tính biểu cảm, chất liệu lụa cùng kỹ thuật sáng tạo riêng góp phần tạo nên sắc thái u hoài, bảng lảng trong thế giới nghệ thuật của ông.

Trong khi đó, hội họa của họa sĩ Bửu Chỉ qua các biểu tượng như chiếc đồng hồ, song sắt, nốt nhạc hay hình ảnh bộ óc gợi liên tưởng đến sự giới hạn và hữu hạn của hành trình nhân sinh.

Họa sĩ Lê Bá Đảng mở rộng suy tư về con người trong mối liên hệ với thiên nhiên và vũ trụ. Tác phẩm của ông gợi cảm nhận về sự vận động của năng lượng, sự giao hòa giữa con người với đất trời.

Không gian nghệ thuật của Lê Bá Đảng đưa người xem đến một góc nhìn rộng mở, nơi con người trở thành một phần không thể tách rời của thế giới tự nhiên và vũ trụ.

Đặt 4 nghệ sĩ trong cùng một không gian trưng bày, Trong cõi người ta không chỉ giới thiệu những dấu ấn sáng tạo cá nhân mà còn tạo nên cuộc đối thoại giữa các quan niệm nghệ thuật.

Với sự kết hợp của 4 thực hành sáng tạo riêng biệt, triển lãm mô tả chân dung con người vừa mong manh trước biến động, vừa kiên cường trong khát vọng sống và tự do.