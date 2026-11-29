Từ di sản lịch sử đến văn hóa làng quê

Về vùng Cùa (tên gọi quen thuộc của vùng đất gồm hai xã Cam Chính và Cam Nghĩa trước đây, nay thuộc xã Cam Lộ), một trong những điểm dừng chân ý nghĩa của du khách là Di tích lịch sử quốc gia thành Tân Sở. Trong không gian trang nghiêm của đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương, qua từng bức ảnh, hiện vật và những câu chuyện được giới thiệu, du khách có dịp tìm hiểu về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc.

Được khởi công xây dựng từ năm 1883, thành Tân Sở là căn cứ dự phòng của triều Nguyễn nhằm chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp. Ngày 13/7/1885, tại đây, vua Hàm Nghi ban Chiếu Cần Vương, kêu gọi sĩ phu, văn thân và Nhân dân đứng lên chống thực dân Pháp. Trải qua hơn 140 năm, dấu tích thành xưa không còn nguyên vẹn, song những giá trị lịch sử vẫn được gìn giữ, đưa nơi đây trở thành điểm đến ý nghĩa trong hành trình du lịch về nguồn.

Ông Nguyễn Văn Hiếu giới thiệu những giá trị lịch sử, văn hóa của di tích thành Tân Sở đến thế hệ trẻ - Ảnh: M.H

Góp phần đưa những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với du khách là ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng thôn Cam Chính, người đảm nhận công việc quản lý, chăm sóc di tích. Từng tốt nghiệp khoa Lịch sử, Trường đại học Đà Lạt và có 7 năm làm giáo viên trước khi trở về quê hương, từ đầu năm 2021, ông Hiếu được giao công việc quản lý, chăm sóc thành Tân Sở. Dù không phải là hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, bằng vốn kiến thức lịch sử, sự am hiểu và tình yêu quê hương, ông đã giúp du khách hiểu sâu hơn về những giá trị của di tích.

Ông Đào Anh Kiệt, du khách đến từ TP. Đà Nẵng chia sẻ: “Khi đặt chân đến nơi đây, tôi cảm thấy rất tự hào và thiêng liêng. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời, không chỉ giúp tôi mà còn giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về đất nước, con người, văn hóa, lịch sử và truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của cha ông”.

Không dừng lại ở việc giới thiệu những giá trị lịch sử của thành Tân Sở, ông Hiếu còn chủ động kết nối hành trình khám phá của du khách với những địa điểm gắn liền với ký ức làng quê và đời sống văn hóa của người dân vùng Cùa. Ông Hiếu chia sẻ: “Khi thấy du khách vượt chặng đường xa đến đây nhưng chỉ dừng lại ở việc dâng hương tưởng niệm nhà vua và các tướng sĩ, tôi cảm thấy hành trình ấy vẫn chưa trọn vẹn. Từ đó, tôi suy nghĩ làm thế nào để giới thiệu thêm những cảnh quan, vẻ đẹp và nét độc đáo của vùng Cùa, để du khách cảm thấy chuyến đi của mình thực sự xứng đáng”.

Theo chân ông Hiếu, du khách có dịp chiêm ngưỡng cây sui cổ thụ ở thôn Cam Chính. Theo lời kể của các bậc cao niên trong làng, cây có tuổi đời khoảng 200 năm. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, trên thân cây vẫn còn lưu dấu vết bom đạn. Không chỉ tạo điểm nhấn cho cảnh quan, cây sui còn là biểu tượng của làng, gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ người dân.

Một nét độc đáo khác của vùng Cùa là hệ thống giếng cổ có niên đại hàng trăm năm. Với kỹ thuật sử dụng đá tổ ong và gỗ trai, người xưa đã khéo léo tận dụng các mạch nước ngầm để phục vụ đời sống, sinh hoạt và sản xuất. Qua những câu chuyện về cấu trúc giếng, cách khai thác nguồn nước và tập quán sử dụng giếng làng, du khách có dịp tìm hiểu thêm về tri thức dân gian, nếp sinh hoạt cộng đồng của cư dân bản địa.

Từ thành xưa đến cây cổ thụ, giếng làng, mỗi điểm dừng chân mở ra một câu chuyện riêng, giúp du khách cảm nhận rõ hơn chiều sâu lịch sử và văn hóa của vùng đất này.

Đánh thức bản sắc để làm du lịch

Điều đáng quý là nhiều giá trị văn hóa truyền thống của vùng Cùa đang được gìn giữ bằng chính sự chung tay của cộng đồng. Vùng Cùa có khoảng 15 giếng cổ. Riêng tại hai thôn Cam Lộc và Cam Chính người dân đã đóng góp kinh phí, công sức trùng tu, tôn tạo 4 giếng cổ, gồm: Giếng Cây Thị, giếng Cây Bàng, giếng Đình và giếng Cây Dầu.

Dù không còn giữ vai trò thiết yếu trong sinh hoạt như trước đây, những giếng nước ấy vẫn có ý nghĩa tinh thần sâu sắc đối với người dân. Việc khôi phục giếng cổ không chỉ góp phần gìn giữ dấu ấn văn hóa làng quê, nhắc nhở các thế hệ mai sau nhớ về cội nguồn mà còn tạo thêm những điểm tham quan, tìm hiểu văn hóa cho du khách.

Cùng với hệ thống giếng cổ, vùng Cùa còn lưu giữ những vườn chè cổ thụ trên 100 năm tuổi. Qua nhiều thế hệ, cây chè xanh đã trở thành một phần trong đời sống của người dân địa phương. Những vườn chè lâu năm, nét văn hóa thưởng thức chè xanh, các sản vật như gà Cùa, hồ tiêu cùng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp là những nét riêng có thể khai thác để làm phong phú trải nghiệm của du khách.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Đông Hà cho biết: “Việc kết nối các di tích lịch sử với không gian văn hóa làng quê, những giá trị văn hóa truyền thống và đời sống của cộng đồng địa phương là hướng đi tiềm năng trong phát triển du lịch Quảng Trị. Thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa đặc trưng của từng vùng đất, tăng cường kết nối các điểm đến, xây dựng những sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc địa phương. Qua đó, giúp du khách hiểu thêm về lịch sử và còn có cơ hội trải nghiệm đời sống, văn hóa của người dân, đồng thời tạo động lực để cộng đồng chủ động gìn giữ và phát huy các giá trị di sản”.

Từ trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, xã Cam Chính đã xác định hướng tiếp tục tu bổ, tôn tạo hệ thống giếng cổ, kết nối đền thờ vua Hàm Nghi với các giếng cổ, vườn chè lâu năm và trải nghiệm ẩm thực địa phương, hướng đến phát triển du lịch cộng đồng. Đây là cơ sở để từng bước hình thành những hành trình khám phá mang bản sắc riêng của vùng Cùa.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, mỗi người dân đều có thể góp phần quảng bá hình ảnh quê hương bằng những việc làm thiết thực như bảo vệ cảnh quan, gìn giữ di tích lịch sử, các giá trị văn hóa, phát huy giá trị của đặc sản, sản vật địa phương, đồng thời thể hiện sự thân thiện, hiếu khách để những ai đến đây đều cảm thấy gần gũi và mong muốn quay trở lại.

Không cần tìm kiếm những điều xa lạ, từ chính những di sản được cha ông trao truyền, những nét đẹp trong đời sống thường ngày, vùng Cùa đang có thêm cơ hội tạo dựng sức hấp dẫn riêng đối với du khách. Khi cộng đồng trở thành chủ thể gìn giữ, kết nối và lan tỏa các giá trị văn hóa, mỗi hành trình khám phá cũng góp phần nuôi dưỡng tình yêu di sản, để những nét đẹp của quê hương được tiếp nối và trở thành nguồn lực cho phát triển du lịch bền vững.